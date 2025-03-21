«Цель — первый раунд»: главный тренер ярославского «Локомотива» рассказал о планах на плей-офф

Игорь Никитин привел команду к последней победе в чемпионате Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











21 марта ярославский «Локомотив» сыграл последний раз в регулярном чемпионате. Соперником на выезде для железнодорожников стало московское «Динамо» (6+). Матч завершился со счетом 4:1 в пользу ярославцев. После игры свои комментарии дал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

«Плотная игра получилась, в концовке второго периода удачно отскок реализовали, дождались своих шансов. Готовимся к 27 марта», — сообщил Игорь Никитин на пресс-конференции с журналистами.

Начало встречи было активным. В стартовом игровом отрезке ярославцы пропустили шайбу в меньшинстве. На пятой минуте матча нападающий Павел Красковский получил две штрафные минуты за задержку соперника. Шайбу в ворота «Локомотива» забросил игрок московского «Динамо» Никита Гусев. Однако защитник ярославцев Андрей Сергеев помог команде нагнать соперника по счету. В конце первого периода на табло 1:1.

«Играть с топовыми командами — возможность проявлять свои лучшие качества. Такие матчи интересно играть», — сказал Игорь Никитин.

Второй период «Локомотив» начал с пропущенной шайбы. Однако тренерский штаб ярославской команды зафиксировал перед голом блокировку вратаря. Шайбу в итоге не засчитали. Одной из главных фигур матча стал нападающий ярославцев Рихард Паник. Он не только забросил шайбу в ворота соперников, но и закружил в «карусели» игрока московского «Динамо». Счет в конце второй двадцатиминутке 2:1 в пользу «Локомотива»

«У нас очень простая цель — первый раунд плей-офф, дальше не заглядываем», — признался Игорь Никитин.

Рихард Паник закружил соперника в карусель Источник: 21.03.2025, КХЛ «Динамо-Москва» — «Локомотив» трансляция на «Кинопоиске»

Третий период выдался эмоциональным для ярославцев, но результативным. Игрок московского «Динамо» Максим Комтуа, который ранее пытался спровоцировать молодого Егора Сурина, хотел вывести из себя защитника «Локомотива» Никиту Черепанова. Но заработал 4 штрафные минуты, что позволило ярославцам вырваться вперед. Третью шайбу в ворота московской команды забросил Байрон Фрэз, а четвертую — Александр Радулов. Счет в конце матча — 4:1, а на счету ярославцев 102 очка по итогам регулярного чемпионата.

«Встретились два лидера конференции, у нас парни самолюбивые, такие же и у „Динамо“, — рассказал Игорь Никитин.

Ответственность за ворота весь матч лежала на плечах вратаря Даниила Исаева. Он отразил 17 из 18 бросков.