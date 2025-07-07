Сага о ремонте в хрущевке. История семьи, потратившей 3 миллиона на переделку квартиры

Составляя смету, нужно быть готовыми, что потратить по факту придется гораздо больше: непредвиденные расходы никто не отменял Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Для того чтобы сделать ремонт, нужно выложить целое состояние. И нервы изрядно помотать. Однако 72.RU придумал, как устроить так, чтобы это было весело и интересно, и объявил фотоконкурс, участники которого должны были присылать фото преображенного жилья. Крутыми оказались многие истории. Одна из них — от Радмилы и ее семьи. Это ремонтная сага длиной в два года. С моментами отчаяния, радости и сомнений. Но обо всем по порядку.

Это и другие фото — только в качестве иллюстраций по теме. Квартире наших героев меблировка только предстоит Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Не прихоть, а необходимость. Начало

Мечты об идеальном доме помогает реализовать грамотный дизайн. Да, звучит как вызов себе. Ведь шум, пыль, неизбежные неудобства — верные спутники грандиозного преображения. Особенно сложно будет новичкам. Но главное — начать.

— Хотелось вдохнуть в старые стены новую жизнь, создать современное функциональное пространство, отвечающее потребностям семьи. Отправная точка — наша трехкомнатная квартира, скромные 64 квадратных метра в объятиях старенькой пятиэтажки. Коммуникации — ровесники дома, проводка — свидетельница эпохи, паркет — скрипучий летописец каждого нашего шага, разносящий эхо по всему подъезду. Но есть и неоспоримые достоинства: кирпичные стены дарят прохладу летом и тепло зимой, расположение в самом сердце города и, что немаловажно, индивидуальная планировка, отличающая нашу квартиру от безликих собратьев, — в красках вспоминает наша героиня.

Кирпичные многоквартирники сейчас редкость. Тем они ценнее Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Преображение квартиры стартовало в июле 2023-го и растянулось на два года. На старте семья даже не предполагала, с какими подводными камнями и трудностями придется столкнуться.

— Наш ремонтный марафон начался с поиска волшебника, способного превратить мечты в реальность, — дизайнера. К счастью, долго искать не пришлось: нам порекомендовали хорошего специалиста. Перед началом работ мы заключили договор на разработку дизайн-проекта и сопровождение в процессе ремонта. Признаюсь, на сопровождении она [дизайнер] настояла сама, аргументируя это щедрой скидкой. Как и большинство людей, падких на заманчивые предложения и не имеющих никакого опыта работы с дизайнерами, мы согласились и подписали договор. Его стоимость, с учетом сопровождения проекта, составила 171 тысячу рублей, — вспоминает Радмила.

Дизайнер пообещала взять основные тяготы ремонта на себя. Доверившись ей, семья согласилась Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Дизайнер предоставила заказчикам три варианта перепланировки, один из которых они утвердили практически сразу, так как он понравился. На создание дизайн-проекта, его согласование и утверждение ушло около трех месяцев.

От рендеров (процесса преобразования трехмерной модели или сцены из компьютерной программы в изображение, которое увидит пользователь. — Прим. ред.) — к делу. Сделать предстояло немало:

черновые работы — демонтаж старых стен, возведение новых перегородок, замена пола, прокладка новой проводки и замена радиаторов;

чистовые работы — отделка и покраска.

Но случилось так, что после согласования дизайн-проекта началось самое интересное…

Неприятный сюрприз и траты, которых могло бы не быть

Дизайнер, как вы уже знаете, навязала свое сопровождение самого ремонта. И как бы невзначай предложила свою бригаду. Отказываться семья не стала, потому что знакомых строителей у них не имелось.

