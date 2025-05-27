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Недвижимость В Ярославской области признали памятником дом, где провела детство Валентина Терешкова

В Ярославской области признали памятником дом, где провела детство Валентина Терешкова

Речь идет про деревянную избу в Тутаевском округе

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29 комментариев
Дом бабушки Терешковой признан объектом культурного наследия | Источник: правительство Ярославской области Дом бабушки Терешковой признан объектом культурного наследия | Источник: правительство Ярославской области

Дом бабушки Терешковой признан объектом культурного наследия

Источник:

правительство Ярославской области

27 мая в Ярославской области расширили перечень выявленных объектов культурного наследия. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, памятником признали дом бабушки Валентины Терешковой — Матрены Титовны, который находится в деревне Большое Масленниково, 5, Тутаевского округа.

«В настоящее время здание не используется. Статус выявленного позволит сохранить объект на период более детального исследования, до проведения государственной историко-культурной экспертизы», — прокомментировала начальник службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области Светлана Охинцева.

Ценность деревянной постройки, предположительно, XIX века эксперты устанавливали по архивным материалам. Дом бабушки Терешковой является типичным деревенским жилым домом с богатым резным декором.

Экспертам удалось найти экспертные фото деревянного дома, где Валентина Терешкова провела детство | Источник: правительство Ярославской области Экспертам удалось найти экспертные фото деревянного дома, где Валентина Терешкова провела детство | Источник: правительство Ярославской области

Экспертам удалось найти экспертные фото деревянного дома, где Валентина Терешкова провела детство

Источник:

правительство Ярославской области

«На основании изученных исторических и архивных материалов был сделан вывод об исторической и культурной ценности как деревни Большое Масленниково, так и дома Матрены Терешковой, в котором будущая первая женщина-космонавт провела детство», — отметила Светлана Охинцева.

Напомним, ранее мы публиковали большой материал о том, где родилась и как сейчас живет первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
29
Гость
27 мая, 21:01
Надо же столько лет прошло, а внучка Валюша и правнучка Алёнка так и не вспомнили про избушку бабушки Матрёны. Больший интерес у них к вилле в Италии.
Гость
27 мая, 15:51
Деревянный клозет, который она посещала в бытность свою, занимаясь в аэроклубе, памятником признать и восстановить никто не хочет?
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