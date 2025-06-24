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Недвижимость России грозит дефицит новостроек: с нехваткой жилья страна столкнется в ближайшие три года

России грозит дефицит новостроек: с нехваткой жилья страна столкнется в ближайшие три года

Уже наблюдается тенденция по снижению строительства

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5 комментариев
Спрос на покупку жилья упал | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUСпрос на покупку жилья упал | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Спрос на покупку жилья упал

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Российскому рынку недвижимости грозит дефицит новостроек. Об этом предупредил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

«По части показателей мы наблюдаем спад. Запуски проектов снизились на 20% — с 18,8 млн кв. м до 15 млн кв. м. До конца года мы ожидаем развитие данной тенденции. Сокращение запусков ожидаемо приведет к дефициту предложения на горизонте двух-трех лет», — сказал Медведев в рамках форума недвижимости «Движение».

По его словам, за первые пять месяцев 2025 года наблюдаются заметные изменения в динамике отрасли. Спрос замедлился на 16% в метрах относительно перегретого первого полугодия 2024 года. Продано 9 млн кв. м. Доля ипотеки в продажах достигла минимальных значений — 58% (при 76% в 2024 г.). Увеличилась доля продаж за собственные средства (28%) и в рассрочку (13%).

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова рассказала Городским медиа, что Россия находится под угрозой крупного кризиса из-за высоких ставок по вкладам и стремительно падающего количества кредитов. В одном из самых уязвимых положений находится строительная отрасль.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Дефицит Новостройки ДОМ.РФ Строительство
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Комментарии
5
Гость
1 час
С учётом катастрофической демографии в РФ никакого дефицита жилья не будет. Если только не будет массового наплыва мигрантов.
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