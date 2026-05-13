Какую квартиру купить, чтобы выгодно ее продать через 10 лет: пять признаков удачного вложения

Гибкость планировки сыграет вам на руку Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Ликвидность квартиры через десять лет будут определять не привычные метраж, вид из окна и транспортная доступность, а совершенно другие характеристики. О том, на какие параметры стоит обратить внимание уже сейчас, чтобы жилье сохранило свою цену, рассказала сооснователь девелоперской компании October Group Марина Маловик.

Гибкость планировки

Фиксированные перегородки постепенно выходят из моды. Покупателю стоит оценить, можно ли зонировать пространство без капитальных переделок — с помощью модульных систем и мобильных стен. Такая квартира легко адаптируется под разные нужды: удаленную работу, рождение детей или возрастные изменения. Квартиры-трансформеры будут дорожать быстрее остальных.

Безбарьерная среда

Стоит заранее проверить, предусмотрены ли в проекте широкие ровные тротуары без ступеней, автоматические шлагбаумы и домофоны с поддержкой Bluetooth. Всё это нужно для роботов-доставщиков, которые постепенно становятся частью городской жизни. Если инфраструктура позволяет обойтись без курьеров, через пять-семь лет это станет серьезным преимуществом.

«Вертикальное проектирование» и многоуровневое благоустройство

Дефицит земли в городах делает «вертикальное проектирование» конкурентным преимуществом, отметила Маловик. Стоит обратить внимание на несколько параметров.

«На что смотреть: есть ли в доме эксплуатируемая кровля (скверы, зоны отдыха на крыше), продумана ли логистика под землей (паркинги, кладовые), организованы ли общественные пространства на первых этажах. Такие решения увеличивают общую площадь благоустройства на 30% и заметно повышают комфорт среды», — пояснила эксперт в беседе с «Прайм».

Кроме того, важно не просто наличие машино-места, а его оснащение. Например, возможность установки зарядки для электромобиля, а также наличие отдельной кладовки на подземном этаже.

Приватные открытые пространства

Обычные балконы уже не в почете. Речь идет о полноценных террасах, патио или лоджиях, где можно поставить стол и провести время на свежем воздухе. За три года спрос на такие объекты вырос на 75%, и почти половина москвичей готова доплачивать за квартиру с благоустроенным открытым пространством.

Двор без машин и «пятиминутный город»

Современный жилой квартал превращает двор во многофункциональное пространство: зоны для тихого отдыха, активных игр для подростков, прогулок с колясками, занятий спортом.

«Пятиминутный город» — это концепция градостроительства, при которой все необходимые для повседневной жизни объекты — магазины, школы, детские сады, аптеки, парки, а иногда и рабочие места — находятся в пределах 5–15 минут пешком от дома.