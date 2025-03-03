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Он и она подробности «Смотреть не буду: разорвется сердце». Маргарита Симоньян показала редкое семейное видео с Кеосаяном

«Смотреть не буду: разорвется сердце». Маргарита Симоньян показала редкое семейное видео с Кеосаяном

Продюсер всё еще находится в коме

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7 комментариев
В годовщину свадьбы Тигран Кеосаян находится на больничной койке. В начале января он перенес клиническую смерть | Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.meВ годовщину свадьбы Тигран Кеосаян находится на больничной койке. В начале января он перенес клиническую смерть | Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.me

В годовщину свадьбы Тигран Кеосаян находится на больничной койке. В начале января он перенес клиническую смерть

Источник:

В начале января Маргарита Симоньян ошарашила всех неожиданным признанием: ее муж, продюсер и режиссер Тигран Кеосаян, впал в кому. Вот уже почти три месяца главный редактор RT разрывается между съемками и больничной палатой, в которой находится ее муж. Третьего марта они должны были отмечать годовщину свадьбы, но, судя по всему, состояние Кеосаяна не улучшилось, и в этот день, вместо того чтобы принимать поздравления, журналистка вновь попросила всех молиться за его здоровье.

У себя в блоге Маргарита Симоньян опубликовала трогательное видео. На нем запечатлены кадры из ЗАГСа и архивные семейные кадры.

— Сегодня годовщина нашего с Тиграном официального брака. Повторю для вас этот ролик. А сама смотреть не буду, иначе у меня разорвется сердце, — написала Симоньян. — Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса. Спасибо большое.

Источник:

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян живут вместе с 2012 года, но официально узаконили свои отношения три года назад.

Они познакомились в 2004 году. Тогда юная Симоньян вела репортаж из Беслана, а Кеосаян был одним из зрителей.

— Я видел пару выпусков, а потом ехал в машине и слышал, как с одной столичной радиостанции две злые женщины поливали несправедливо ее дерьмом, — вспоминал Кеосаян. — Я просто написал незнакомому мне человеку: «Я вас уважаю, я вот такой-то, и я вас поддерживаю, не обращайте внимания».

Репортер ответила. Моментально между ними завязалась переписка, а за ней не за горами была и первая встреча.

Полная история отношений Симоньян и Кеосаяна

Еще на заре отношений с журналисткой у режиссера появились проблемы с сердцем. В 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. В январе этого года Кеосаян пережил клиническую смерть.

— Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится, — рассказывала тогда Маргарита Симоньян.

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Комментарии
7
Инженер1
55 минут
И зарплата ему капает ибо на больничном! Это ж какой перерасход средств! Оптимизируйте эту утечку!
Гость
1 час
Кто вы такие?! Давайте до свидания 👎
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