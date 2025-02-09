Еще одна легенда № 17: звезда мини-футбола вернулся в родной город и открыл там спортивную школу — история

Николай Переверзев более 10 лет играл в составе МФК «Тюмень» Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Николай Переверзев много лет был звездой футзального клуба «Тюмень» и сборной России. Бессменный капитан и любимец болельщиков не планировал покидать родную команду, но в 2016 году всё-таки такое решение принял и уехал в сильнейший на тот момент в стране подмосковный клуб «Динамо». 72.RU поговорил со спортсменом и узнал, как сложилась его дальнейшая жизнь.

В Тюмени заслуженный мастер спорта играл под № 17 Источник: 72.RU / архив

— Я никогда в Тюмени не диктовал свои условия по контракту. Мне хватало денег, и условия подготовки у нашей команды были и остаются шикарными, но я всегда хотел выиграть чемпионат России, а оставаясь в родном клубе, я, к сожалению, не мог реализовать эту мечту, — вспоминает Николай Переверзев.

Николай вспоминает, что когда уезжал из Тюмени, его незаслуженно назвали предателем Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В составе «Динамо» спортсмен стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. Его мечта сбылась, но звездная карьера в Москве продлилась недолго. Уйти из профессионального спорта в расцвете сил капитана сборной России по футзалу заставила травма. Он надеялся вернуться в строй и даже съездил на операцию в Германию, но там вынесли неутешительный вердикт. Врачи предупредили Николая, что после восстановления играть он сможет, но недолго.

Переверзев много лет играл за сборную России и был ее капитаном Источник: Николай Переверзев / личный архив











— Я сильно переживал из-за своего ухода из Тюмени и по поводу того, как всё потом вышло с «Динамо» в Москве. Это огромнейший осадок, который останется со мной на всю жизнь, но стараюсь о нём не вспоминать и концентрироваться на чём-то хорошем. Я сделал это ради того, чтобы стать чемпионом. Была возможность сделать это в той или иной команде, я воспользовался ею и не жалею об этом, — признается Николай.

На примере сына Николай увидел, что многие частные спортивные школы превратились в прибыльный бизнес, а уровень подготовки оставляет желать лучшего Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Когда Николай понял, что ему уже вряд ли удастся вернуться в профессиональный спорт, его позвали в Санкт-Петербург. В местной любительской команде «Аполло» он проиграл еще четыре года, а после успел поработать тренером и вернуться в Москву, где получил предложение возглавить детскую футзальную школу.

Николай долго не решался тренировать детей — боялся, что его вспыльчивый характер будет помехой Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Я взял время на раздумье и практически сразу понял, что больше не хочу работать на «дядю». Открывать свою школу в Москве, где очень большая конкуренция и миллион других видов спорта, проблематично. В столице в приоритете большой футбол, и все родители пытаются отдать своих детей именно туда. А если там что-то не получается, то они, к сожалению, в качестве альтернативы даже не рассматривают мини-футбол. А МФК «Тюмень» на слуху. Все прекрасно знают и понимают, что это за команда и какой у нее уровень, поэтому и было принято такое решение (открыть школу. — Прим. ред.), — рассказывает Николай.

Футзальную школу Николай открыл в родной гимназии Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Несмотря на огромную конкуренцию, Николаю удалось найти площадку для тренировок. Спортсмен хотел сделать это там, где вырос. Удача улыбнулась в гимназии, где учился он, а теперь сидят за партами его дети. Желание Николая поддержала и директор учебного заведения. Каждый вечер перед тренировкой в просторном спортзале Николай проходит мимо доски почета, на которой висит и его портрет.

Доска почета в гимназии, где учился Николай Источник: Ирина Шарова / 72.RU Вместе с Николаем учился еще один известный игрок в мини-футбол Иван Милованов Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Моя задача вырастить из мальчишек, которые ко мне пришли, не только футболистов и, дай бог, профессионалов, но и в первую очередь хороших людей. Я вовлекаю их в живое общение без гаджетов, чтобы они собирались, дружили, общались не только на тренировках, но и в свободное от занятий время. Недавно собирались всей нашей школой с родителями и детьми и поиграли в хоккей. Познакомились, пообщались. Я объяснил ребятам, что незнакомый человек из интернета вряд ли когда-нибудь чем-то им поможет, а настоящий друг из школы или команды всегда будет рядом, — говорит руководитель детской школы по футзалу.

В выходной день Николай устроил воспитанникам и их родителям хоккейную встречу Источник: Николай Переверзев / личный архив











У Николая занимаются четыре группы ребят в возрасте от шести до девяти лет. Некоторые перешли к нему из школы МФК «Тюмень», и это был осознанный выбор юных спортсменов и их родителей. В футзальном мире Николай не нуждается в представлении, и желающих тренироваться под его руководством не пришлось долго искать.

Многие родители, узнав, что Николай вернулся в Тюмень, забрали сыновей из других спортивных школ и перевели их к известному спортсмену Источник: Ирина Шарова/72.RU











— Когда мне звонят родители, я всегда спрашиваю их: «Вы решили, что ребенок должен заниматься футзалом, или это его желание?» Мне не интересно вкладываться в работу с детьми, у которых нет желания тренироваться. Я отказываю в таких случаях, потому что считаю, что такие ребята занимают чужое место, — подчеркивает Николай.

Переверзев считает, что физические данные ребенка не важны. Он берет всех, у кого есть желание заниматься футзалом Источник: Ирина Шарова/72.RU











Экс-капитан сборной России по футзалу не привык что-либо делать спустя рукава. Раньше он выкладывался на все 100% в играх своих команд, а теперь с такой же самоотдачей работает тренером. И это не просто слова, а реальные впечатления его юных воспитанников и их родителей.

Капитан МФК «Тюмень» Артем Антошкин — близкий друг Николая Переверзева и долгожданный гость в его школе Источник: Николай Переверзев / личный архив











Некоторые родители возят на тренировки к Николаю детей из другого конца города.

— У нас почти вся команда перешла к нему, как только узнали, что вернулся в Тюмень и открыл свою школу. В другой частной школе сын занимался без эмоций. А здесь они у него прямо зашкаливают. Выходит с тренировки и рассказывает: «Мама, нас сегодня так здорово погоняли. Прямо от души набегались». Я вижу, что сын загорелся, всю дорогу до дома рассказывает о том, как всё прошло, и с нетерпением ждет следующей тренировки, — рассказывает Елена Брагина, мама одного из юных игроков.

Николай Переверзев уделяет большое внимание дисциплине Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Заглядывая вперед, Николай мечтает открыть в родном городе спортивный интернат для детей, желающих заниматься футзалом, и не скрывает желания поработать с родным профессиональным клубом.

— После возвращения всё так устаканилось, появились спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Мне здесь есть куда расти, и еще можно стать главным тренером МФК «Тюмень», наверное, это было бы вообще шикарно. Много хороших игроков ушли из нашего клуба. Последняя история была с Камилем Герейхановым. Я бы хотел стать тем человеком, который бы не допускал повторения подобных ситуаций и договаривался с игроками. Компромисс всегда есть. Вопрос лишь в том, насколько обе стороны заинтересованы в его поиске, — рассуждает Николай.

Сын Николая Переверзева Кристиан тренируется в одной из групп отца, а дочь Каролина увлекается творчеством Источник: Николай Переверзев / личный архив









