«Я бы могла изменить ход истории»: звезда «Гарри Поттера» и «Людей в черном» рассказала, как Трамп позвал ее на свидание

Британская актриса Эмма Томпсон рассказала, как отказала будущему президенту США Дональду Трампу в свидании. Об этом сообщает газеты Telegraph.

Все случилось когда Томпсон снималась в фильме «Основные цвета» (18+), который вышел в 1998 году. Трамп позвонил ей и пригласил на свидание.

Он сказал: «Привет, это Дональд Трамп». Я подумала, что это шутка, и спросила: «Чем я могу вам помочь?». Затем он сказал: «Я бы очень хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест. Может быть, мы могли бы поужинать». Я сказала: «Что ж, это очень мило. Спасибо большое. Я вам перезвоню», — приводит газета слова актрисы.

Томпсон сообщила, что именно в тот день было принято судебное решение о расторжении ее брака с актером Кеннетом Браном. Актриса призналась, что не понимала, как Трамп нашел ее номер. Томпсон предположила, что у миллиардера, вероятно, были сотрудники, которые искали для него подходящих партнеров, которых он мог бы пригласить на встречу.

«Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом, и тогда мне было бы что рассказать. Я могла бы изменить ход американской истории», — заявила Томпсон.