НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -12

5 м/c,

зап.

 767мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,51
EUR 92,48
Полеты в Пермь из Ярославля
Апартаменты за 400 тысяч
Плюсы и минусы легкого метро
Масштабная стройка
Опустевший ТЦ
Красотки с конкурса красоты
Закрыли больницу
Обзор нового трамвая
Как отдохнуть зимой по-русски
Спорт «Нужно обыграть сильных соперников»: Игорь Никитин объяснил победу «Локомотива»

«Нужно обыграть сильных соперников»: Игорь Никитин объяснил победу «Локомотива»

Ярославская команда начала домашнюю серию матчей

171
Написать комментарий
На вчерашнем матче «Арена-2000» блистала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа вчерашнем матче «Арена-2000» блистала | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На вчерашнем матче «Арена-2000» блистала

Источник:

20 февраля ярославский «Локомотив» победил в матче против «Куньлунь Ред Стар» (6+). Встреча окончилась со счетом 4:1. После игры главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал моменты матча.

— Молодежь сыграла достаточно много игрового времени. Это для нас хорошо. Ещё и победили — это важно, — сказал Игорь Никитин на пресс-конференции.

Первую шайбу от ярославцев забросил дебютант — нападающий Илья Николаев. Счет матча был открыт уже на четвертой минуте.

— Ребята отдали ему лучшего (после победы хоккеисты в раздевалке выбирают лучшего игрока матча. — Прим. Ред.), но это аванс. Все прекрасно это понимают, он это понимает. Здорово, что забил. Я думаю, что работы много, здесь нужно время, чтобы все точки определить, — прокомментировал игру Николаева Игорь Никитин.

Первый период окончился со счетом 2:1. Вторая шайба на счету нападающего Максима Шалунова. После яркого старта игры наступил «безголевой» второй период, спокойный на моменты.

Даниил Исаев вернулся в состав команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаниил Исаев вернулся в состав команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даниил Исаев вернулся в состав команды

Источник:

Впервые с 10 января в составе «Локомотива» появился вратарь Даниил Исаев. Главный тренер ярославской команды не стал создавать интригу и рассказал о планах на ближайший матч.

— Мы готовим его [Даниила Исаева] на следующую игру. Это [позиция запасного вратаря] чтобы он в команде побыл. Философию раздевалки ощутил. Сегодня он был на лавке, если всё нормально, следующую игру играет, — раскрыл секрет Игорь Никитин.

Тренерский штаб дал шанс молодежи, а более опытным игрокам — время отдохнуть. Нападающие Александр Радулов и Байрон Фрэз в заявку не попали.

76.RU транслировал матч в телеграмм-канале

Источник:

— График нам позволяет не то чтобы ротировать состав, но поработать. Мы звено Байрона сняли, оно два дня занималось чисто тактической подготовкой. И обязательно нужно, чтобы молодёжь была в обойме, так что мы одновременно решаем и задачу звена, и задачу развития молодежи, — объяснил отсутствие игроков Игорь Никитин.

Третью шайбу забросил Степан Никулин, а четвёртую — Максим Берёзкин. Впереди у ярославцев матч с «Сибирью» (6+). Он пройдет 22 февраля.

— Честно говоря, в плей-офф первое место не имеет никакого значения. В моём опыте вообще не имеет никакого значения. Что касается плей-офф нет никакой замысловатости. Чтобы выиграть в плей-офф, нужно обыграть сильных соперников, — рассказал Игорь Никитин.

В прошлом матче (6+) «Локомотив» проиграл со счетом 2:3.

Смотрели вчерашний матч?

Да, болею за любимую команду
Конечно, люблю хоккей
Нет
Не интересуюсь хокккеем
ПО ТЕМЕ
Хоккей Локомотив Спорт Победа Игорь Никитин Александр Радулов
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Многие сравнивают с Балабановым»: стоит ли смотреть самый ожидаемый сериал года «Аутсорс»
Анна Колотова
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление