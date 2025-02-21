От партий с сестрой до победы над кумиром детства: история 22-летнего россиянина, ставшего одним из лучших шахматистов мира

В шахматы Есипенко начал играть в пять лет Источник: социальные сети Андрея Есипенко

Андрей Есипенко побеждал на юношеских первенствах мира и Европы, но по-настоящему знаменитым стал после победы над чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Наши коллеги из 161.RU рассказывают, как парень из Новочеркасска стал одним из лучших шахматистов мира.

Мог стать футболистом

Андрей родился 22 марта 2002 года в Новочеркасске Ростовской области. В детстве он занимался настольным теннисом, гимнастикой, хоккеем и футболом. В шахматы играет с пяти лет — в итоге на них он и остановил выбор. Не обошлось здесь без помощи его отца Евгения.

— Я Андрея и его старшую сестру научил фактически за два дня. Он довольно быстро схватывал. Они с сестрой начали между собой играть, иногда я подключался. Это было просто домашнее развлечение. Даже представить не мог, что мы дойдем до такого уровня, — рассказывал Евгений в 2021 году.

Сначала отец поддавался сыну, чтобы привить интерес к игре. Когда Андрей стал играть лучше, то «поддавки» исчезли. По словам Евгения, в тот момент он уже перестал выигрывать у сына.

В первом классе Андрей заявился на общешкольный турнир по шахматам, обыграв большую часть старшеклассников.

— Тогда я серьезно задумался. Понял, что у сына какие-то способности к этому есть. Начал искать тренеров. Повезло, что в Новочеркасске живет довольно сильный шахматист, единственный в городе международный мастер Алексей Корнюков. Около года я возил сына к нему на занятия, а потом мы стали ездить в Ростов. Так потихоньку пошло-поехало, — рассказал Евгений «Матч ТВ».

В ростовской ДЮСШ Есипенко начал тренироваться у Натальи Петрушиной и Эдуарда Хлияна. В 2012 году он стал заниматься с гроссмейстером Дмитрием Кряквиным.

Обыграл всех среди юниоров

В декабре 2024-го Есипенко выиграл международный турнир Qatar Masters Open Источник: Qatar Masters Open











В какой-то момент Андрей увлекся компьютерной игрой Counter-Strike. Отец это заметил и решил, что это не идет на пользу сыну.

— Мне было семь-восемь лет, когда папа дал мне пару раз пострелять. Мне это очень понравилось, в таком возрасте это казалось особенно интересным. Но папа быстро понял, что игра начинает мне уж больно нравиться, и перекрыл канал с CS. Так что с тех пор я туда почти не заходил.

В 2012 году Есипенко выиграл первенства Европы для игроков не старше 10 и 11 лет. С этого начался его победный путь по турнирам среди сверстников.

Каждый год он побеждал или занимал призовые места на первенствах Европы, мира или России.

В 2017 году Есипенко одержал первую громкую победу. На чемпионате мира по рапиду (быстрым шахматам) он переиграл Сергея Карякина. В 2018 году Андрей стал гроссмейстером.

Обыграл кумира

Сейчас Андрей живет в Новочеркасске и учится в университете в Ростове Источник: социальные сети Андрея Есипенко











Своим кумиром детства Есипенко называл норвежского шахматиста Магнуса Карлсена — 16-го чемпиона мира. Это звание он удерживал с 2013 по 2023 год.

— Для меня он удивителен тем, что сейчас, когда многое зависит от компьютеров, ему удается быть на шаг впереди остальных. Казалось бы, каждый шахматист может дома на компьютере проанализировать партию, изучить дебют и быть примерно на одном уровне с соперниками. Но Магнус настолько сильно играет, что постоянно находит слабости соперников. Даже после появления компьютеров он — номер один, — говорил Андрей.

В январе 2021 года Есипенко обыграл Карлсена на супертурнире Tata Steel Chess. На тот момент победная серия Карлсена составляла два года — он не проигрывал в 125 партиях.

Уже после победы Андрей признался, что перед партией волнения не было. Оно наступило, когда он осознал, что может обыграть Карлсена.

После этой победы Есипенко подарили квартиру, иногда его стали узнавать на улицах.

