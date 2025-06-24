России грозит дефицит новостроек: с нехваткой жилья страна столкнется в ближайшие три года

Спрос на покупку жилья упал Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Российскому рынку недвижимости грозит дефицит новостроек. Об этом предупредил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

«По части показателей мы наблюдаем спад. Запуски проектов снизились на 20% — с 18,8 млн кв. м до 15 млн кв. м. До конца года мы ожидаем развитие данной тенденции. Сокращение запусков ожидаемо приведет к дефициту предложения на горизонте двух-трех лет», — сказал Медведев в рамках форума недвижимости «Движение».

По его словам, за первые пять месяцев 2025 года наблюдаются заметные изменения в динамике отрасли. Спрос замедлился на 16% в метрах относительно перегретого первого полугодия 2024 года. Продано 9 млн кв. м. Доля ипотеки в продажах достигла минимальных значений — 58% (при 76% в 2024 г.). Увеличилась доля продаж за собственные средства (28%) и в рассрочку (13%).