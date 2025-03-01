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Спорт Бесплатные спортивные секции для детей в Ярославле

Бесплатные спортивные секции для детей в Ярославле

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У детей в Ярославле есть выбор, чем заниматься в свободное время | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUУ детей в Ярославле есть выбор, чем заниматься в свободное время | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

У детей в Ярославле есть выбор, чем заниматься в свободное время

Источник:

В Ярославле у детей есть много возможностей заниматься спортом. Специально для читателей 76. RU мы составили подборку бесплатных спортивных секций и кружков.

  1. Спортивная школа «Молния»
  2. Центр физической культуры и спорта «Медведь»
  3. СШОР № 2
  4. СШОР № 3 имени В. И. Русанова
  5. СШОР № 4
  6. СШОР № 9 им. В. Л. Колеко
  7. СШОР № 20
  8. СШОР № 22
1

Спортивная школа «Молния»

Адрес: г. Ярославль, ул. Щепкина, 10, ул. Будкина, пр. Фрунзе, 58.

Номер телефона: (4852) 41-29-19, 46-61-39.

Возраст обучающихся: от 5–6 лет (в зависимости от вида спорта).

Виды спорта:

  • футбол;

  • волейбол;

  • баскетбол;

  • кудо;

  • пауэрлифтинг;

  • всестиливое карате;

  • фитнес-аэробика;

  • спортивная акробатика;

  • художественная гимнастика;

  • конькобежный спорт;

  • лыжные гонки;

  • вольная борьба;

  • спортивный туризм;

  • шахматы.

2

Центр физической культуры и спорта «Медведь»

Адрес: г. Ярославль, Кировский район, улица Победы, 15а.

Номер телефона: 59-30-42.

Возраст обучающихся: с 5–6 лет (в зависимости от вида спорта).

Виды спорта:

  • акробатический рок-н-ролл;

  • баскетбол;

  • волейбол;

  • восточное боевое единоборство;

  • греко-римская борьба;

  • кикбоксинг;

  • лыжный спорт;

  • мини-футбол;

  • настольный тенис;

  • общая физическая подготовка;

  • самбо;

  • спортивный эстрадный танец;

  • спортивное ориентирование;

  • туризм;

  • футбол;

  • хоккей;

  • художественная гимнастика.

3

СШОР № 2

Адрес: улица Некрасова, 56, Ярославль.

Номер телефона: (4852) 25-07-13.

Виды спорта:

  • баскетбол;

  • волейбол;

  • настольный теннис;

  • гребля на байдарках и каноэ;

  • гребной слалом;

  • бадминтон.

4

СШОР № 3 имени В. И. Русанова

Адрес: г. Ярославль, пр. Ленина, 30.

Номер телефона: 73-26-07.

Возраст обучающихся: с 8–10 лет (в зависимости от вида спорта).

Виды спорта:

  • биатлон;

  • лыжные гонки;

  • фристайл акробатика;

  • сноуборд;

  • скоростной бег на коньках;

  • шорт-трек;

  • спортивное ориентирование;

  • полиатлон;

  • пулевая стрельба;

  • керлинг;

  • скейтбординг.

5

СШОР № 4

Адрес: г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 27.

Номер телефона: (4852) 28-11-09.

Возраст обучающихся: с 7 лет.

Виды спорта:

  • плавание;

  • подводный спорт;

  • триатлон;

  • фигурное катание.

Есть и бюджетные, и платные места.

6

СШОР № 9 им. В. Л. Колеко

Адрес: г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 19.

Номер телефона: (4852) 55-46-64, 55-02-85.

Возраст обучающихся: с 7 лет.

Виды спорта:

  • гандбол.

7

СШОР № 20

Адрес: г. Ярославль, Советская улица, 10а.

Номер телефона: (4852) 64-00-72.

Виды спорта:

  • бокс;

  • тяжелая атлетика;

  • пауэрлифтинг;

  • гиревой спорт.

8

СШОР № 22

Адрес: г. Ярославль, Школьный проезд, дом 4, корпус 2.

Номер телефона: 97-10-64.

Возраст обучающихся: с шести лет.

Виды спорта:

  • дзюдо;

  • тхеквондо;

  • карате;

  • кудо;

  • самбо;

  • художественная гимнастика.

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