— Буквально вчера мы зашли в кафе, меня там узнали и угостили мороженым. Было приятно. А в остальном всё осталось по-прежнему. Сейчас я учусь в Ростовском государственном экономическом университете. Живу в Новочеркасске, скоро планирую переехать в Ростов. После победы над Карлсеном мне там подарили квартиру, — рассказал Есипенко в 2021 году.

Обыгрывал Есипенко и чемпионок мира по шахматам среди женщин: Хоу Ифань и Нону Гаприндашвили. За победу над последней ему вручили квадроцикл. По словам Евгения Есипенко, однажды они с сыном на нем едва не перевернулись. После этого квадроцикл продали.

В ноябре 2023 года Есипенко был в шаге от попадания на турнир претендентов — 2024. Его победитель играл бы в партии за шахматную корону. В последнем матче квалификационного турнира он проиграл голландцу Анишу Гири и на турнир в Торонто не отобрался.

— Первые часа два я был расстроен настолько сильно, что не хотелось ничего. Хотелось просто лежать и смотреть в стену. Но я обычно быстро отхожу от такого рода тильта, так что через пару часов был в порядке. Мы с тренером всё обсудили. Я понял, что на этом поражении жизнь не заканчивается, поэтому спокойно пошел на закрытие. Там было нормальное состояние.

В 2021 году в составе сборной России Есипенко выиграл онлайн-олимпиаду. Андрей признавался, что мечтает стать самым сильным шахматистом мира.

— Можно стать чемпионом мира, что было бы очень круто, но, как мы знаем, чемпион мира — не всегда самый сильный шахматист. Всё зависит от случая. Безусловно, победы на турнире претендентов и в чемпионском матче тоже моя цель, но для меня более значимо — стать сильнейшим гроссмейстером, хотя бы на каком-то отрезке. То есть хочется, чтобы люди понимали, что на данном отрезке времени ты самый сильный шахматист мира, — рассказывал Есипенко в интервью «Чемпионату».

В декабре 2024-го Есипенко выиграл международный турнир Qatar Masters Open, который проходил в Дохе. Через две недели он занял 38-е место на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.

Любит футбол

Андрей болеет за «Ростов» и лондонский «Арсенал» Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Есипенко признавался, что часто смотрит теннис и хоккей, но, по его словам, больше всего он любит футбол. Андрей болеет за «Ростов» и лондонский «Арсенал» — он даже посещал стадион «Эмирэйтс», на котором проводит свои игры команда из столицы Великобритании.

Любимый игрок шахматиста — Криштиану Роналду. Он всегда поддерживает команды, за которые выступает.

В 2022 году Андрей Есипенко был гостем матча «Ростов» — «Спартак». Ему доверили нанести символический первый удар перед игрой на «Ростов-Арене». Своим результатом Андрей остался не очень доволен.

— Перед символическим ударом тогда очень нервничал: полный стадион, а у меня не было такого опыта. Когда вышел на поле, прошелся, стало полегче. Но потом всё равно произошел конфуз. Я думал, что мяч будет потяжелее, поэтому ударил по нему сильно. Он же оказался легким, поэтому улетел вообще не в ту сторону, в которую я хотел, и между игроков. Мяч летел мимо и с силой, так что у футболистов не было шансов его перехватить. «Отлично, конечно, по мячу ударил», — подумал я тогда. В целом мне понравилось. Атмосфера была отличной.

Матчи с Крамником

Источник: пресс-служба правительства Ростовской области

В феврале 2024 года в Ростове проходил «Матч дружбы», в котором Андрей Есипенко играл против 14-го чемпиона мира Владимира Крамника.

Сначала шахматисты сыграли шесть партий в рапид. После двух игровых дней впереди был Владимир Крамник — 4:2. В третий и четвертый дни соперникам предстояло провести по 12 партий в блиц. Третий игровой день остался за Андреем Есипенко, он взял восемь партий. Общий счет стал 10:8 в пользу молодого шахматиста.

Перед четвертым игровым днем Владимир Крамник заболел, поэтому оставшиеся партии отменили. Победу присудили Андрею Есипенко, так как на момент остановки матча он был впереди.