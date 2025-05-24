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Спорт «Зенит» рискует лишиться чемпионства, а «Краснодар» — впервые выиграть: расклады перед последним туром чемпионата России

«Зенит» рискует лишиться чемпионства, а «Краснодар» — впервые выиграть: расклады перед последним туром чемпионата России

Южная команда может прервать шестилетнюю гегемонию «Зенита»

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Судьба чемпионства, как и год назад, решится в Краснодаре | Источник: пресс-служба ФК «Краснодар»Судьба чемпионства, как и год назад, решится в Краснодаре | Источник: пресс-служба ФК «Краснодар»

Судьба чемпионства, как и год назад, решится в Краснодаре

Источник:

пресс-служба ФК «Краснодар»

24 мая завершится чемпионат России по футболу — 2024/25. Интрига в турнире закручена до предела. На золотые медали претендуют две команды: «Краснодар» (64 очка) и «Зенит» (63 очка). «Краснодар» примет московское «Динамо», «Зенит» в Санкт-Петербурге встретится с «Ахматом». Все матчи последнего тура РПЛ начнутся одновременно — в 16:30 (мск).

Источник: РПЛ / TelehgramИсточник: РПЛ / Telehgram
Источник:

РПЛ / Telehgram

Чемпионские расклады

«Зенит» шесть лет подряд побеждает на чемпионате России, но в год столетия рискует остаться без золота. Для чемпионства команде из Санкт-Петербурга нужны следующие расклады:

  • «Зенит» играет вничью, «Краснодар» проигрывает — обе команды наберут по 64 очка, но «Зенит» будет выше по дополнительным показателям;

  • «Зенит» побеждает, «Краснодар» проигрывает или играет вничью — команда из Санкт-Петербурга выйдет на чистое первое место.

«Краснодару» для первого в истории чемпионства нужно:

  • обыграть «Динамо»: «Зенит» не сможет обыграть краснодарцев при любом исходе игры в Санкт-Петербурге;

  • сыграть вничью с «Динамо»: «Зенит» играет вничью или проигрывает «Ахмату» — «Краснодар» сохранит преимущество по очкам в турнирной таблице;

  • поражение «Зенита» от «Ахмата»: при любом исходе игры с «Динамо» «Краснодар» становится чемпионом.

Медальная интрига

На бронзовые медали претендуют три московские команды: ЦСКА (56 очков), «Динамо» (56 очков) и «Спартак» (54 очка).

В последнем туре их ждут следующие матчи: «Краснодар» — «Динамо», ЦСКА — «Пари НН», «Спартак» — «Химки».

Двойная мотивация «Динамо»

Источник: пресс-служба ФК «Краснодар»Источник: пресс-служба ФК «Краснодар»
Источник:

пресс-служба ФК «Краснодар»

Московское «Динамо» по дополнительным показателям уступает ЦСКА и перед последним туром находится на четвертом месте. Для завоевания бронзовых медалей бело-голубым нужно побеждать в Краснодаре и ждать осечки «армейцев».

При этом у динамовцев будет двойная мотивация. В прошлом году они были в шаге от чемпионства. В последнем туре, как и сейчас, они в гостях играли с «Краснодаром». Чтобы завоевать золотые медали, москвичам было достаточно и ничьей, но в итоге они проиграли (0:1). «Зенит» стал первым, «Краснодар» — вторым, «Динамо» — третьим.

Перед матчем в Краснодаре футболисты и тренеры «Динамо» в один голос говорят, что намерены отомстить соперникам и лишить их чемпионства.

«Сразу настраивайтесь: мы не должны позволить „Динамо“ стать с нами чемпионом в последнем туре. Мы не должны им это позволить сделать», — сказал после матча с «Акроном» в 29-м туре РПЛ и. о. главного тренера «Динамо» Ролан Гусев своим футболистам.

Противостоять москвичам будут не только футболисты «Краснодара», но и заполненный до отказа стадион: билеты на игру достать было практически невозможно.

Вторая попытка Смолова

Источник: пресс-служба ФК «Краснодар»Источник: пресс-служба ФК «Краснодар»
Источник:

пресс-служба ФК «Краснодар»

Один из самых ярких нападающих своего поколения Федор Смолов близок к завершению карьеры. Ему 35 лет, но он никогда не выигрывал чемпионат России. В сезоне-2023/24 он был футболистом «Динамо» и остановился в шаге от золота: его команда в решающем матче проиграла «Краснодару».

Летом 2024-го Смолов вернулся в «Краснодар» (за него он уже играл с 2015 по 2018 год). За тур до конца его команда вновь лидирует в турнирной таблице РПЛ, но рискует упустить золото в последней игре: на этот раз лишить победы его может уже «Динамо».

Что нужно другим командам

Команды, которые занимают 6–9-е места, не имеют никакой турнирной мотивации. За медали они борьбу не ведут, но и попадание в зону стыковых матчей им не грозит.

Известны уже и главные неудачники сезона: «Оренбург» и «Факел» покинут РПЛ. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, продлят себе сезон на две игры: они сыграют в стыковых матчах с 3-й и 4-й командами Первой лиги за право сыграть в «элите» сезона-2025/26.

Где смотреть

Полное расписание матчей выглядит следующим образом: «Зенит» — «Ахмат», «Спартак» — «Химки», «Краснодар» — «Динамо» (Москва), ЦСКА — «Пари НН», «Факел» — «Крылья Советов», «Рубин» — «Оренбург», «Динамо» (Махачкала) — «Ростов», «Акрон» — «Локомотив».

Федеральный «Матч ТВ» планирует показать все игры одновременно. Каждый матч отдельно можно будет посмотреть на каналах холдинга.

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