— Мы попросили ее составить смету на черновые работы. Целый месяц нам рассчитывали стоимость черновых работ и в итоге озвучили сумму около 1,5 миллиона рублей! При этом нас предупредили, что стоимость эта не является окончательной и может измениться в процессе как в меньшую, так и в большую сторону на любую сумму. Но мы прекрасно понимаем, что в современном мире сумма в меньшую сторону не меняется никогда. То есть нам светило только увеличение стоимости, причем непонятно на сколько, — говорит Радмила.

Каждому квартировладельцу хочется побыстрее увидеть свое преображенное жилище. Но в моментах, касающихся финансов, лучше не спешить Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

— Как вы уже догадались, сопровождения нашего ремонта дизайнером не было, так как мы отказались от ее строителей. Итог — потеря 79 тысяч рублей, — уточняет она.

На поиски другой бригады строителей ушло около месяца. В итоге нашли профессионалов. Быстро составили смету, закипела работа. Результат оправдал даже самые смелые ожидания.

Злые соседи, скандалы и война с УК

Вернемся немного к началу. Зная, что предстоят шумные работы, семья заранее обошла всех соседей и согласовала с ними этот момент.

— В подъезде не было маленьких детей, и соседи отнеслись к нашей затее с пониманием. Строители строго соблюдали режим тишины, заканчивали трудиться примерно в 19:00, понимая, что людям нужно отдохнуть после работы. На дверь мы повесили объявление с номерами телефонов и в чате дома сообщили, что открыты к общению и готовы оперативно решать любые возникающие проблемы. Буквально через неделю после начала работ на нас обрушился шквал жалоб от соседей во все инстанции, причем от соседей из соседних подъездов! — вспоминает Радмила.

Шумные ремонтные работы легко могут спровоцировать многочисленные жалобы Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Решить проблему поможет умение вести конструктивное общение с соседями. Но, увы, не всегда и не со всеми можно договориться Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

А так как любая служба обязана реагировать на поступившие жалобы (в этом случае, кстати, это были исключительно телефонные звонки), к затеявшей масштабный ремонт семье одна за другой начали приходить проверки. Жалобы, основывающиеся на домыслах и догадках, продолжали сыпаться. Казалось, их не остановить.

— Будучи людьми неконфликтными, мы шли навстречу всем проверяющим и пытались решить все вопросы мирным путем — посредством переговоров. Все проверки проходили успешно, так как у нас были все необходимые разрешения на перепланировку квартиры. Но соседей это не устраивало. Они продолжали строчить жалобы, в которых утверждали, что мы строим сауну в квартире, что из-за нашего ремонта расходятся потолочные плиты и тому подобное. Ремонт продолжался, несмотря ни на что, — уточняет наша героиня.

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Уже позже выяснилось, что главным инициатором всех жалоб была… управляющая компания. Дошло до того, что их представители приходили в квартиру в отсутствие хозяев и фотографировали ремонт. Об этом как-то рассказали строители.

— Этот поступок нас возмутил до глубины души. Стало очевидно, что цель этих действий — не решение каких-либо вопросов, а банальное желание насолить нам и создать проблемы. Все эти проверки отнимали много времени, приходилось отпрашиваться с работы, ездить в разные инстанции, показывать документы. Этот инцидент стал переломным моментом. Когда нам позвонили из очередной проверяющей организации, мы, к тому времени уже набравшись опыта и знаний, заявили, что все жалобы и проверки будем рассматривать только в официальном порядке, с предоставлением всех необходимых документов. На этом жалобы прекратились, — рассказывает наша собеседница.

В моментах отчаяния главное — не сдаваться. Ведь результат, безусловно, порадует, подарив немало приятных минут Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Момент триумфа. Вместо заключения

Несмотря на все сложности, ремонт подошел к концу. И подарил семье бесценный опыт и знания. Остались последние штрихи.

— Итог: пройдя путь длиною в два года и потратив три миллиона рублей, мы вышли победителями и получили квартиру нашей мечты! Переделка удалась! Не бойтесь мечтать и идти к своей мечте! — отмечает счастливая Радмила.