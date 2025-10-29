Айза выходит замуж за молодого нефтяника. Вспоминаем главные романы бывшей Гуфа в честь новой помолвки

Кто знает, возможно, именно третий будет на счастье Источник: aizalovesam / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Во время съемки реалити-шоу «Ставка на любовь» (18+) Степан Кузьменко сделал предложение Айзе-Лилуне Ай. Сказать, что она была в шоке, — это ничего не сказать. Но вместе с упреками, что любимый ее никак не предупредил, она все же вымолвила заветное «да». Для певицы это третий брак и она верит, что наконец-то будет счастливой.

«Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе»

Первым громким романом для Айзы стал союз с рэпером Гуфом. Айза и Алексей Долматов встретились в 2005 году в одном из столичных клубов. По словам певицы, она пришла в тот день совсем не накрашенная и в растянутых трениках, но Гуф все равно не мог отвести от нее взгляд.

— Я прихожу, а там играет песня Лешина. Он тогда не был знаменит. Я под нее танцую, а в проходе стоит мальчик и смотрит на меня, — вспоминает Айза.

Этим мальчиком и был Гуф. Для Алексея хватило одного взгляда, чтобы почувствовать: перед ним его судьба и главная муза. Он стал все чаще встречаться с новой знакомой, а по вечерам, сидя дома, писал для нее песни, включая известную «Ice Baby». В 2007 году Алексей сделал Айзе предложение.

— Сначала подошел в клубе и спросил: «Тебе нравится моя фамилия?» Я ответила: «Да ничего вроде, нормальная», он говорит: «А, ну хорошо». А спустя месяц он неожиданно встал на колено прямо посреди улицы и сказал: «Выходи за меня замуж». И я, не раздумывая, согласилась, — поделилась Айза.

После свадьбы Айза получила не только фамилию и сердце Гуфа, но и бессонные ночи из-за его наркотических зависимостей.

— Мне было очень страшно. Я не знала, что есть такая проблема, я с ней никогда не сталкивалась, — с трудом рассказывала она о семейных трудностях.

Когда в 2010 году у пары появился на свет их сын Сэми, Айза поставила условие: или они, или вещества. Гуф дал слово, что завяжет ради семьи, но не смог его сдержать и через какое-то время ушел во все тяжкие. Как позже узнала Айза, во время длительных загулов Алексей еще и изменял ей.

— Какое-то время я изменял своей жене. Чуть ли не сразу после рождения ребенка или даже во время беременности. Это ужасно… В какой-то момент я просто перестал это скрывать, я пропадал в стрип-клубах, тусил там по паре дней, — подтверждает Гуф.

Айза терпела до 2013 года. Как она позже признавалась, она хотела уйти намного раньше, но у нее не было ни денег, ни имущества, ни связей. Для всех она была лишь «жена Гуфа».

— Если бы тогда я знала одну простую истину, что женщине обязательно нужны свои деньги, вся эта история закончилась бы иначе, и не было бы этого ада, — считает она.

«Кидается на меня рукой, замахивается кулаком»

После развода с Гуфом Айза улетела на Бали. Далеко от прошлой жизни и воспоминаний она хотела обрести покой. На острове она встретила серфера Дмитрия Анохина. Мужчина быстро нашел общий язык не только с Айзой, но и с ее сыном. В 2015 году пара поженилась в Лас-Вегасе, а через год у них родился сын Элвис.

Как только прошла первая влюбленность и начался семейный быт, вскрылась главная проблема: они по-разному видели совместную жизнь. Анохин ожидал, что Айза откажется от карьеры, не будет вести свой блог и сниматься в шоу, а посвятит всю себя дому и ребенку. У артистки на это был другой взгляд.

Дополнительно масло в огонь подливало прошлое Айзы, Дмитрий постоянно напоминал ей, что она была женой Гуфа, и ставил ей это в упрек. Спустя пять лет постоянных претензий Айза устала и подала на развод.

— Мне мой муж заявляет: «Иди, ты жена Гуфа». И у меня взрыв! Он мне всё время говорит: «Я женат на жене Гуфа». Я его могу понять, ему от всего этого тяжело. А мне что делать? Когда мы начали встречаться, я давно была в разводе. У меня нет никаких чувств к Гуфу. Я терпела пять лет. Так и думала, что мы из-за этого разведемся. Я устала! — объясняла свое решение певица.

После развода Айза раскрыла, что кроме постоянных оскорблений и претензий Дмитрий также поднимал на нее руку.

— Он кидается на меня рукой и ногтем царапает, схватит меня и отрывает губу от десны, и прямо снимает кусок кожи до мяса. У меня кровища, это при детях. И замахивается на меня кулаком. В этот момент Элвис прыгает на меня и защищает, — вспоминала события прошлого Айза.

В 2021 году Дмитрия Анохина арестовали на Бали за подделку ПЦР-теста. Несмотря на то, что они с Айзой были в тот момент уже в разводе, она встала на защиту мужа и записала обращение президенту Индонезии с просьбой выпустить Анохина.

— Мы очень надеемся на вашу доброту и понимание и надеемся, что вы позволите отцу воссоединиться со своими детьми, — произнесла Айза с сыновьями.

