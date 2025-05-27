В Ярославской области признали памятником дом, где провела детство Валентина Терешкова

Дом бабушки Терешковой признан объектом культурного наследия Источник: правительство Ярославской области











27 мая в Ярославской области расширили перечень выявленных объектов культурного наследия. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, памятником признали дом бабушки Валентины Терешковой — Матрены Титовны, который находится в деревне Большое Масленниково, 5, Тутаевского округа.

«В настоящее время здание не используется. Статус выявленного позволит сохранить объект на период более детального исследования, до проведения государственной историко-культурной экспертизы», — прокомментировала начальник службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области Светлана Охинцева.

Ценность деревянной постройки, предположительно, XIX века эксперты устанавливали по архивным материалам. Дом бабушки Терешковой является типичным деревенским жилым домом с богатым резным декором.

Экспертам удалось найти экспертные фото деревянного дома, где Валентина Терешкова провела детство Источник: правительство Ярославской области











«На основании изученных исторических и архивных материалов был сделан вывод об исторической и культурной ценности как деревни Большое Масленниково, так и дома Матрены Терешковой, в котором будущая первая женщина-космонавт провела детство», — отметила Светлана Охинцева.