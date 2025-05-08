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Религия Голосовали трижды: в Ватикане выбрали нового папу римского. Что о нём известно?

Голосовали трижды: в Ватикане выбрали нового папу римского. Что о нём известно?

Конклав стартовал 7 мая

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2 комментария
Роберт Прево стал первым папой из США | Источник: Антуанетта Рэдфорд / CNNРоберт Прево стал первым папой из США | Источник: Антуанетта Рэдфорд / CNN

Роберт Прево стал первым папой из США

Источник:

Антуанетта Рэдфорд / CNN

В Ватикане избрали нового папу римского. Им стал кардинал из США Роберт Фрэнсис Прево. Он взял себе имя Лев XIV, сообщает Vatican News.

Белый дым из трубы Сикстинской капеллы, означающий, что конклав избрал нового папу римского

Источник:

Vatican News

Новому папе римскому 69 лет. Он стал 267-м главой Римско-католической церкви и первым папой, который родился в США. Известно, что Прево имеет математическое образование, также он окончил семинарию Ордена святого Августина.

Кардиналом его назначил папа Франциск. Прево считается его последователем — он придерживается прогрессивных взглядов и уделяет много внимания социальной справедливости.

С 2015 по 2023 год он работал епископом на северо-востоке Перу. В феврале 2025-го Франциск возвел его в сан кардиналов-епископов, то есть старших кардиналов.

Выборы нового папы римского начались 7 мая. Участие в конклаве принимали 133 кардинала со всего мира. Всего было три этапа голосования, два из них состоялись сегодня, 8 мая.

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «Поздравляем кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был провозглашен папой римским. Для меня большая честь осознавать, что он первый американский папа римский. Какое волнение и какая большая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с папой Львом XIV. Это будет очень важный момент!»

Президент России Владимир Путин также поздравил с избранием нового папу римского Льва XIV.

«Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей. Желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов в выполнении возложенной на Вас высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия», — опубликовали на сайте Кремля.

Предыдущий папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Проститься с ним пришли тысячи верующих со всего мира. О том, чем запомнился Франциск I, — читайте в нашем материале.

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Комментарии
2
Гость
3 часа
шапито. Смотрел я фильм Конклав, сплошная коррупцыя и разврат , все эти кардиналы.
Гость
2 часа
А чему они так все радуются , ну выбрали и выбрали , разве могли не выбрать ?
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