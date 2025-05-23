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Недвижимость В России хотят расширить льготную ипотеку: новое поручение Путина

В России хотят расширить льготную ипотеку: новое поручение Путина

Правительство должно представить свои предложения меньше чем через месяц

1 051
8 комментариев
Улучшить жилищные условия смогут больше семей | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUУлучшить жилищные условия смогут больше семей | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Улучшить жилищные условия смогут больше семей

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России хотят расширить возможности семейной ипотеки. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по выдаче кредитов на жилье семьям участников СВО, а также имеющих детей в возрасте до 14 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации представить предложения, касающиеся предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — говорится в сообщении. По поручению президента, правительство должно предоставить свои предложения до 15 июня.

Сейчас она доступна семьям с детьми до шести лет и воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Они могут получить ипотечный кредит под 6% годовых на приобретение квартиры в многоквартирном доме не старше 20 лет и не признанном аварийным.

Также Путин сделал еще несколько важных поручений:

  • представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов семейной ипотеки, исходя из количества членов семьи;

  • исключить взимание банками комиссий при выдаче льготной ипотеки;

  • снизить риски банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство;

  • внести поправки для совершенствования механизмов переселения граждан из аварийного жилья;

  • внести законодательные изменения для внедрения системы жилищно-накопительных сбережений граждан.

С 1 апреля в России расширили программу семейной ипотеки. Ее распространили на вторичный рынок жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Льготная ипотека Поддержка семей с детьми Владимир Путин
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Комментарии
8
Гость
13 часов
да хоть твообе 0% ипотеку сделайте, от куда столько денег взять чтобы за такие цены покупать ? Или он думает что зп у всех как у него и его приближенных олигархов
Гость
14 часов
чего он только не поручал - и зарплаты повысить и 25 млн рабочих мест. Результат один - испорченный возле него воздух.
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