Голосовали трижды: в Ватикане выбрали нового папу римского. Что о нём известно?

В Ватикане избрали нового папу римского. Им стал кардинал из США Роберт Фрэнсис Прево. Он взял себе имя Лев XIV, сообщает Vatican News.
Новому папе римскому 69 лет. Он стал 267-м главой Римско-католической церкви и первым папой, который родился в США. Известно, что Прево имеет математическое образование, также он окончил семинарию Ордена святого Августина.
Кардиналом его назначил папа Франциск. Прево считается его последователем — он придерживается прогрессивных взглядов и уделяет много внимания социальной справедливости.
С 2015 по 2023 год он работал епископом на северо-востоке Перу. В феврале 2025-го Франциск возвел его в сан кардиналов-епископов, то есть старших кардиналов.
Выборы нового папы римского начались 7 мая. Участие в конклаве принимали 133 кардинала со всего мира. Всего было три этапа голосования, два из них состоялись сегодня, 8 мая.
Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «Поздравляем кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был провозглашен папой римским. Для меня большая честь осознавать, что он первый американский папа римский. Какое волнение и какая большая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с папой Львом XIV. Это будет очень важный момент!»
Президент России Владимир Путин также поздравил с избранием нового папу римского Льва XIV.
«Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей. Желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия», — опубликовали на сайте Кремля.
Предыдущий папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Проститься с ним пришли тысячи верующих со всего мира. О том, чем запомнился Франциск I, — читайте в нашем материале.