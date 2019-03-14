Он на орбите! Запуск корабля «Союз МС-12» с рыбинским космонавтом на борту в режиме онлайн

Следим за полетом!
Сегодня Центр управления полётами завершил подготовку к выведению на околоземную орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-12». На орбите космический корабль должен будет состыковаться с МКС. На борту корабля в составе экипажа — рыбинский космонавт Алексей Овчинин.
На предстартовой пресс-конференции Алексей рассказал о задачах полёта — проведут 300 экспериментов.
— Направление экспериментов — медицинское, медико-биологическое, дистанционное зондирование Земли. Часть экспериментов новые, остальные будут продолжены. Когда к нам прилетит наш дублирующий экипаж, нам предстоит уникальный эксперимент влияния факторов полета на организм человека, будем выполнять ультразвуковое исследование почти всех внутренних органов, — рассказал Овчинин.
Алексей Овчинин в центре
Вот как будет выглядеть весь процесс сегодня и завтра:
14 марта
22:14 — пуск.
15 марта
03:45 — начало трансляции стыковки.
04:07 — стыковка.
06:10 — открытие люков.
07.00 — первая видеоконференция экипажа.
Давайте посмотрим за пуском космического корабля в режиме онлайн!
Диспетчер сообщает, что все конструкции пока работают в норме.
Параметры управления ракетоносителя — в норме.
— Полёт нормальный, — говорит диспетчер.
Картинка просто фантастическая!
Так выглядит стартовая площадка.
Полёт нормальный.
Двигатель третьей ступени работает нормально. Параметры системы управления в норме.
10 тысяч человек «ВКонтакте» следят за полётом ракеты.
Корабль выведен на орбиту! Ура!