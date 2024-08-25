Студент, бизнесмен-абьюзер, красавец-итальянец: три истории любви Марины Федункив, которая в 52 года ждет ребенка

В последнее время активно обсуждают новость о беременности 52-летней Марины Федункив — звезды «Реальных пацанов» (16+) и Comedy Woman (16+). Казалось бы, в ее личной жизни сейчас всё как в сказке — новые роли, муж-итальянец младше ее на 13 лет. А недавно стало известно, что Марина ждет еще и малыша. Но в жизни актрисы не всегда всё было так блистательно.
«Ни у кого не сидела на шее»
Марина родилась в Перми, но детство провела у бабушки и дедушки в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Окончив школу, она вернулась в Пермь, отучилась в культпросветучилище и поступила в Пермский институт культуры. Но после первого курса отчислилась из-за конфликта с преподавателем.
За два года будущая звезда перепробовала разные профессии: работала на овощном складе, аниматором на речном теплоходе, прачкой в театре, проводником на железной дороге и ночным воспитателем в детском доме. Но потом восстановилась в институте и хорошо его окончила.
— В то время, когда мы учились, а это был конец девяностых годов — сложный период, многие жили не в самых хороших финансовых условиях, — рассказывала нам пермская журналист и однокурсница актрисы Нина Соловей. — Но Марина, в отличие от многих, не плакала по поводу этого, а много работала. Для нее не было чем-то зазорным устроиться прачкой в ТЮЗ или ночной няней в детский сад. В каникулы, когда все разъезжались по мамам и папам, она работала проводницей в поездах. Она ни на кого не надеялась, ни у кого не сидела на шее — ни у родителей, ни у родственников, ни у мужчин. Сама зарабатывала и достойно выглядела, а еще и всем помогала.
После института Марина играла в КВН, вместе с командой «Добрянка» стала победителем Первой лиги КВН в Казани и прошла в Высшую лигу.
В возрасте 37 лет Марина переехала в Москву и начала новую жизнь Она пробовала себя на телевидении — была участницей юмористических скетч-шоу «Даешь молодежь!» (12+), «Всё по-нашему» (12+) и «Валера TV» (12+) на телеканале СТС. По словам юмористки, в Москве первое время приходилось очень тяжело.
— Было жестко, денег не хватало. Дилемма была — вот ты заплатил за квартиру, и либо тебе сырок плавленый купить, либо яблоко, — делилась воспоминаниями актриса во время одной из передач на канале НТВ.
Известность актрисе принесла роль мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» (16+) и участие в Comedy Woman. После этого Марина часто становилась ведущей и участницей многих телепрограмм и шоу, где была желанным гостем. Также актриса ведет свой юмористический блог, где выкладывает забавные видеоминиатюры. У нее несколько миллионов подписчиков.
«Брал биту, ломал мне колени»
Известно о двух долгих отношениях Марины до встречи с красавчиком-итальянцем. Первый возлюбленный был студентом в Пермском институте культуры, где она училась.
— Как-то я нахамила педагогу-режиссеру, защитила мальчика с нашего курса, — рассказала Марина во время интервью телеканалу НТВ в 2016 году. — Он хрупкий, трогательный был. Его пытались заставить нести лестницу, а я прямо послала режиссера. После этого меня отчислили за профнепригодность. А с этим мальчиком мы стали встречаться и счастливо прожили 12 лет.
Почему она рассталась со своей юношеской любовью, актриса не говорит.
Со вторым мужчиной Марина прожила 13 лет. Он занимался автомобильным бизнесом и был известен в спортивных кругах. Никто и не догадывался, что он издевается над подругой. Марина скрывала его нападки и побои, всегда казалась веселой и «держала лицо». Но во время одного интервью для YouTube-канала женщину словно прорвало.
— Ведущая спрашивала в том числе и про мой опыт семейной жизни, — рассказала потом сама актриса в своей книге «Марина Федункив: жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины», вышедшей в 2021 году. — И я не сдержалась… Рассказала некоторые детали того, что происходило со мной. И в голове прокрутила все 13 лет кинолентой… Мои близкие люди, друзья после этого эфира тут же позвонили мне, кто-то даже приехал. А я же переживала, что вылила всё на публику, вытащила, так сказать, грязное белье. Стыдно было — не передать словами.
— У многих и посерьезнее проблемы есть, а я тут нюни свои пустила, — рефлексировала актриса. — Свои проблемы я привыкла сама решать, я сильная, на всеобщее обозрение выносить их плохо. Да и вообще меня привыкли видеть веселой, я людям поднимаю настроение, развлекаю. Я не могу с другой стороны перед ними предстать.
После этого Марине написали многие женщины. Они не только сопереживали и поддерживали ее, но и делились своими историями.
