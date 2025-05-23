В России хотят расширить льготную ипотеку: новое поручение Путина

Улучшить жилищные условия смогут больше семей Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











В России хотят расширить возможности семейной ипотеки. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по выдаче кредитов на жилье семьям участников СВО, а также имеющих детей в возрасте до 14 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации представить предложения, касающиеся предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — говорится в сообщении. По поручению президента, правительство должно предоставить свои предложения до 15 июня.

Сейчас она доступна семьям с детьми до шести лет и воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Они могут получить ипотечный кредит под 6% годовых на приобретение квартиры в многоквартирном доме не старше 20 лет и не признанном аварийным.

Также Путин сделал еще несколько важных поручений:

представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов семейной ипотеки, исходя из количества членов семьи;

исключить взимание банками комиссий при выдаче льготной ипотеки;

снизить риски банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство;

внести поправки для совершенствования механизмов переселения граждан из аварийного жилья;

внести законодательные изменения для внедрения системы жилищно-накопительных сбережений граждан.