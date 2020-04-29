Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил об усилении контроля на въезде и выезде из региона в период майских праздников.
— На сегодняшний день у нас относительно небольшой процент заболевших, и самое главное — уже 60 выздоровевших! Такая тенденция не требует введения дополнительных серьезных ограничительных мер. Поэтому приняли решение усилить контроль на въезде и выезде из региона в период майских праздников, — пояснил Миронов.
Также он добавил, что в области продолжается тестирование системы электронных пропусков.
— Введение электронных пропусков не самоцель, важнее сохранить стабильную ситуацию в нашем регионе, и при поддержке ярославцев сейчас нам это удается. Президент России накануне заявил о вероятном поэтапном выходе из режима ограничений в случае продолжения соблюдения жителями страны мер предосторожности. Главное сейчас — не расслабляться. Потому что это может снова откатить нас к исходной точке, перечеркнёт все предпринятые ранее усилия властей, системы здравоохранения и всех, кто работает над сохранением устойчивой ситуации. Тогда мы будем вынуждены существенно усилить меры и ввести электронные пропуска, — подчеркнул губернатор.
Он призвал ярославцев при любой возможности оставаться дома.
Позже в правительстве области объяснили слова губернатора и рассказали, как всё будет на дорогах.