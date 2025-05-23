В России хотят расширить льготную ипотеку: новое поручение Путина

В России хотят расширить возможности семейной ипотеки. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по выдаче кредитов на жилье семьям участников СВО, а также имеющих детей в возрасте до 14 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации представить предложения, касающиеся предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — говорится в сообщении. По поручению президента, правительство должно предоставить свои предложения до 15 июня.
Сейчас она доступна семьям с детьми до шести лет и воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Они могут получить ипотечный кредит под 6% годовых на приобретение квартиры в многоквартирном доме не старше 20 лет и не признанном аварийным.
Также Путин сделал еще несколько важных поручений:
представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов семейной ипотеки, исходя из количества членов семьи;
исключить взимание банками комиссий при выдаче льготной ипотеки;
снизить риски банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство;
внести поправки для совершенствования механизмов переселения граждан из аварийного жилья;
внести законодательные изменения для внедрения системы жилищно-накопительных сбережений граждан.
С 1 апреля в России расширили программу семейной ипотеки. Ее распространили на вторичный рынок жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства.