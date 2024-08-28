НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

сев.

 760мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,48
EUR 102,29
Смертельная лихорадка
Угадай Ярославль по фильму
Ростов снова станет Великим
Самый большой кабачок
С какими баллами брали в вузы
Заброшенный завод
Беспилотник под Ярославлем
Корпоратив с фараонами
«Фазенда» со страусами
Лучшие ярославские школы
Недвижимость Меньше только в Пензе: аналитики назвали квартиры в Ярославле одними из самых дешевых в стране

Меньше только в Пензе: аналитики назвали квартиры в Ярославле одними из самых дешевых в стране

Подробные данные по регионам России

499
3 комментария

Как изменились цены на квартиры в новостройках

Ярославль попал в топ городов России с самой низкой стоимостью квадратного метра в новостройках. Он занял третье место со средней стоимостью квадратного метра в 101 тысячу рублей.

— Среди крупных российских городов квадратный метр в новостройках дешевле только в Пензе. Средняя полная стоимость строящейся квартиры в Ярославле составляет 5,4 миллиона рублей, а средняя площадь квартиры в новостройке составила 53,1 кв. метров, — уточнили в сервисе «Яндекс Недвижимость».

Аналитики добавляют, что после отмены льготной ипотеки рынок недвижимости перестраивается. При этом резкого снижения цен на жилье ждать не стоит.

С 1 июля в России перестала действовать общая льготная ипотека под 8% годовых. Она существовала с 2020 года. Особенность этого жилищного кредита была в том, что оформить его мог любой человек вне зависимости от возраста, профессии, семейного положения и региона проживания. Теперь квартиры в новостройках россиянами предлагают покупать по базовым ставкам.

— Важно понимать, что последние четыре года застройщики продавали свои объекты со значительным опережением плановых сроков — например, за два года вместо прогнозных четырех. Поэтому сегодняшнее снижение продаж является для бизнеса, безусловно, неприятным, но далеко не для всех фатальным. Перестройка на прогнозные темпы продаж вместо опережающих потребует от застройщиков обновления бизнес-процессов и более аккуратной работы с ценообразованием и маркетингом, однако не создает предпосылок к неуправляемым «распродажам», — объяснил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Если в Ярославле недвижимость стоит относительно недорого, то в российских мегаполисах цены за квадратный метр кусаются. Вот топ городов, где квадратный метр стоит дороже всего:

  • Москва — до 349 000 руб./кв. м;

  • Петербург — до 244 000 руб./кв. м;

  • Казань — до 212 000 руб./кв. м;

  • Нижний Новгород — до 189 000 руб./кв. м;

  • Екатеринбург — до 151 000 руб./кв. м.

Ранее мы рассказывали, что москвичи стали всё чаще присматривать себе недвижимость в Ярославле.

ПО ТЕМЕ
Недвижимость Недвижимость в Ярославле Новостройка в Ярославле Новостройки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
28 августа 2024, 07:22
Желающих приобретать жилье в городе с такой высокой заболеваемостью онкологией, удерживающем пальму первенства в этом вопросе, становится все меньше. Северяне перестали рассматривать город в качестве переезда на ПМЖ. Гастрбайтеры приобретают недорогое жилье, зачастую предпочитают вторичку.
Гость
28 августа 2024, 06:45
ещё дешевле в нищей Костроме особенно в Буе 😢
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление