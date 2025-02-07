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Наука «Может обернуться прямым ударом по Земле»: ученые открыли опасный астероид

«Может обернуться прямым ударом по Земле»: ученые открыли опасный астероид

В ярославском планетарии подробнее рассказали о небесном теле

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Открыт астероид, который может столкнуться с Землей | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОткрыт астероид, который может столкнуться с Землей | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Открыт астероид, который может столкнуться с Землей

Источник:

27 декабря 2024 года системой раннего оповещения о столкновениях астероидов с Землей (ATLAS) было обнаружено небесное тело, которое может столкнуться с нашей планетой. За подробностями мы обратились в ярославский планетарий.

Астероид 2024 YR4, так называется объект, относится к типу «Аполлон» (пересекает орбиту Земли). В случае столкновения последствия будут сравнимы с падением Тунгусского метеорита. Небесное тело приблизится к Земле 22 декабря 2032 года, вероятность столкновения — 1,2%.

25 декабря 2024 года астероид приблизился к Земле на 828,8 тысячи километров, чуть больше двух расстояний от Луны до Земли (примерно 384 400 километров).

Сотрудник ГАУК ЯО «КПЦ имени В. В. Терешковой» и доцент кафедры физики и информационных технологий ЯГПУ Николай Перов рассказал подробнее об астероиде.

— Его диаметр от 40 до 100 метров, а масса астероида составляет 2,3×108 кг при предполагаемой плотности 2,6 г/см3. Максимальное сближение с нашей планетой может произойти 22 декабря 2032 года. В этот день астероид подлетит к Земле на расстояние около 106 тысячи километров. Однако, если учесть неопределенность орбиты, такое близкое сближение может обернуться прямым ударом по Земле, — рассказал Николай. — В настоящее время «коридор риска» — географическая область, где астероид с наибольшей вероятностью врежется в Землю — проходит от Южной Америки через Атлантику до Африки к югу от Сахары.

По словам ученого, в случае столкновения катастрофа не затронет всю планету, а будет локальной на площади в 100 квадратных километров. Со временем оценка коридора столкновения будет меняться за счет новых наблюдений и более точных расчетов орбит.

ПО ТЕМЕ
Космос Астероид Наука Планетарий Небесное тело
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