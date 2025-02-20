Даниил Исаев вернулся в состав «Локомотива»

Болельщики скучали по Даниилу Исаеву Источник: Александра Мамонова / 76.RU











20 февраля в составе ярославского «Локомотива» появился Даниил Исаев. Вратарь заявлен запасным.

— Даниил Исаев вернулся в состав, — сообщили в телеграм-канале «Локомотива».

Впервые с 10 января голкипер вернется на «Арену-2000». Даниил Исаев получил травму в матче против московского «Спартака» (6+). На восстановление ему потребовалось чуть больше месяца. Сегодня он заявлен в стартовый состав против «Куньлунь Ред Стар» (6+) запасным вратарем.

— Рада, что Данечка Исаев вернулся в строй, очень ждала и скучала, — написала болельщица «Локо» Александра в комментариях телеграм-канала клуба.

До травмы он провел 34 матча за «Локомотив», 24 из которых — победные. Впереди у «Локомотива» домашняя серия из трех игр. 20 февраля ярославцы встречают «Куньлунь Ред Стар», 22 февраля — «Сибирь» (6+), а 25 февраля — московское «Динамо» (6+).

Даниил Исаев вернулся в распоряжение команды до начала плей-офф. И теперь ему нужно вернуться в игровую форму после травмы.

Ранее стали известны подробности решения суда по делу болельщика ярославского «Локомотива», который выбежал на лед во время матча.