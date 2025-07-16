«Я предупреждал, что я не добрый человек». Сталкер сменил полсотни номеров, чтобы следить за бывшей

Игорь контролировал Анну во всем, не отпускал на встречи с подругами Источник: Юрий Орлов / E1.RU

Бывший молодой человек преследовал Анну чуть больше полугода. Он писал ей в соцсетях, караулил после работы. Угрожал, говорил, что, если девушка к нему не вернется, обольет ее кислотой. В отчаянии Анна обратилась в полицию. Но все попытки остановить назойливого кавалера оказались тщетны. E1.RU разбирается на примере этой истории в том, как не стать жертвой сталкера и почему люди вообще преследуют кого-то.

История случилась в Екатеринбурге. Имена участников драмы изменены.

Защитник и тиран

Анна — мастер ногтевого сервиса. Преследованиям она подвергалась с сентября 2024 года по март 2025 года. Истории, как та, что случилась с ней, не редкость, это явление даже получило специальное название — сталкинг. Правоохранительные органы не всегда в состоянии помочь жертвам.

Анна познакомилась с Игорем в 2021 году в компании общих друзей. Поначалу девушке не понравился парень из патриархальной кавказской семьи, перебравшейся на Урал. Но всё изменилось, когда Игорь спас Анну: защитил от агрессивной компании на улице. Тогда она решила, что с ним всегда будет чувствовать себя безопасно и надежно.

Игорь защитил Анну от агрессоров на улице, и она влюбилась в него Источник: Юрий Орлов / E1.RU

— Мы стали больше дружить, общаться. Игорь показался мне смешным и добрым, абсолютно безобидным. Я влюбилась, — вспоминает Анна.

Тогда она еще не знала, что мама Игоря, по традициям Кавказа, никогда не работала и занималась домом. А физические наказания детей за провинности были обычным делом.

Когда молодые люди стали встречаться, отношения изменились. Игорь начал полностью контролировать жизнь Анны: говорил, что надеть, запрещал заниматься моделингом, видеться с лучшей подругой, потому что она ему не нравилась.

— Игорь считал, что моя лучшая подруга Таня тянет меня на дно, хотя она просто критиковала наши с ним отношения. Как потом оказалось, она была во всем права, — вспоминает Анна.

Сам Игорь при этом начал изменять Анне. Она находила в карманах чеки из ювелирных магазинов и видела переписки с любовницами.

— Я обычно не проверяю чужой телефон, для меня это принципиально. Но тут как будто услышала голос свыше, что необходимо это сделать. Тревожное чувство не покидало, — рассказывает Анна.

Когда она узнала об изменах, Игорь начал вести себя неадекватно. Из-за страха, что возлюбленная уйдет, бойфренд стал унижать ее. Внушал, что она никчемная и никому, кроме него, не нужна.

— Я не уходила, потому что была эмоционально зависима. Мне внушили, что меня больше никогда никто не будет так сильно любить, — говорит Анна.

Игорь контролировал Анну, а сам начал изменять ей Источник: Юрий Орлов / E1.RU

Терпение Анны закончилось, когда она узнала про наркотическую зависимость Игоря.

— Я стала находить странные таблетки. Игорь стал неадекватным и мнительным, однажды даже дал мне пощечину. Наркотические вещества нарушали функции его головного мозга и психики. О том, что он употребляет, я не знала, он скрывал. Про зависимость рассказали его близкие друзья, — вспоминает Анна.

Молодые люди расстались. Однако Игорь по-прежнему не оставлял Анну в покое.

Полгода преследований

С сентября 2024 по январь 2025 года Игорь писал в социальных сетях Анне и требовал, чтобы девушка вернулась к нему. Она отказывала — он обещал облить ее кислотой. Постоянно звонил ей, ее друзьям и родителям.

«Я тебе просто башку размажу». «Я тебя предупреждал, что я не добрый человек». «Тебе конец, точнее, родителям». Такие сообщения он писал ей едва ли не каждый день.

— Я его блокировала, но он продолжал покупать новые номера и звонить моим друзьям. Тогда я закрыла все соцсети. Но его это не остановило — стал писать в приложении банка.

Скидывал по 1 рублю, в сообщениях писал гадости, что если я не разблокирую его, то он прикончит меня. Он сменил 50 номеров, покупал премиум-аккаунты Telegram, чтобы можно было писать сообщения в мой закрытый профиль. Из-за этого пришлось сменить номер телефона, — перечисляет неприятные приключения Анна.

После расставания Игорь стал угрожать Анне и писать ей страшные сообщения Источник: Юрий Орлов / E1.RU

Игорь пытался подкупить бывшую возлюбленную: присылал цветы, скидывал деньги, но та всё возвращала. Тогда молодой человек стал подкарауливать Анну после работы.

