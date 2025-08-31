В Ярославле жильцы затаскали УК и застройщика по судам за ржавые трубы. На чьей стороне закон

Кого суд признал виновным в дефектах труб с горячей водой Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Жители новостройки на Институтской улице, 13 в Красноперекопском районе Ярославля отсудили компенсации у застройщика и управляющей компании за ржавые трубы в доме. История тянулась с 2024 года.

Дело рассматривали в Ленинском районном суде. Жильцы подали иск о защите прав потребителей в отношении ООО «Специализированный застройщик „Выбор "» и ООО УК „Жилищный стандарт“.

Дом был сдан в эксплуатацию в 2022 году, но через полгода после этого жители заметили, что трубы стали гнить, из кранов потекла ржавая и еле теплая вода вместо горячей.

«Истцы просили обязать надлежащего ответчика произвести за свой счет замену металлической трубопроводной сети, установить станцию очистки воды, взыскать компенсацию морального вреда», — рассказали в Ярославском областном суде.

Почему трубы проржавели?

В суде долго разбирались, по чьей вине трубы начали гнить. Представители застройщика утверждали, что причина произошедшего — неправильное обслуживание системы ГВС управляющей компанией. Сторона УК же утверждала, что за коммуникациями ухаживали как положено, а трубы были в плохом состоянии изначально.

По словам свидетеля, при осмотре трубопроводов обнаружено три вида дефектов: сварочные швы на оцинкованной стали, течи из резьбовых соединений и зауженная проточная часть трубопроводов на срезанных образцах.

«Основными дефектами свидетель считал резьбовые соединения. На остальном трубопроводе имеется утеплитель, визуально увидеть дефекты нет возможности. Нарушением является отсутствие уплотнения резьб на соединениях. Дефект сварных швов был на оцинкованном трубопроводе, должны быть муфтовые, фланцевые соединения. Трубы из черного металла не предполагают сварку. Сварочного шва по правилам быть не должно. Заужение протока — это стандартный дефект, он связан с нагревом воды, с ее жесткостью. Блуждающие токи также способствуют образованию коррозии. Законодательством установка оцинкованных труб не запрещена», — говорится в судебных документах.

Приглашенный эксперт же сделал вывод, что основной причиной, повлекшей такое состояние труб, стали химико-физические процессы, которые проходят внутри трубопровода системы ГВС из-за качества воды. Но выяснить, являлась ли эта причина единственной, невозможно, потому что состав воды не исследовали.

«Исследовать трубы в данный момент неправильно, поскольку установить, какие ранее были установлены трубы, не представляется возможным, в деле есть два заключения, в одном говорится, что качество труб соответствует нормативам, в другом — вывод абсолютно противоположный», — пояснил эксперт.

В материалах суда указано, что среда, в которых эксплуатировались трубы, не изучена.

«Проект спорного жилого дома получил несколько положительных экспертиз, лицензий о строительстве, кроме того был осуществлен контроль при строительстве указанного дома», — добавил эксперт.

Специалист также сообщал, что сотрудники управляющей компании самостоятельно и без проекта заменили трубу ГВС на техническом этаже, не уведомив застройщика. По его мнению, УК должна была сообщить застройщику о происходящем, чтобы решать проблему совместно, и в том числе провести анализ воды.

Так выглядела проблемная труба на 13-м этаже Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Кого признали виноватым?

Несмотря на все доводы, суд признал, что состояние воды могло ухудшить ситуацию, но изначальной причиной всё же посчитали производственные дефекты.

«Таким образом, суд возлагает на застройщика обязанность произвести замену поврежденных коррозией трубопроводов горячего водоснабжения многоквартирного дома», — рассказали в Ярославском областном суде.

«Специализированный застройщик „Выбор“» должен заменить трубы в течение полугода после вступления решения в законную силу. При этом и застройщик, и управляющая компания должны выплатить по 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации двум истцам и штрафы по пять тысяч рублей.

Что говорит застройщик

Как рассказал корреспонденту 76.RU представитель ООО «Специализированный застройщик „Выбор“», решение суда будет обжаловано. В компании отметили, что вина управляющей компании также была установлена судом.

«По всей видимости, суд принял решение заменить оставшиеся стальные трубопроводы в подземной части здания силами застройщика по причине того, что лежаки в техническом этаже, а также подающие стояки (хоть и без проекта и необходимых согласований) уже заменены силами УК, более того, как с надлежащего соответчика с УК взыскан судом моральный вред и штраф в сумме, аналогичной применимо к застройщику, что в совокупности однозначно говорит о том, что вина УК полностью доказана и она является соответчиком по делу», — рассказали в компании.

Представитель застройщика сообщил, что делать выводы по поводу этой истории преждевременно, так как решение суда пока не вступило в законную силу. Компания полагает, что в материалах дела есть противоречивые выводы из-за сложности ситуации.

«Особого внимания требуют и выводы экспертизы по данной ситуации: все обвинения в адрес застройщика, выдвигаемые истцами и представителем УК, отвергнуты как несостоятельные. Сварные швы стальных трубопроводов, а также отсутствие водоподготовки не являются дефектами и виной застройщика! Установить конкретную первопричину появления дефектов не представляется возможным из-за сложности исследований, хотя одновременно с этим установлено, что основной причиной дефектов системы ГВС является качество воды», — уточнили в компании.

Что говорят в управляющей компании