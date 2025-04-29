«Салавату Юлаеву» повезло? Хоккейный эксперт оценил шансы «Локомотива» в матче с командой из Уфы

Хоккейный эксперт дал прогноз на второй матч полуфинала Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











29 апреля в Ярославле пройдет второй матч полуфинала (6+) между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым». Счет в серии 0:1 не в пользу ярославцев. Игра начнется в 19:30 в «Арене-2000».

Спортивный обозреватель UFA1.RU Азамат Шавлуков считает, что матч будет жестче первого. По его словам, «Локомотив» показал себя сильнее «Салавата». Публикуем подробный разбор наших коллег из Уфы.

«Ярославль не сыграл плохо и не потерпел „идеологического поражения“, как соблазнительно сказать многим — конкретно [в прошлом матче (6+)] блистал [уфимский вратарь] Вязовой и ему очень здорово помогли полевые. Так Уфа не терпела, наверное, вообще никогда в своей КХЛовской истории», — считает Шавлуков.

На результате, по его мнению, сказалась концентрации и характер уфимцев. Несмотря на всю тяжесть, слаженно работали в обороне и цеплялись за шансы в атаке.

«Ими [концентрацией и характером] объясняется аномальный „Салават“, который, кажется, вот-вот должен сломаться, но не ломается, потому что всё равно работает и цепляется за крохотный шанс», — говорит Азамат.

Такая игра «Салавата», добавляет обозреватель UFA1.RU, не может не доставлять удовольствия болельщикам, но остались ли еще силы у хоккеистов из столицы Башкирии — вопрос. Команда, по мнению Шавлукова, может сломаться в любой момент.

«На сколько игр еще хватит ресурса изможденных уфимцев, играющих без Ливо, Тодда, Набиева и Цулыгина? Будет ли Вязовой хорошо играть дальше? Пробьется ли „Локомотив“ на пятак?» — гадает Азамат.

Его мнение отчасти подтверждает послематчевый комментарий игрока «Салавата» Михаила Науменкова.

«„Локомотив“ — очень хорошая команда. Во втором периоде было тяжело, но мы вытерпели и забили свои голы», — сказал хоккеист.

Главный тренер «СЮ» Виктор Козлов тоже признал это, но отметил важность победы на старте серии.

«Первый матч всегда очень важный, команды присматриваются друг к другу. Знали, что „Локомотив“ хорошо играет в защите, у них габаритные игроки. Когда соперник начал накладывать смены, мы выстояли», — сказал Козлов.

Тренер ярославцев Игорь Никитин отметил, что в игре его команды не хватило «страсти».

«В полуфинале просто усилий недостаточно, нужны сверхусилия», — заявил он.