«Нужно обыграть сильных соперников»: Игорь Никитин объяснил победу «Локомотива»

На вчерашнем матче «Арена-2000» блистала Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











20 февраля ярославский «Локомотив» победил в матче против «Куньлунь Ред Стар» (6+). Встреча окончилась со счетом 4:1. После игры главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал моменты матча.

— Молодежь сыграла достаточно много игрового времени. Это для нас хорошо. Ещё и победили — это важно, — сказал Игорь Никитин на пресс-конференции.

Первую шайбу от ярославцев забросил дебютант — нападающий Илья Николаев. Счет матча был открыт уже на четвертой минуте.

— Ребята отдали ему лучшего (после победы хоккеисты в раздевалке выбирают лучшего игрока матча. — Прим. Ред.), но это аванс. Все прекрасно это понимают, он это понимает. Здорово, что забил. Я думаю, что работы много, здесь нужно время, чтобы все точки определить, — прокомментировал игру Николаева Игорь Никитин.

Первый период окончился со счетом 2:1. Вторая шайба на счету нападающего Максима Шалунова. После яркого старта игры наступил «безголевой» второй период, спокойный на моменты.

Даниил Исаев вернулся в состав команды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Впервые с 10 января в составе «Локомотива» появился вратарь Даниил Исаев. Главный тренер ярославской команды не стал создавать интригу и рассказал о планах на ближайший матч.

— Мы готовим его [Даниила Исаева] на следующую игру. Это [позиция запасного вратаря] чтобы он в команде побыл. Философию раздевалки ощутил. Сегодня он был на лавке, если всё нормально, следующую игру играет, — раскрыл секрет Игорь Никитин.

Тренерский штаб дал шанс молодежи, а более опытным игрокам — время отдохнуть. Нападающие Александр Радулов и Байрон Фрэз в заявку не попали.

76.RU транслировал матч в телеграмм-канале Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

— График нам позволяет не то чтобы ротировать состав, но поработать. Мы звено Байрона сняли, оно два дня занималось чисто тактической подготовкой. И обязательно нужно, чтобы молодёжь была в обойме, так что мы одновременно решаем и задачу звена, и задачу развития молодежи, — объяснил отсутствие игроков Игорь Никитин.

Третью шайбу забросил Степан Никулин, а четвёртую — Максим Берёзкин. Впереди у ярославцев матч с «Сибирью» (6+). Он пройдет 22 февраля.

— Честно говоря, в плей-офф первое место не имеет никакого значения. В моём опыте вообще не имеет никакого значения. Что касается плей-офф нет никакой замысловатости. Чтобы выиграть в плей-офф, нужно обыграть сильных соперников, — рассказал Игорь Никитин.

В прошлом матче (6+) «Локомотив» проиграл со счетом 2:3.