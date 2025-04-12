«Проект прошел экспертизу»: в Ярославле начнут перестраивать заброшенную башню на центральной площади

В Ярославле начнут работы в здании недостроя на Октябрьской площади. Из него планируют сделать жилой дом. Проект уже прошел экспертизу, сейчас ведется подготовка к началу работ.
«Административно-деловой центр на пересечении улиц Победы и Республиканской в Ярославле с 2017 года простаивает, работы не ведутся, все попытки продать здание были безуспешными. Принято решение изменить функциональное назначение объекта и построить жилую высотку со встроенными помещениями, где разместятся мастерские, кладовые, спортивные залы и административные зоны», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Разрешение на строительство выдано ООО «Центрторг Плюс» до 10 апреля 2027 года. Министр строительства и ЖХК Ярославской области Александр Баланцев рассказал, что в доме будет 146 квартир и 34 парковочных места.
«Также предусмотрены внеквартирные кладовые, нежилые помещения, мастерская художника, помещение правления МЖД и тренажерный зал», — пояснил Александр Баланцев.
Ранее председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин рассказывал, что строительство объекта должны начать в 2025 году.
После многократных неудачных попыток продать остов башни, в июле 2023 года, ей, все же, удалось найти нового владельца. Ее выкупило ООО «ЦентрТорг плюс». Земля под недостроем муниципальная, она находится у компании в аренде.
Новый владелец изначально планировал переделать здание в многоквартирный жилой дом с офисами и подземной парковкой. Сносить уже существующее строение компания не планирует. Как основу используют уже существующий каркас здания, так и не ставшего офисным центром.
Что известно о новом владельце
Компания ООО «Центрторг плюс» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей существует с апреля 2019 года. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владелец компании — Грайр Гургенович Минасян.
За остов офисного центра, которым по первоначальному проекту должен был стать недострой на Октябрьской площади, компания ООО «Центрторг плюс» заплатила 282,5 миллиона рублей. Годами недострой пытались продать за полмиллиарда, но желающих приобрести башню так и не нашлось. Тогда цену снизили, а еще разрешили строить на участке высотное жилье.
В прошлом июле портал 76.RU выявил связь между новым собственником здания и предыдущим. Грайр Минасян владеет еще несколькими компаниями, работающими с недвижимостью. Одна из них — ООО «Север Торг». Официально учредителями являются ООО «Центрторг Плюс» и ООО «Техсервис» — ими тоже владеет Грайр Минасян.
В случае с ООО «Север Торг» прослеживается связь с «Таширом». В бывших учредителях числятся Валентина Сережевна Казарян (соучредитель компании «ТБС» — ярославской «дочки» «Ташира», которая является первым владельцем недостроя) и миллиардер Тигран Владимирович Казарян — бывший совладелец той же «ТБС», депутат Ярославской областной думы.
Во время разговора о том, связана ли как-то деятельность компании «ТБС» и «Центрторга плюс», Грайр Минасян ушел от ответа.
Застройщик просил разрешить возвести больше жилья, чем было согласовано. Судя по данным, опубликованным в документах на сайте мэрии Ярославля, большинство горожан высказались за увеличение площади застройки. Удивительно, но, по сути, без этой меры недострой практически невозможно было переделать в ЖК. Мы объясняли, почему.
Как уже было сказано, изначально здание должно было стать офисным центром. Но компания, начавшая строительство, не смогла вовремя его закончить. Мы рассказывали историю башни и показывали первоначальный проект.