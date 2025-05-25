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Недвижимость Кризис-2025 Эксперт «Ситуация остается стагнирующей». Оживит ли рынок недвижимости отмена банковских комиссий

«Ситуация остается стагнирующей». Оживит ли рынок недвижимости отмена банковских комиссий

И что сейчас происходит в этой сфере

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1 комментарий
В среднем квадрат в новостройках подорожал более чем на 17% | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU В среднем квадрат в новостройках подорожал более чем на 17% | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В среднем квадрат в новостройках подорожал более чем на 17%

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Два крупнейших государственных госбанка — Сбербанк и ВТБ — отменили комиссии для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования. Банкиры говорят, что это должно стимулировать рынок недвижимости и поддержать застройщиков. Опрошенные MSK1.RU эксперты уверены: для перезапуска рынка нужны и более решительные шаги.

ВТБ отменил обязательные комиссии с 12 мая. Остальные условия кредитования в рамках государственных программ остаются без изменений. «Сбер», согласно новым условиям, отменил комиссии для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования на платформе «Домклик». Эти изменения вступили в силу с 13 мая и коснулись четырех программ: «Семейная ипотека», «Ипотека для IT», «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека». Минимальный размер первоначального взноса по этим программам составит от 20,1%.

Комиссии для застройщиков, напоминаем, были введены в прошлом году в ответ на повышение ключевой ставки Центробанком. С застройщиков стали брать комиссию за каждый выданный льготный кредит. Причем их размер не был фиксирован, зависел от банка и от условий ипотечной программы. И размер мог варьироваться от 4 до 19%. Причем даже Банк России указывал на то, что хоть и платят эти комиссии девелоперы, но в конечном итоге переносят эти издержки на покупателей — включают процент в стоимость квартир в новостройках. Естественно, это крайне негативно сказывается на спросе на жилье. Даже сам президент России Владимир Путин также поднимал этот вопрос, отметив, что размер комиссий слишком велик.

А ведь квартиры и так дорогие. Достаточно изучить статистику в «Единой информационной системе жилищного строительства» (ЕИСЖС): за прошлый год средний квадрат в новостройках подорожал более чем на 17% (с 163 до 192 тысячи рублей), а с начала нынешнего — еще на 2,5%. В Москве новостройки за прошлый год подорожали с 319 до 373 тысяч рублей (те же 17%).

В Московской области квартиры с начала прошлого года суммарно стали дороже со 160 до 181 тысячи (плюс 13%), в Санкт-Петербурге — с 220 до 250 тысяч (плюс 14%), а в Краснодарском крае — со 150 до 173 тысяч (плюс 15%), подсчитали в MSK1.RU.

— Да, отмена комиссий позитивно повлияет на рынок недвижимости, — уверен директор рынков России и СНГ fam Properties (операции с недвижимостью) Валерий Тумин. — Для рынка это реально означает снижение нагрузки на застройщиков, а значит — сохранение или даже возможное снижение конечной стоимости жилья для покупателей. В условиях, когда важно стимулировать спрос и удерживать строительную отрасль на плаву, такая мера, на мой взгляд, выглядит своевременной и логичной. Особенно в контексте действия государственных программ, условия которых остались неизменными, это позволяет сохранить привлекательность льготной ипотеки и для семей, и для застройщиков.

 Неужели все действительно так идеально? Нет никаких проблем, рисков, подводных камней? — Спросили мы другого эксперта, основателя девелоперской компании «Отелит» Евгения Бурденюк.

— В текущих экономических условиях этого шага недостаточно для оживления рынка. Основная проблема заключается в сохраняющейся высокой стоимости кредитования, — говорит Бурденюк. — Даже с учетом льготных программ ипотечные ставки остаются ощутимыми для большинства потенциальных заемщиков, а общая экономическая нестабильность снижает готовность населения к долгосрочным обязательствам. Кроме того, несмотря на отмену комиссий, продолжают сдерживать спрос другие барьеры: высокий первоначальный взнос, ограниченный выбор проектов в ряде регионов и низкая доходность строительства для девелоперов.

 Что нужно, чтобы глобально «перезапустить» строительный рынок?

— Нужен целый комплекс мер, — говорит Бурденок. — Это дальнейшее снижение ставок, расширение господдержки (например, субсидирование процентных ставок или помощь с первоначальным взносом для отдельных категорий граждан), а также стимулирование предложения через налоговые льготы для застройщиков. А пока ситуация остается стагнирующей: локальные улучшения есть, но без более активного участия государства и регуляторов значимого роста доступности жилья ждать не приходится. Рынок движется в правильном направлении, но слишком медленно.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Отмена комиссии Цены на недвижимость Рост цен Ипотека Льготная ипотека Комиссия банка
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Комментарии
1
Гость
4 часа
Эти квартиры по заоблачным ценам некому ненужны.
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