«Я бы могла изменить ход истории»: звезда «Гарри Поттера» и «Людей в черном» рассказала, как Трамп позвал ее на свидание

«Я бы могла изменить ход истории»: звезда «Гарри Поттера» и «Людей в черном» рассказала, как Трамп позвал ее на свидание

Актриса не сразу поверила, что ей звонит миллиардер

Эмма Томпсон считает, что Трампу помогали искать девушек

Эмма Томпсон считает, что Трампу помогали искать девушек

Источник:

Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+), режиссер Альфонсо Куарон, студия Warner Bros. 2004 год

Британская актриса Эмма Томпсон рассказала, как отказала будущему президенту США Дональду Трампу в свидании. Об этом сообщает газеты Telegraph.

Все случилось когда Томпсон снималась в фильме «Основные цвета» (18+), который вышел в 1998 году. Трамп позвонил ей и пригласил на свидание.

Он сказал: «Привет, это Дональд Трамп». Я подумала, что это шутка, и спросила: «Чем я могу вам помочь?». Затем он сказал: «Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест. Может быть, мы могли бы поужинать». Я сказала: «Что ж, это очень мило. Спасибо большое. Я вам перезвоню», — приводит газета слова актрисы.

Томпсон сообщила, что именно в тот день было принято судебное решение о расторжении ее брака с актером Кеннетом Браном. Актриса призналась, что не понимала, как Трамп нашел ее номер. Томпсон предположила, что у миллиардера, вероятно, были сотрудники, которые искали для него подходящих партнеров, которых он мог бы пригласить на встречу.

«Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом, и тогда мне было бы что рассказать. Я могла бы изменить ход американской истории», — заявила Томпсон.

Эмма Томпсон — обладательница двух премий «Оскар», двух «Золотых глобусов» и двух премий BAFTA. Среди самых известных проектов, в которых она снималась: «Реальная любовь» (18+), «Гарри Поттер» (12+), «Круэлла» (12+), «Моя ужасная няня» (12+) и «Люди в черном» (18+).

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
