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Он на орбите! Запуск корабля «Союз МС-12» с рыбинским космонавтом на борту в режиме онлайн

Алексей Овчинин вошел в состав экипажа

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Следим за полетом!

Фото: Роскосмос

Сегодня Центр управления полётами завершил подготовку к выведению на околоземную орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-12». На орбите космический корабль должен будет состыковаться с МКС. На борту корабля в составе экипажа — рыбинский космонавт Алексей Овчинин.

На предстартовой пресс-конференции Алексей рассказал о задачах полёта — проведут 300 экспериментов.

— Направление экспериментов — медицинское, медико-биологическое, дистанционное зондирование Земли. Часть экспериментов новые, остальные будут продолжены. Когда к нам прилетит наш дублирующий экипаж, нам предстоит уникальный эксперимент влияния факторов полета на организм человека, будем выполнять ультразвуковое исследование почти всех внутренних органов, — рассказал Овчинин.

Алексей Овчинин в центре

Фото: КЦ "Южный"

Вот как будет выглядеть весь процесс сегодня и завтра: 

14 марта

22:14 — пуск.

15 марта

03:45 — начало трансляции стыковки.

04:07 — стыковка.

06:10 — открытие люков.

07.00 — первая видеоконференция экипажа.

Давайте посмотрим за пуском космического корабля в режиме онлайн!

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Диспетчер сообщает, что все конструкции пока работают в норме.

Фото: Роскосмос

Параметры управления ракетоносителя — в норме. 

— Полёт нормальный, — говорит диспетчер.

Картинка просто фантастическая!

Фото: Роскосмос

Так выглядит стартовая площадка.

Фото: Роскосмос

Полёт нормальный.

Двигатель третьей ступени работает нормально. Параметры системы управления в норме.

10 тысяч человек «ВКонтакте» следят за полётом ракеты.

Корабль выведен на орбиту! Ура!

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