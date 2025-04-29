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Спорт «Столько было пены»: главный тренер «Локомотива» назвал сильные стороны «Салавата Юлаева»

«Столько было пены»: главный тренер «Локомотива» назвал сильные стороны «Салавата Юлаева»

В Ярославле прошел второй матч серии

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3 комментария
Публикуем разбор матча «Локомотив»&nbsp;— «Салават Юлаев» | Источник: Варвара Киселева / 76.RUПубликуем разбор матча «Локомотив»&nbsp;— «Салават Юлаев» | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Публикуем разбор матча «Локомотив» — «Салават Юлаев»

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

29 апреля в Ярославле «Локомотив» обыграл «Салавата Юлаева» во втором матче серии (6+). Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников.

Публикуем подробный обзор матча и мнение главного тренера железнодорожников.

Разбор матча

Первый период «Локомотив» выиграл. Но далось это преимущество непросто. «Салават Юлаев» начал активно, и из-за этого «Локомотиву» нужно было регулярно откатываться в свою зону для обороны.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин довольно быстро вернул на лед привычные сочетания: Каюмова двинули в первое звено, а Радулов стал играть с Алексеевым и Ивановым. Наставник железнодорожников объяснил свое решение так: «Мы там друг друга чуть не убили. Я думаю, долго не протянем. С Саней не просто играть, это же [должны быть] определенные требования к партнерам. [Многие думают], вот бы с Радуловым поиграть. А это не так просто. Ты должен соответствовать уровню. Вернулись к привычному сочетанию, и это сработало».

У вратаря Даниила Исаева было много работы на старте матча. В начале периода железнодорожникам даже пришлось поиграть в меньшинстве. Нападающего Максима Березкина удалили на две минуты. Однако известная в лиге ярославская оборона в меньшинстве выстояла. А вот большинством воспользоваться так и не удалось. Нападающий Даниил Тесанов забросил шайбу при игре в равных составах. И счет в конце периода был 1:0.

Второй период также остался за ярославцами. Нападающий Максим Шалунов забросил шайбу в середине игрового отрезка. Однако больше реализовать моментов хоккеистам не удалось. Было и большинство, но оно прошло безрезультатно. Во втором периоде было много силовой борьбы у ворот соперника, как и бросков. Счет 2:0.

В третьем периоде ярославцы пропустили шайбу. Вероятно, из-за приближающегося конца матча силы у команды оказались на пределе. «Локомотив» много оборонялся, но смог выдержать напор соперника. В последние минуты третьего периода в «Салавате Юлаеве» сняли вратаря, но и вшестером ярославцам забить не удалось. Защитники и вратарь Даниил Исаев героически выстояли все атаки.

Мнение тренера

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ярославцев похвалил игру Ильи Николаева, который впервые вышел на лед в плей-офф, а также объяснил отсутствие молодого нападающего Егора Сурина.

«Егору дали отдохнуть, молодой пацан, столько эмоций. Просто чтобы эмоций набрался, готовится к следующему матчу», — обратил внимание тренер.

После прошлого матча (6+), который завершился для ярославцев проигрышем, Игорь Никитин заявил, что для победы команда должна прикладывать сверхусилия. В этот раз, по его словам, был нужный настрой.

«Я думаю, что мы заслуженно победили. Очень серьезный соперник. Вокруг столько было пены, очень интересно было читать. Как в полуфинале может оказаться команда, которая этого не заслуживает? Это бред полный. Здесь и тренерская работа, и коллектив виден. Классно, что мы играем с таким сильным соперником. Это здорово», — похвалил «Салавата Юлаева» тренер ярославцев.

<p>Игорь Никитин</p><p>Игорь Никитин</p>

Для того чтобы победить соперника, ты должен победить себя. Сегодня ребята с этим справились.

Игорь Никитин

главный тренер «Локомотива» — о сверхусилиях на матче

Игорь Никитин также рассказал, насколько важен фактор домашних побед и поделился настроем на будущие матчи на выезде.

«Прежде всего, нужно с уважением относиться к сопернику. Самое страшное: это мечтать о том, сколько нужно побед взять, чтобы куда-то ехать. Нужно просто рубиться каждую игру, каждую смену, как сегодня. Сумасшедшая поддержка [фанатов] — это здорово. Большая команда должна уметь играть против зрителей. Почему нет?» — заявил Никитин.

Впереди у команды два выездных матча (6+). Счет в серии 1:1. Ранее мы публиковали прогноз хоккейного эксперта на игру.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Игорь Никитин ХК Локомотив ХК Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина
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Комментарии
3
Гость
2 часа
С такой игрой шансов в Уфе нет, ну или привет фонбет…
Гость
2 часа
Очень тяжело будет в Уфе.. хоть бы матч зацепить
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