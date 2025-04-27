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Спорт Главный тренер «Локомотива» — об обидном проигрыше в первом матче полуфинала: «Нужны сверхусилия»

Главный тренер «Локомотива» — об обидном проигрыше в первом матче полуфинала: «Нужны сверхусилия»

Железнодорожники пропустили три шайбы

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9 комментариев
Главный тренер высказался об игре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлавный тренер высказался об игре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер высказался об игре

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» проиграл в первом матче полуфинала плей-офф. Игра против «Салавата Юлаева» (6+) прошла на ярославском льду в «Арене-2000».

Финальный счет игры — 3:1 в пользу команды из Уфы. Первую шайбу ярославцы пропустили в первом периоде, но во втором Рушан Рафиков сравнял счет. В третьем периоде железнодорожники пропустили еще два гола. Последний — в пустые ворота.

«Не то мы видели, что все, наверное, хотели. И болельщики в том числе», — коротко подвел итог игры главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Вторая игра «Локомотива» с «Салаватом Юлаевым» пройдет (6+) в Ярославле 29 апреля.

<p>Игорь Никитин </p><p>Игорь Никитин </p>

В полуфинале усилий недостаточно, нужны сверхусилия.

Игорь Никитин

главный тренер «Локомотива»

Ранее мы делали разбор «Салавата Юлаева». Посмотрите этот материал, чтобы иметь понимание игры соперника.

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Полина Зайцева
и.о. главного редактора
Локомотив Плей-офф Салават Юлаев
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Комментарии
9
Гость
2 часа
Да забивать голы надо. Никитин, это не футбол
Гость
1 час
из пустого в порожнее не устали лить?
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