— Меня благодарили за то, что подняла эту тему. А многих я, неожиданно для себя, вдохновила на то, чтобы уйти от насилия, которое над ними творили годами, — отметила актриса в воспоминаниях.
Невеста в 50 лет
Уже через два года после того, как Марина рассталась с абьюзером, она встретила свою новую любовь. В 2019 году на дне рождения у продюсера она познакомилась с итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Вскоре они еще раз встретились в самолете и после этого начали общаться.
Стефано родился 18 июля 1984 года в Италии. Окончил университет Ла Сапиенца в Риме по двум специальностям: «журналистика и международные отношения» и «экономика и управление». Маджи является советником президента Итало-Российской торговой палаты по связям с общественностью и вице-президентом компании, которая управляет каршерингом «Делимобиль». В 2020 году Стефано приглашали в качестве лектора в РАНХиГС — высшее учебное заведение при Президенте РФ.
Долгое время актриса скрывала их отношения, но в 2021 году объявила о свадьбе.
— Мы расписались втихую в МФЦ, в масках, чтобы никто не узнал, — призналась однажды Федункив. — Думала, если что, так же легко и разбежимся в том же МФЦ. Но мой продюсер меня убедил, что свадьбу нужно играть.
Супруги устроили пышное торжество в юбилейный день рождения Марины — 27 августа 2021 года ей исполнилось 50 лет. На торжество пришли звёзды: Сергей Лазарев, телеведущие Елена Малышева, Лера Кудрявцева, артист балета Николай Цискаридзе, комик Александр Ревва, Николай Наумов, Зоя Бербер и другие актеры из сериала «Реальные пацаны». Свадьбу показали на канале «Пятница».
— Могла ли я представить еще 15 лет назад в Перми, думая, что ничего в моей тяжелой жизни уже не произойдет, что свой 50-летний юбилей встречу невестой? — поделилась Марина вскоре после свадьбы на своей страничке. — Спасибо огромное моему любимому мужу за сильное плечо, за ощущение праздника и возможность снова почувствовать себя леди!
Многие тогда сомневались в искренности пары из-за 13-летней разницы в возрасте и предположили, что союз не просуществует долго. Но пара вместе уже несколько лет, а недавно Марина поздравила супруга с юбилеем на своей страничке.
Есть и положительные примеры
На днях появилось известие, что 52-летняя Марина Федункив ждет первенца. Сама актриса свое положение не комментирует, но и не отрицает. Судя по фото в соцсетях, Марина стала носить более просторные одежды с высокой талией, выступающий животик актрисы заметили и на съемочной площадке шоу «Первые на деревне» (возрастной ценз еще не определен) на ТНТ. В нём она снимается как ведущая. 27 августа ей исполнится 53. Беременность и роды в таком возрасте — редкий случай. Мы спросили у врача, насколько это рискованно.
Гинеколог Галина Евстифеева уже 29 лет помогает женщинам забеременеть, специализируется на детской и взрослой гинекологии, акушерстве и эндокринологии. Врач убеждена, что к 50 годам фолликулярный запас яичников (количество яйцеклеток при оплодотворении) иссякает, поэтому зачать ребенка сложно. Чтобы добиться желаемого, женщины нередко прибегают к гормональной стимуляции яичников. Однако последствиями процедуры могут стать злокачественные и доброкачественные опухоли, кисты и миомы.
— Большинство женщин к 50 годам уже не совсем здоровы. Они накопили негинекологические заболевания, которые также могут повлиять на течение беременности и роды. Уже есть проблемы с давлением, гастриты, холециститы и так далее. Женщине может быть просто тяжело вынашивать. Ведь яйцеклетки стареют вместе с нами — если нам 50, то и яйцеклетке тоже. Поэтому большой риск, что у ребенка будут генетические заболевания, — объяснила 59.RU гинеколог.
В большинстве случаев будущие мамы за 40 лет прибегают к ЭКО — используют донорскую яйцеклетку, оплодотворенную сперматозоидами своего мужа. Но есть и те, кто позаботился об этом заранее и использует в ЭКО свои, ранее замороженные клетки. Однако, даже если всё прошло успешно, риск проблемной беременности и родов остается — в таком возрасте тяжелее вынашивать.
Но есть и положительные примеры. В тех случаях, когда будущая мама не успела накопить за свою жизнь багаж заболеваний, легче забеременеть и выносить ребенка.
— В прошлом году родила моя 47-летняя пациентка с донорской яйцеклеткой, ей было легко. За жизнь у нее были только ОРВИ, корь, ветрянка и незначительный гастрит. До этого у нее были выкидыши, а на момент подсаживания не было ни одной жизнеспособной яйцеклетки.
Как говорят знакомые актрисы, Марина находится уже на шестом месяце, ее беременность протекает гладко.
Ранее мы писали, что внешность актрисы Марины Федункив сильно изменилась. Она заметно похудела и похорошела.