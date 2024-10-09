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«Занимал места в элите»: в Ярославле умер знаменитый российский футболист

Полузащитник выступал в национальной сборной России

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6 комментариев

В ФК «Шинник» сообщили о гибели футболиста Артема Енина

Во вторник, 8 октября, в Ярославле скончался 48-летний футболист Артем Енин. Об этом сообщили в ярославском футбольном клубе «Шинник».

— Футбольный клуб «Шинник», спортивная общественность города и области, все болельщики команды выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Артема Валерьевича Енина. Ярославский футбол понес большую утрату… — говорится на официальном сайте клуба.

Свою футбольную карьеру Артем Енин начинал в ярославском «Шиннике», играл в составе команды с 1994 по 2002 годы. Стал единственным ярославским футболистом, выступавшим в сборной России.

— Провел 131 матч, в которых забил 6 голов, вместе с «Шинником» занимал высокие места в элите отечественного футбола. В 1998-м году Артем Енин вызывался из «Шинника» в национальную сборную России и провел в ее составе один матч против сборной Испании, — добавили в ярославской команде.

Затем полузащитник перешел в костромской «Спартак», где и завершил карьеру. После этого несколько лет работал в центре подготовки юных футболистов «Шинника».

— Артем Енин навсегда останется в памяти «черно-синих» болельщиков хорошим футболистом и светлым, добрым человеком. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, — пишут в группе спортшколы.

О дате и месте прощания на данный момент не сообщается.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким Артема Енина.

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Комментарии
6
Гость
1 час
какая причина смерти?
Гость
1 час
Соболезнование,😥😥😥🙏🙏🙏
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