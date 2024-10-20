«У него словно появился брат-близнец». Суд отправил дело актрисы Марины Орловой на пересмотр — она делит свой дом с бывшим свояком

В следующий раз Орловы и Носов встретятся в краевом суде на апелляции Источник: Марина Орлова











Пятый кассационный суд отменил решение апелляционной инстанции по делу актрисы Марины Орловой. Она полгода борется с бывшим мужем своей сестры за фамильный дом в Пятигорске. В 2021 году Сергей Носов и Елена Орлова развелись и начали делить имущество — в итоге ему отошла половина дома, а Марина Орлова лишилась собственности. Редакция MSK1.RU разбирается в запутанном семейном споре.

По словам актрисы, бывший свояк завладел долей обманом — предъявил поддельный техпаспорт и таким образом доказал, что дом достроен и введен в эксплуатацию.

Дело вернули на повторное рассмотрение — в следующий раз стороны встретятся в краевом суде на апелляции.

Как появился участок

Сестры получили участок в 2018 году от родителей — дом начал строить отец, но в семье случилась трагедия — он скончался, не успев закончить дело. Право собственности перешло Марине и Елене. На участке было несколько построек, и сестры приступили к реконструкции. В 2019 году Марина находилась на съемках в Москве и оформила доверенность на сестру, чтобы та занималась документацией и ввела дом в эксплуатацию.

— Изначально этот дом реконструировался и Леной, и Мариной. Будучи собственниками земельного участка, они привели в порядок старую хозпостройку — кухню и сарай, у которой есть технический паспорт. Он был зарегистрирован в «Ростехинвентаризации» Ставропольского края, — говорит адвокат сестер Екатерина Кузнецова. — Марина дала доверенность Лене, чтобы она от ее имени выполняла роль представителя второго застройщика. Но почему-то Пятигорский суд указал, что этот дом строили Лена и ее бывший супруг, Марина вообще там не была, она участия никакого не принимала.

Развод

В сентябре 2021 года Орлова и Носов развелись, и Сергей подал иск о разделе имущества. Спустя год прошли два судебных заседания — в итоге дом поровну разделили между Еленой и Сергеем.

Суд определил дом сестер совместно нажитым в 2017 году имуществом Орловой и Носова. Однако их брак был зарегистрирован только в 2019 году, а в то время Елена была замужем за другим человеком. Кроме того, суд не принял во внимание и то, что Марина вкладывала в строительство больше средств, чем Елена, добавляет Кузнецова.

Суд идет Источник: Марина Орлова











Сама Марина на процессе не присутствовала — в тот момент она была беременна и находилась не в России. О потере дома она узнала только летом 2023 года. Тогда и стала проверять документы — выяснилось, что Носов якобы подделал техпаспорт здания и согласие на строительство.

— Он сделал акцент на том, что мы якобы строили дом во время их с Леной брака и тогда же закончили, вроде как дом готов — заходи и живи. Для того чтобы доказать всё это суду, он сделал фиктивный документ — технический паспорт. Это произошло в момент моей свадьбы, когда никого дома не было. Он проник на нашу частную территорию и задним числом подписал его. Также была бумага о том, <…> что я якобы дала согласие на строительство, а сама на здание не претендую, — говорит актриса.

Экспертизы и техпаспорт

Почерковедческая экспертиза определила (все документы есть в распоряжении редакции), что Марина не подписывала бумаги. Более того, АО «Пятигорскгоргаз» и ДГУП «Кавминводоканал» установили, что дом не подключен к сети газораспределения и водоснабжения.

Источник: Марина Орлова











Дом не подключен к сети газораспределения и водоснабжения Источник: Марина Орлова











Кроме того, в доме нет и электричества.

В доме нет электричества Источник: Марина Орлова

По данным издания 26.RU, чтобы проверить подлинность техпаспорта, сестры ездили в Бюро технической инвентаризации (БТИ) в Ессентуках. Там сотрудники, по словам Орловых, «задавали странные нервные вопросы и стали отбирать документы». Марина также утверждает, что техпаспорт в БТИ заказала адвокат Носова — Валентина Золотарева. Она же оказалась прописана в доме сестер.

Носов и защита

Корреспондент MSK1.RU связалась с Золотаревой. По ее словам, сотрудница БТИ «случайно написала адрес». На вопрос о том, почему она не указала на ошибку, адвокат не ответила.

— Что это за преступление? Девочка, которая сидела, она меня знает, я всё время к ним обращаюсь с этими вопросами. Она мне просто написала, случайно написала адрес там, где я вроде проживаю, — сказала она.

Носов хочет забрать часть дома у бывшей жены и двух детей Источник: Марина Орлова











Золотарева добавила, что это «обыкновенный раздел совместно нажитого имущества», к которому «Марина Орлова не имеет никакого отношения».

— Сейчас вернется дело в краевой суд. Она будет должна дополнительно представить какие-то доказательства. Нам ничего не надо, она должна доказать, что она какое-то имеет отношение к этому объекту. Этот дом их родительский, как стоял, так и стоит, это совершенно отдельный объект. И у нее, и у ее сестры на сегодняшний день там по одной второй доле в праве общей собственности, — сообщила представитель Носова.

Корреспондент MSK1.RU позвонила Сергею Носову. Однако тот от комментариев отказался.

— Без комментариев, все комментарии в суде, — отрезал он.

Мнение юриста

Редакция MSK1.RU обратилась к юристу Алле Георгиевой, чтобы выяснить, сможет ли Сергей Носов претендовать на долю при повторном рассмотрении дела. Специалист отметила, что у него есть шанс получить компенсацию. Однако в том случае, если он сможет доказать существенный денежный вклад в постройку.

— Если супруг сможет доказать, что во время брака были вложены в постройку дома совместно нажитые средства, что значительно увеличило стоимость имущества, он может претендовать на получение компенсации. Но для этого нужно провести оценочную экспертизу.

По словам Марины Орловой, на данный момент Сергей Носов прекратил общение с экс-супругой и не видится с двумя детьми. Семья Орловых также пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту проникновения на частную территорию и подделки подписи.

Источник: Марина Орлова











— Я бы поверила, что у него есть брат-близнец, который сейчас выступает совсем в другом амплуа. Это как будто два разных человека. Всё то время, что я его знала, он был замечательным, такой свой, прямо рубаха-парень. Я была так рада, что моя сестра наконец встретила мужчину, на которого может положиться. Верила, что он никогда не оставит ее в беде. Но мое впечатление оказалось совершенно неверным, — признаётся Марина.