НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

сев.

 762мм 63%
Подробнее
0 Пробки
USD 84,64
EUR 91,43
«Остров-призрак»
Где можно оформить льготную ипотеку
Причал показался из-под воды
Сбили женщину с коляской
Новый способ записи к врачам
Куда ездят лечиться россияне
Глава центра — о проблемах жителей
Пропали «Якарты»
Что с группой «Крем Сода» после трагедии
Крупный банк переедет в Ярославль
Спорт «Цель — первый раунд»: главный тренер ярославского «Локомотива» рассказал о планах на плей-офф

«Цель — первый раунд»: главный тренер ярославского «Локомотива» рассказал о планах на плей-офф

Игорь Никитин подвел итоги последнего матча в регулярном чемпионате

410
1 комментарий
Игорь Никитин привел команду к последней победе в чемпионате | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгорь Никитин привел команду к последней победе в чемпионате | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игорь Никитин привел команду к последней победе в чемпионате

Источник:

21 марта ярославский «Локомотив» сыграл последний раз в регулярном чемпионате. Соперником на выезде для железнодорожников стало московское «Динамо» (6+). Матч завершился со счетом 4:1 в пользу ярославцев. После игры свои комментарии дал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

«Плотная игра получилась, в концовке второго периода удачно отскок реализовали, дождались своих шансов. Готовимся к 27 марта», — сообщил Игорь Никитин на пресс-конференции с журналистами.

Начало встречи было активным. В стартовом игровом отрезке ярославцы пропустили шайбу в меньшинстве. На пятой минуте матча нападающий Павел Красковский получил две штрафные минуты за задержку соперника. Шайбу в ворота «Локомотива» забросил игрок московского «Динамо» Никита Гусев. Однако защитник ярославцев Андрей Сергеев помог команде нагнать соперника по счету. В конце первого периода на табло 1:1.

«Играть с топовыми командами — возможность проявлять свои лучшие качества. Такие матчи интересно играть», — сказал Игорь Никитин.

Второй период «Локомотив» начал с пропущенной шайбы. Однако тренерский штаб ярославской команды зафиксировал перед голом блокировку вратаря. Шайбу в итоге не засчитали. Одной из главных фигур матча стал нападающий ярославцев Рихард Паник. Он не только забросил шайбу в ворота соперников, но и закружил в «карусели» игрока московского «Динамо». Счет в конце второй двадцатиминутке 2:1 в пользу «Локомотива»

«У нас очень простая цель — первый раунд плей-офф, дальше не заглядываем», — признался Игорь Никитин.

Рихард Паник закружил соперника в карусель

Источник:

Третий период выдался эмоциональным для ярославцев, но результативным. Игрок московского «Динамо» Максим Комтуа, который ранее пытался спровоцировать молодого Егора Сурина, хотел вывести из себя защитника «Локомотива» Никиту Черепанова. Но заработал 4 штрафные минуты, что позволило ярославцам вырваться вперед. Третью шайбу в ворота московской команды забросил Байрон Фрэз, а четвертую — Александр Радулов. Счет в конце матча — 4:1, а на счету ярославцев 102 очка по итогам регулярного чемпионата.

«Встретились два лидера конференции, у нас парни самолюбивые, такие же и у „Динамо“, — рассказал Игорь Никитин.

Ответственность за ворота весь матч лежала на плечах вратаря Даниила Исаева. Он отразил 17 из 18 бросков.

Ранее стало известно почему никто из игроков ярославской команды не притронулся к Кубку Континента.

ПО ТЕМЕ
Локомотив Победа КХЛ Плей-офф Игорь Никитин
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
3 часа
Таврический тепло поздравил мусульман с праздником Навруз Своих не забывает
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление