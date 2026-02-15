НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 753мм 68%
Подробнее
0 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Афиша на выходные
Когда будет «Парад чемпионов»
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Вратарь «Локомотива» стал мемом
Как отметить свадьбу в Ярославле
Сбили БПЛА под Ярославлем
Как встретили «Локомотив»: фото
Причина пожара на Стачек
Тест про Волгу
Религия Обзор Сретение Господне в 2026 году: что можно и нельзя делать в этот день

Сретение Господне в 2026 году: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, как его принято отмечать и как по приметам определить погоду весной

11 396
Считается, что Сретение&nbsp;— это день, когда Иисуса Христа представили народу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСчитается, что Сретение&nbsp;— это день, когда Иисуса Христа представили народу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Считается, что Сретение — это день, когда Иисуса Христа представили народу

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Православных праздников значительно больше, чем привычных нам гражданских. Но главных — всего 12. Один из этой дюжины — Сретение Господне. Отмечают его через 40 дней после Рождества. В соответствии с ветхозаветной традицией именно столько времени спустя Богородица принесла Иисуса Христа в иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Рассказываем, о чём еще этот праздник и как его принято отмечать.

Когда Сретение Господне в 2026 году

Дословно «сретение» означает встречу. Она и произошла через 40 дней после рождения Иисуса Христа. Богоматерь принесла младенца в иерусалимский храм, где познакомила с ним старца Симеона. Тот олицетворял всё человечество и ждал встречи с Сыном Божьим 360 лет.

Секрет долголетия Симеона достаточно прост. Однажды он переводил ветхозаветную книгу пророка Исайи с еврейского на греческий и прочитал в ней: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Ухмыльнувшись в усы, Симеон принялся было править логическое несоответствие и переписывать «Деву» на «Жену», как перед ним явился ангел и заявил: «Раз ты сомневаешься в писании, будешь жить ровно столько, пока не увидишь Сына Господня, рожденного Девой».

И когда десятилетия спустя Симеон увидел на ступенях храма Марию с ребенком на руках, он даже не сомневался, кто перед ним. Старец вышел навстречу, принял младенца, благословил его и взмолился Господу с просьбой отпустить его. Обратился старец и к Марии — он предсказал будущее сына и предупредил о муках, которые она познает возле Креста.

К слову, отмечать эту встречу стали не сразу: в четвертом веке праздник Сретения появился на христианском Востоке, в пятом — на Западе, а в шестом Сретение Господне стало государственным праздником в Византии.

Поскольку его дата строго связана с Рождеством, то она не плавающая — отмечают Сретение Господне в 2026 году 15 февраля. Как и во все остальные годы.

Традиции Сретения Господня

В Сретение православные идут в церковь на литургию, исповедуются, причащаются.

Пост в эту дату не держат. Исключением могут быть только те случаи, когда праздник выпадает на среду или пятницу. Тогда мясо заменяют рыбой.

Еще, как и в любые православные праздники, на Сретение Господне нельзя ругаться и ссориться.

Приметы на Сретение Господне

Без примет ни один православный праздник не обходится. И у Сретения они тоже есть:

  • капель — к богатому урожаю пшеницы;

  • ветер — фруктовые деревья порадуют плодами;

  • оттепель — весна будет ранняя и теплая;

  • выпал снег — к дождливой и затяжной весне;

  • морозный день — к поздней и прохладной весне.

Также считается, что на Сретение не стоит отправляться в дорогу, особенно — дальнюю, так как вернуться домой получится не скоро.

А вы отмечаете православные праздники?

Только самые главные
Стараюсь все-все православные праздники отмечать
Я атеист
У меня нет времени всё это отмечать
ПО ТЕМЕ
Анастасия Кравченко-ЛобановаАнастасия Кравченко-Лобанова
Анастасия Кравченко-Лобанова
Сретение Религия Православие Праздник Зима Февраль Иисус Христос Христианство Примета Традиция
Лайк
TYPE_LIKE4
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
2 февраля 2025, 05:14
РПЦ и Христианство это разное
Гость
2 февраля 2025, 05:12
у власти новая религия по плану дон
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Рекомендуем