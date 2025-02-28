Планеты выстроятся в ряд: ученые рассказали, когда начнется космический парад

Будет ли видно парад планет в Ярославле Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Вечером 28 февраля анонсируется парад планет. При определенных условиях жители Центральной России смогут наблюдать уникальное астрономическое событие.

— Это явление, когда несколько планет находятся одновременно на небосводе и при этом расположены с одной стороны от Солнца, — рассказал порталу 76.RU преподаватель физико-технического факультета ЯрГУ имени Демидова Николай Фомичев.

На вечернем небе соберется сразу семь планет солнечной системы — Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.

— Малый парад составят четыре планеты — Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера, которые окажутся в узком секторе (20 градусов) неба, — сообщили в московском планетарии.

Наблюдать за явлением, по данным сотрудников планетария, можно с 18:30 до 21:30. Однако не все планеты, участвующие в параде, можно будет рассмотреть.

— Самый яркий объект — Венера. Ее видно на юго-западе. На юге высоко над горизонтом — яркий Юпитер. Левее от него красный Марс. А вот Меркурий и Сатурн на сегодняшний день находятся очень близко к горизонту и их практически не видно на светлом вечернем небе. Уран и Нептун сами по себе слабые объекты — их видно только в телескоп, — пояснил Николай Фомичев.