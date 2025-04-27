Главный тренер «Локомотива» — об обидном проигрыше в первом матче полуфинала: «Нужны сверхусилия»

Главный тренер высказался об игре Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Локомотив» проиграл в первом матче полуфинала плей-офф. Игра против «Салавата Юлаева» (6+) прошла на ярославском льду в «Арене-2000».

Финальный счет игры — 3:1 в пользу команды из Уфы. Первую шайбу ярославцы пропустили в первом периоде, но во втором Рушан Рафиков сравнял счет. В третьем периоде железнодорожники пропустили еще два гола. Последний — в пустые ворота.

«Не то мы видели, что все, наверное, хотели. И болельщики в том числе», — коротко подвел итог игры главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Вторая игра «Локомотива» с «Салаватом Юлаевым» пройдет (6+) в Ярославле 29 апреля.

В полуфинале усилий недостаточно, нужны сверхусилия. Игорь Никитин главный тренер «Локомотива»