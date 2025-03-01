Бесплатные спортивные секции для детей в Ярославле

В Ярославле у детей есть много возможностей заниматься спортом. Специально для читателей 76. RU мы составили подборку бесплатных спортивных секций и кружков.
- Спортивная школа «Молния»
- Центр физической культуры и спорта «Медведь»
- СШОР № 2
- СШОР № 3 имени В. И. Русанова
- СШОР № 4
- СШОР № 9 им. В. Л. Колеко
- СШОР № 20
- СШОР № 22
Спортивная школа «Молния»
Адрес: г. Ярославль, ул. Щепкина, 10, ул. Будкина, пр. Фрунзе, 58.
Номер телефона: (4852) 41-29-19, 46-61-39.
Возраст обучающихся: от 5–6 лет (в зависимости от вида спорта).
Виды спорта:
футбол;
волейбол;
баскетбол;
кудо;
пауэрлифтинг;
всестиливое карате;
фитнес-аэробика;
спортивная акробатика;
художественная гимнастика;
конькобежный спорт;
лыжные гонки;
вольная борьба;
спортивный туризм;
шахматы.
Центр физической культуры и спорта «Медведь»
Адрес: г. Ярославль, Кировский район, улица Победы, 15а.
Номер телефона: 59-30-42.
Возраст обучающихся: с 5–6 лет (в зависимости от вида спорта).
Виды спорта:
акробатический рок-н-ролл;
баскетбол;
волейбол;
восточное боевое единоборство;
греко-римская борьба;
кикбоксинг;
лыжный спорт;
мини-футбол;
настольный тенис;
общая физическая подготовка;
самбо;
спортивный эстрадный танец;
спортивное ориентирование;
туризм;
футбол;
хоккей;
художественная гимнастика.
СШОР № 2
Адрес: улица Некрасова, 56, Ярославль.
Номер телефона: (4852) 25-07-13.
Виды спорта:
баскетбол;
волейбол;
настольный теннис;
гребля на байдарках и каноэ;
гребной слалом;
бадминтон.
СШОР № 3 имени В. И. Русанова
Адрес: г. Ярославль, пр. Ленина, 30.
Номер телефона: 73-26-07.
Возраст обучающихся: с 8–10 лет (в зависимости от вида спорта).
Виды спорта:
биатлон;
лыжные гонки;
фристайл акробатика;
сноуборд;
скоростной бег на коньках;
шорт-трек;
спортивное ориентирование;
полиатлон;
пулевая стрельба;
керлинг;
скейтбординг.
СШОР № 4
Адрес: г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 27.
Номер телефона: (4852) 28-11-09.
Возраст обучающихся: с 7 лет.
Виды спорта:
плавание;
подводный спорт;
триатлон;
фигурное катание.
Есть и бюджетные, и платные места.
СШОР № 9 им. В. Л. Колеко
Адрес: г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 19.
Номер телефона: (4852) 55-46-64, 55-02-85.
Возраст обучающихся: с 7 лет.
Виды спорта:
гандбол.
СШОР № 20
Адрес: г. Ярославль, Советская улица, 10а.
Номер телефона: (4852) 64-00-72.
Виды спорта:
бокс;
тяжелая атлетика;
пауэрлифтинг;
гиревой спорт.