«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов

Ставка по кредиту на строительство, который банк выдает девелоперу, зависит от темпов продаж квартир. Продаем хорошо — ставка 2–6% годовых. При текущей инфляции и ключевой ставке это почти даром. Продаем плохо — ставка улетает в космос и становится хорошо за 20%. Как же определяется это «хорошо» или «плохо»? Берется весь срок строительства, и для каждого месяца выводится цифра, сколько квартир к этому времени должно быть продано.

А если мы растянем сроки строительных работ, то что? Правильно, мы получим легальную возможность занизить себе и планы продаж. По старому графику девелопер к апрелю 2025 должен был наполнить эскроу-счета деньгами покупателей квартир, скажем, на 30%, а сроки растянули, и вот к апрелю 2025-го можно уже и 20% наполняемость показывать для сохранения ставки. Рынок-то сами видите какой. Покупателей с Семейной ипотекой на всех не хватает. А по обычной их вообще нет.