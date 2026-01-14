НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
К Земле летит астероид размером с 7-этажное здание. Есть ли шанс его столкновения с нашей планетой?

К Земле летит астероид размером с 7-этажное здание. Есть ли шанс его столкновения с нашей планетой?

Мнения ученых разделились

214
Размер внеземного объекта&nbsp;— около 20 метров | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРазмер внеземного объекта&nbsp;— около 20 метров | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Размер внеземного объекта — около 20 метров

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Ученые открыли новый астероид CE2XZW2, который летит в сторону Земли. Внеземной объект достигает размера около 20 метров. После его обнаружения специалисты открыли спор, столкнется ли он с нашей планетой.

Как заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов, астероид с высокой долей вероятности может врезаться в Землю.

«Номинальная орбита — 3 тысячи километров от центра Земли. Это означает, что он столкнется. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая», — рассказал Железнов РИА Новости.

По его словам, так как астероид имеет размер около 20 метров, то он взорвется в атмосфере Земли, а до нашей планеты могут долететь лишь обломки.

Однако большинство ученых опровергают эту возможность. В пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН назвали информацию о столкновении астероида с Землей недостоверной и непроверенной.

«Можно лишь пожалеть о присутствии (к счастью, не в научном сообществе) людей, публикующих псевдосенсационные новости без выдерживания пауз для принятого в науке фактчекинга», — добавили в ИКИ РАН.

Отметим, что один из последних крупных метеоритов упал 15 февраля 2013 года в Челябинской области. Сначала многие не понимали, что произошло, и только спустя более чем полтора часа в МЧС официально сообщили о падении метеорита, но даже спустя 10 лет остается немало противников этой версии. Сколько людей пострадало в результате ЧС, что говорили ученые и представители власти, наши коллеги из 74.RU воссоздали поминутно в онлайн-хронике.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
2
Инженер1
33 минуты
Пусть попадет точно в погреб
Гость
23 минуты
Это очень небольшой астероид. Если и опасен, то только при прямом попадании
Читать все комментарии
Гость