Власти оказались непреклонны, и Дмитрий отсидел положенный срок.

«Не искала себе любовника и не думала о другом мужчине»

В 2020 году после тяжелого развода в жизни Айзы появился певец Олег Майами. Как оказалось, пара была знакома со времен совместных съемок шоу «Форт Боярд» (16+), но тогда ничего не зашло дальше общения.

— Я была замужем, не искала себе любовника и даже не думала о другом мужчине. На тот момент я уже и забыла, что можно вот просто так смеяться, — признавалась женщина.

Когда пара возобновила общение, все началось с дружеского приглашения сходить в кино, но фильм они так и не посмотрели.

— Мы в кино не дошли, просто переспали в тачке и всё, — разоткровенничалась Айза в шоу «Проверка».

Их отношения были страстными и бурными: пара постоянно ссорилась и мирилась, часто — на глазах у всех. В 2021 году певица узнала, что беременна. Она сильно испугалась, что и в третий раз останется одна с еще одним ребенком на руках, и сделала аборт.

— Олег был против аборта, он очень сильно переживал. Но он это переживал не так долго, ведь с ним не происходили гормональные изменения, а со мной происходили. У меня уже был большой срок, два месяца. Мне кажется, что я совершила ошибку, я никогда не смогу простить себя. И, конечно, я рыдала очень сильно. Я очень хочу дочку, я ей уже придумала имя пять лет назад, но не уверена, что я ее заслужила, — переживала Айза.

В этот же год пара рассталась по инициативе самой певицы. Та посчитала, что не может строить серьезные отношения и не хочет больше пытаться.

— В моей картинке жизни всё рушится, всё ломается, и от этого сценария мне на тот момент было не отойти, — говорила о причинах расставания Айза.

При этом даже после того, как они с Майами перестали быть парой, певица продолжала хорошо отзываться о нем и говорить, что скучает.

— Я люблю его тело, и это правда. У него потрясающее тело. И он как раз-таки дисциплинированный, и мне это очень нравится… Тело, да, скучаю, — призналась Айза в шоу «Есть вопросики».

Снова решила быть «бабой» Гуфа

Неожиданно для всех поклонников в 2021 году певица объявила, что они с Гуфом снова вместе.

— Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена, но баба Гуфа. Все это произошло очень мило: мы с ним переписывались, я ему говорю: «Ба, давай состаримся вместе». Он такой: «Ты серьезно?» Я говорю: «Да». — передавала диалог Айза.

На нее тут же обрушились фанаты и коллеги по шоу-бизнесу с просьбой одуматься и не вставать второй раз на одни и те же грабли. Айза никого не послушала, но магии не случилось, рэпер не сдержал свое слово. Преданная Айза тогда говорила, что никакой любви нет.

— У меня есть некая созависимость с Лешей, она не может уйти, — сделала она для себя вывод в интервью «Алены, блин!».

«Для многих в интернете мы выглядим как мама и сын»

Почти четыре года Айза никого к себе не подпускала. Однако осенью 2024 года она случайно встретила нефтяника из Нижневартовска по имени Степан Кузьменко. Он оказался знакомым ее подруги. Первое впечатление было неудачным, и мужчина на десять лет младше самой Айзы ей не понравился.

— Мажор со смазливым лицом, — подумала она.

Степан же, наоборот, очень заинтересовался неприступной красавицей. Он не стал давить на нее, а лишь медленно сближался с ней и ее семьей. Отпуск на Бали, пересечения в совместных компаниях, комплименты, ухаживания. Айза растаяла от такого внимания и сама сделала первый шаг, чтобы перевести их отношения из дружеских в романтические.

Певица уверяет, что время, что они проводят вместе, самое лучшее в ее жизни, и не может поверить, что наконец наступил покой и здоровые отношения, где она не должна никого спасать.

— Мы вместе целый год. Год без эмоциональных качелей, год без единой ссоры, — не могла поверить Айза.

Пользователи Сети к новому роману Айзы оказались не так благосклонны. Некоторые посчитали, что Степан не пара Айзе из-за разницы в возрасте, но на хейт певица отреагировала спокойно.

— Для многих в интернете мы выглядим как мама с сыном, но мы-то знаем правду… Ты у нас дед… Любимый мой, я счастлива с тобой каждый день. Пусть наша любовь длится долго-долго. Я люблю тебя очень сильно, верно, надежно и очень по-взрослому, — обращалась она к Степану.

В октябре 2025 года во время съемок шоу «Ставка на любовь» (18+) мужчина сделал Айзе предложение руки и сердца.

— У нас с Айзой сегодня десять месяцев, и я хотел поблагодарить ее за это время. Хочу просто напомнить, что я тебя очень сильно люблю. Ты для меня самая лучшая, красивая, умная и мудрая девушка! — начал свою речь Степан. — Определенно уверен в том, что хочу прожить с тобой эту жизнь. Счастливую жизнь, полную любви и радости. Но прежде чем это сделать, мне нужно задать тебе один вопрос. Айза-Лилуна Ай, ты будешь моей женой?

Ничего не подозревающая Айза согласилась.