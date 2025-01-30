Дом, в который никто не вернется: что известно о фигуристах, которые были в разбившемся в США самолете

Своего главного достижения в фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов добились в 1994 году, но вскоре уехали из страны и попрощались с большим спортом Источник: Владимир Беззубов / ТАСС











Этой ночью в США в реку рухнул пассажирский самолет. ЧП произошло после столкновения с военным вертолетом. На борту находилось 64 человека, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Пара, которую называли русским следом в сборной США, в 1995 году сыграла свадьбу, а в 1998-м эмигрировала в Америку. Три года спустя у них родился сын. Он летел тем же самым рейсом вместе с родителями. Рассказываем, чем прославились фигуристы в России и за ее пределами.

«Мы сделали всё, что могли»

Вадим Наумов и Евгения Шишкова были знакомы с самого детства. Он родился в Ленинграде в 1969 году и в 10 лет уже встал на коньки. Она пришла в фигурное катание в 1980-м, когда ей было восемь. Оба поначалу были одиночниками, но в 1983 году встали в пару под руководством тренера Людмилы Великовой.

Через девять лет они приняли участие в своей первой Олимпиаде, где стали пятыми, а на зимних Играх 1994 года — четвертыми. В том же году они взяли золото чемпионата мира по фигурному катанию.

Источник: Г. Семёнов / Фотохроника ТАСС











После такого успеха они начали было готовиться к следующим Играм, но в олимпийскую сборную в 1998 году их не взяли. Пара, которая в перерывах между тренировками успела сыграть свадьбу в 1995 году, решила, что это знак, поняла, что в России им делать нечего, да и с большим спортом пора завязывать, и перебралась в США, где им предложили хорошие условия для тренировок.

В общем-то, победа на чемпионате мира 1994 года осталась для них главным достижением в карьере. Пара не отрицала, что если бы они попали в руки более авторитетных тренеров, умеющих продвигать своих учеников, то добились бы больших успехов. Но ни о чем не жалела.

— Мы получили нечто большее: ощущение того, что сделали всё, что могли, вместе с тренерами, которые нас вырастили, — признавался Вадим Наумов.

«Дома говорим только по-русски»

Переехав в США, пара обосновалась в городке Симсбери, что в штате Коннектикут, и начали тренировать юные таланты. В числе их подопечных, к примеру, была американская пара Кэтрин Оршер — Гаррет Лукаш, чемпионы США 2005 года и бронзовые призеры чемпионата четырех континентов 2005 года. Занимались фигуристы и одиночниками.

— Если бы мы остались в России, то наверняка занимались бы только со спортивными парами. В Америке пришлось учиться работать с одиночниками, — рассказывал Вадим Наумов. — Да и вообще в США не приходится выбирать. Работаешь со всеми, кто хочет кататься и может платить за уроки.

Источник: Вячеслав Евдокимов / Фотохроника ТАСС











На первых порах, вспоминал Вадим, они делали всё: и за ОФП отвечали, и за постановки программ, и балетные классы вели.

— В России централизованная система подготовки. В Америке всё по-другому. На всю страну один специализированный центр в Колорадо-Спрингс, который поддерживают федерация и Олимпийский комитет США. Остальные катки частные, и владельцы устанавливают собственные правила. Тренеры обязаны им подчиняться, — рассказывал спортсмен.

Первые 10 лет, признавался фигурист, приходилось вкалывать как многостаночники. Но за долгие годы пара к этому привыкла.

По словам Наумова, в какой-то момент пар не стало, и он вместе с женой переключился на одиночников. Вскоре одним из воспитанников фигуристов стал их собственный сын Максим, родившийся в 2001 году.

— После рождения сына придерживались правила: дома говорим только по-русски, — рассказывала Евгения Шишкова. — Помогали в этом регулярно приезжавшие к нам из Санкт-Петербурга бабушки и украинская нянечка. До шести лет, когда он пошел в школу, Максим вообще говорил, читал и писал только по-русски. Мы переживали за английский, но через полгода проблем с общением уже не было.

Российские корни то и дело давали о себе знать. Даже вдалеке от дома фигуристы продолжали следить за тем, что происходит в России, за ужином включали настроенный на российский канал телевизор. Но мысли о возвращении их не посещали.

— О возвращении не задумываемся. Так сложилось, что мы связали свое будущее с Америкой, а наш сын выступает за эту страну, — признавался Вадим Наумов.

«Результаты для них были на втором месте»

Несмотря на то что семья фигуристов полностью сменила спортивную прописку, они всегда с теплом вспоминали и каток, где они сделали первые шаги, и тренеров, которые помогли им эти шаги сделать, — Николая и Людмилу Великовых.

— Нам хочется верить, что у своих тренеров мы почерпнули самое главное — человеческое отношение к фигуристам, — говорил Вадим Наумов. — Очень часто вспоминаем Людмилу Георгиевну и Николая Матвеевича, постоянно с ними на связи. Когда приезжаем в Санкт-Петербург, обязательно заглядываем на каток, где они работают.

— Нам очень повезло, что тренировались у таких замечательных наставников. Результаты для них были на втором месте, а на первом — душевное тепло, — вторила мужу Евгения Шишкова.