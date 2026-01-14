К Земле летит астероид размером с 7-этажное здание. Есть ли шанс его столкновения с нашей планетой?

Размер внеземного объекта — около 20 метров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ученые открыли новый астероид CE2XZW2, который летит в сторону Земли. Внеземной объект достигает размера около 20 метров. После его обнаружения специалисты открыли спор, столкнется ли он с нашей планетой.

Как заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов, астероид с высокой долей вероятности может врезаться в Землю.

«Номинальная орбита — 3 тысячи километров от центра Земли. Это означает, что он столкнется. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая», — рассказал Железнов РИА Новости.

По его словам, так как астероид имеет размер около 20 метров, то он взорвется в атмосфере Земли, а до нашей планеты могут долететь лишь обломки.

Однако большинство ученых опровергают эту возможность. В пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН назвали информацию о столкновении астероида с Землей недостоверной и непроверенной.

«Можно лишь пожалеть о присутствии (к счастью, не в научном сообществе) людей, публикующих псевдосенсационные новости без выдерживания пауз для принятого в науке фактчекинга», — добавили в ИКИ РАН.