— Я мастер ногтевого сервиса, расписание рабочего дня и записи с клиентами находятся в открытом доступе, все всё могут посмотреть. Он видел мои рабочие смены, до которого часа работаю, постоянно приходил и ждал. Я каждый раз искала выходы с работы, чтобы на него не натолкнуться. Иногда везло, иногда нет. И это было настолько часто, что мне становилось страшно, — рассказывает Анна.

Я не чувствовала себя в безопасности. Он угрожал, что найдет меня, размажет мое лицо по асфальту. Анна жертва сталкера

В феврале 2025 года Игорь подкараулил Анну в подъезде дома, где она работала. Он ударил ее в живот и по затылку. Анна позвонила охране, которая успела спасти ее от дальнейшего избиения. После этого написала заявление в полицию и сняла побои.

— Полиция никак мне не помогла. Лишь выслушали, приняли заявление и поговорили с человеком в надежде, что он сам отстанет. Такой вот у нас закон. Хотя у меня даже была справка из травмпункта о том, что у меня были повреждения, и скриншоты переписок, — объясняет Анна.

Сталкер угрожал Анне и ее родным Источник: читатель E1.RU Как ни старалась Анна игнорировать бывшего, преследования не прекращались Источник: читатель E1.RU

Ей пришлось оборвать все связи, уволиться с любимой работы и переехать в другой город, к родителям. Игорь продолжал писать друзьям Анны еще несколько месяцев. Потом отправился на СВО и там бесследно пропал.

— Он не знает, где я, что я, где я. Вот поэтому он от меня отстал. Только это была не заслуга полиции. Полиция мне ничем не помогла абсолютно. Я до сих пор боюсь, что он всё еще может меня искать! — в страхе говорит Анна.

Как отвадить сталкера?

Наталья Голоснова, руководитель межрегиональной общественной организации «Женский юрист», так определяет понятие «сталкинг»: это нежелательное, навязчивое и систематическое преследование, которое вызывает у человека страх, тревогу и ощущение угрозы.

Анна написала заявление в полицию, но это не остановило Игоря Источник: Юрий Орлов / E1.RU

— Это может проявляться по-разному: в виде постоянных звонков и сообщений, слежки, появления в местах пребывания жертвы, распространения ложной информации, угроз физической расправой или физического насилия, — рассказывает Наталья.

В законодательстве понятие «сталкинг» отсутствует. Но, несмотря на то, что прямого законодательного определения этого явления нет, действия, составляющие сталкинг, можно квалифицировать по совокупности статей уголовного и административного кодекса:

ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», если сталкер угрожает жизни или здоровью жертвы и есть основания опасаться осуществления этой угрозы;

ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»;

ст. 116 УК РФ «Побои»;

ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» (в случае физического воздействия).

Также отдельными статьями в УК РФ регулируются нарушение неприкосновенности частной жизни, повреждение имущества, распространение ложных сведений.

— Поэтому сталкера нельзя привлечь к ответственности, пока он не навредит вам или вашему имуществу. Но ваша безопасность — в ваших руках! — отмечает Наталья.

Что делать тем, кто стал жертвой сталкинга?

Клинический психолог Ольга Прохорова дала несколько советов, как вести себя с людьми, которые ведут себя как сталкеры.

Четко обозначить границы и прекратить любое общение, блокировать в социальных сетях. Никаких двусмысленностей, никаких «может быть», никаких надежд. Необходимо четко дать понять: «Я не хочу с тобой общаться, оставь меня в покое». Сохраняйте все сообщения, звонки, письма, любые доказательства преследования, они могут пригодиться. Расскажите о ситуации близким, друзьям, семье и обязательно обратитесь в полицию. Меняйте привычные маршруты, будьте внимательны к своему окружению, подумайте об установке средств защиты, например сигнализации или камер видеонаблюдения. Если избежать разговора в моменте невозможно, сохраняйте максимальное спокойствие. Говорите кратко, по существу, не давайте воли эмоциям, не провоцируйте агрессию. Отвечайте односложно, избегайте подробностей, старайтесь как можно скорее прекратить разговор, объяснив, что вам неприятно и вы не хотите общаться.

— Помните, ваша безопасность превыше всего. Не стесняйтесь просить помощи у профессионалов, психологов, юристов, — отмечает Ольга Прохорова.

Сталкерством могут заниматься как мужчины так и женщины, а их жертвами становятся люди любого социального статуса. На сталкеров жаловалась даже артистка Клава Кока. Преследователей всё же наказывают. Почитайте историю, как одного из них осудили и оштрафовали за сталкинг на триста тысяч рублей. А адвокат обвинила бывшего, когда ей разбили дорогую машину и ударили ее ножом.