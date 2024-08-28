Меньше только в Пензе: аналитики назвали квартиры в Ярославле одними из самых дешевых в стране

Как изменились цены на квартиры в новостройках Источник: Кирилл Поверинов











Ярославль попал в топ городов России с самой низкой стоимостью квадратного метра в новостройках. Он занял третье место со средней стоимостью квадратного метра в 101 тысячу рублей.

— Среди крупных российских городов квадратный метр в новостройках дешевле только в Пензе. Средняя полная стоимость строящейся квартиры в Ярославле составляет 5,4 миллиона рублей, а средняя площадь квартиры в новостройке составила 53,1 кв. метров, — уточнили в сервисе «Яндекс Недвижимость».

Аналитики добавляют, что после отмены льготной ипотеки рынок недвижимости перестраивается. При этом резкого снижения цен на жилье ждать не стоит.

С 1 июля в России перестала действовать общая льготная ипотека под 8% годовых. Она существовала с 2020 года. Особенность этого жилищного кредита была в том, что оформить его мог любой человек вне зависимости от возраста, профессии, семейного положения и региона проживания. Теперь квартиры в новостройках россиянами предлагают покупать по базовым ставкам.

— Важно понимать, что последние четыре года застройщики продавали свои объекты со значительным опережением плановых сроков — например, за два года вместо прогнозных четырех. Поэтому сегодняшнее снижение продаж является для бизнеса, безусловно, неприятным, но далеко не для всех фатальным. Перестройка на прогнозные темпы продаж вместо опережающих потребует от застройщиков обновления бизнес-процессов и более аккуратной работы с ценообразованием и маркетингом, однако не создает предпосылок к неуправляемым «распродажам», — объяснил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Если в Ярославле недвижимость стоит относительно недорого, то в российских мегаполисах цены за квадратный метр кусаются. Вот топ городов, где квадратный метр стоит дороже всего:

Москва — до 349 000 руб./кв. м;

Петербург — до 244 000 руб./кв. м;

Казань — до 212 000 руб./кв. м;

Нижний Новгород — до 189 000 руб./кв. м;

Екатеринбург — до 151 000 руб./кв. м.