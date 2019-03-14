Он на орбите! Запуск корабля «Союз МС-12» с рыбинским космонавтом на борту в режиме онлайн Алексей Овчинин вошел в состав экипажа

Сегодня Центр управления полётами завершил подготовку к выведению на околоземную орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-12». На орбите космический корабль должен будет состыковаться с МКС. На борту корабля в составе экипажа — рыбинский космонавт Алексей Овчинин.



На предстартовой пресс-конференции Алексей рассказал о задачах полёта — проведут 300 экспериментов.

— Направление экспериментов — медицинское, медико-биологическое, дистанционное зондирование Земли. Часть экспериментов новые, остальные будут продолжены. Когда к нам прилетит наш дублирующий экипаж, нам предстоит уникальный эксперимент влияния факторов полета на организм человека, будем выполнять ультразвуковое исследование почти всех внутренних органов, — рассказал Овчинин.

