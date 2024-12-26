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Недвижимость Торопиться некуда: Минфин отменяет лимиты по семейной ипотеке

Торопиться некуда: Минфин отменяет лимиты по семейной ипотеке

Новые правила начнут работать в ближайшее время

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6 комментариев

Скоро россияне смогут не переплачивать за вторичку по ипотеке

Источник:

Лимиты по выдаче кредитов по госпрограмме «Семейная ипотека» под 6% сняли. Банки снова смогут их выдавать. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

— Лимиты уже практически сняты. Сегодня дано поручение Минфину, банкам не ограничивать [выдачу кредитов]. Если раньше были лимиты между банками, они выбирали и ждали, когда новый дадут. Сейчас по мере выборки — у кого какая заявка, столько им дают денег, — сказал Хуснуллин.

Семейная ипотека — это специальная программа, разработанная для российских семей, в которых есть дети. Благодаря ей можно воспользоваться льготным ипотечным кредитом по сниженной ставке. Программа была запущена в 2018 году, а 10 июля 2024 года ее продлили до 2030 года.

Раньше Минфин выделял банкам деньги, которыми компенсировал разницу между рыночной и льготной ставкой. Эта сумма была ограничена, из-за чего многим желающим не удавалось взять кредит на жилье. Инициатором отмены лимитов стал президент России Владимир Путин. После этого Минфин приступил к изменению правил выдачи льготных ипотечных кредитов, чтобы исполнить поручение главы государства. Также российский лидер предложил распространить семейную ипотеку на вторичное жилье. Это коснется территорий, где новые дома практически не строят.

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Ипотека Семейная ипотека Лимиты Банки Ограничения Недвижимость
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Комментарии
6
Гость
2 часа
За чей счёт банкет?
Гость
1 час
Снова добропорядочные граждане оплачивают доходы спекулянтов
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