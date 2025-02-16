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Спорт «За деньги, получается»: тренер Никитин сделал заявление после проигрыша «Локомотива»

«За деньги, получается»: тренер Никитин сделал заявление после проигрыша «Локомотива»

Ярославская команда уступила «Салавату Юлаеву»

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Главный тренер «Локо» объяснил выходку Радулова | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUГлавный тренер «Локо» объяснил выходку Радулова | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Главный тренер «Локо» объяснил выходку Радулова

Источник:

В воскресенье, 16 февраля, хоккейный клуб «Локомотив» проиграл в матче (6+) с командой «Салават Юлаев» в Уфе. Встреча завершилась со счетом 3:2 не в пользу ярославцев.

Шайбы забили Никита Черепанов и Александр Елесин. Ход игры прокомментировал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Локо» Игорь Никитин.

— Всё, что хочется сказать вам: «За деньги, получается». Будем отвечать на вопросы, — заявил Игорь Никитин перед журналистами.

Среди ярославцев во время матча «отличились», и вследствие чего были удалены, Максим Березкин (оскорбление судей и неспортивное поведение) и Павел Красковский (подножка). Кроме того, за задержку игры удаляли Александра Радулова.

— Работаем. Будем работать над этим [дисциплиной], так скажем, — ответил Игорь Никитин на вопрос журналистов о выходках хоккеистов во время матча. — [Про кризис в команде] выбираться-то выбираемся, неплохую игру сегодня сыграли против хорошего соперника.

Турнирная таблица КХЛ | Источник: КХЛ / Vk.comТурнирная таблица КХЛ | Источник: КХЛ / Vk.com

Турнирная таблица КХЛ

Источник:

В КХЛ отмечают, что «Салават Юлаев» во второй раз в сезоне обыгрывает «Локомотив».

— Все прекрасно понимают силу «Локомотива», поэтому нам было важно показать свои лучшие качества и выиграть, — сказал в интервью КХЛ герой матча, форвард «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон.

Следующий матч (6+) у «Локомотива» пройдет дома, 20 февраля ярославцы сразятся с китайской командой «Куньлунь Ред Стар».

ПО ТЕМЕ
Локомотив Хоккей Игорь Никитин Тренер Салават Юлаев
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