«За деньги, получается»: тренер Никитин сделал заявление после проигрыша «Локомотива»

Главный тренер «Локо» объяснил выходку Радулова Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В воскресенье, 16 февраля, хоккейный клуб «Локомотив» проиграл в матче (6+) с командой «Салават Юлаев» в Уфе. Встреча завершилась со счетом 3:2 не в пользу ярославцев.

Шайбы забили Никита Черепанов и Александр Елесин. Ход игры прокомментировал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локо» Игорь Никитин.

— Всё, что хочется сказать вам: «За деньги, получается». Будем отвечать на вопросы, — заявил Игорь Никитин перед журналистами.

Среди ярославцев во время матча «отличились», и вследствие чего были удалены, Максим Березкин (оскорбление судей и неспортивное поведение) и Павел Красковский (подножка). Кроме того, за задержку игры удаляли Александра Радулова.

— Работаем. Будем работать над этим [дисциплиной], так скажем, — ответил Игорь Никитин на вопрос журналистов о выходках хоккеистов во время матча. — [Про кризис в команде] выбираться-то выбираемся, неплохую игру сегодня сыграли против хорошего соперника.

Турнирная таблица КХЛ Источник: КХЛ / Vk.com











В КХЛ отмечают, что «Салават Юлаев» во второй раз в сезоне обыгрывает «Локомотив».

— Все прекрасно понимают силу «Локомотива», поэтому нам было важно показать свои лучшие качества и выиграть, — сказал в интервью КХЛ герой матча, форвард «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон.