Торопиться некуда: Минфин отменяет лимиты по семейной ипотеке

Скоро россияне смогут не переплачивать за вторичку по ипотеке Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Лимиты по выдаче кредитов по госпрограмме «Семейная ипотека» под 6% сняли. Банки снова смогут их выдавать. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

— Лимиты уже практически сняты. Сегодня дано поручение Минфину, банкам не ограничивать [выдачу кредитов]. Если раньше были лимиты между банками, они выбирали и ждали, когда новый дадут. Сейчас по мере выборки — у кого какая заявка, столько им дают денег, — сказал Хуснуллин.

Семейная ипотека — это специальная программа, разработанная для российских семей, в которых есть дети. Благодаря ей можно воспользоваться льготным ипотечным кредитом по сниженной ставке. Программа была запущена в 2018 году, а 10 июля 2024 года ее продлили до 2030 года.