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Недвижимость За сдачу квартиры в аренду можно сесть? Адвокат объясняет, как устроен закон

За сдачу квартиры в аренду можно сесть? Адвокат объясняет, как устроен закон

Какие есть риски для собственников

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Не забывайте про налоги | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНе забывайте про налоги | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Не забывайте про налоги

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Многие озаботились тем, как обеспечить себе пассивный доход. Один из распространенных способов — рассматривать недвижимость как инвестицию. Купить одну-две квартиры и сдавать их в аренду. Адвокат Денис Ружников напомнил 29.RU, почему важно заключать договор с жильцами, и назвал риски при сдаче недвижимости без официального оформления.

Для законной сдачи жилья необходимо заключить договор аренды и ежегодно уплачивать налог — 13% или 15% в зависимости от величины дохода. Налог рассчитывается из суммы поступивших платежей.

За уклонение от предоставления налоговой декларации грозит штраф в размере 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, также начисляются ежедневные пени, плюс придется заплатить штраф в размере 40% за уклонение от уплаты налогов и сумму самого налога.

Если же сумма налога за три года будет больше 2,7 миллиона рублей, предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 198 УК РФ — от штрафа 100–300 тысяч рублей до лишения свободы на год. А когда речь заходит об особо крупном размере (13,5 миллиона рублей), наказанием может быть штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на три года.

Размер платежей могут рассчитать по поступлениям на счет, по распискам. Если платежи передавались наличными без соответствующего оформления, то всё, конечно, сложнее. В таком случае могут опросить как арендодателя, так и арендатора. И на основании из пояснений могут сделать расчет.

При этом, если закон нарушен впервые и все недоимки, пени и штрафы оплачены, владельца жилья освобождают от уголовной ответственности.

Сдаете квартиру?

Да
Нет
Денис РужниковДенис Ружников
Денис Ружников
Адвокат

Адвокат коллегии адвокатов «Федерация права»

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Аренда квартир Налоги Арендодатель Сдача квартир Штрафы
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