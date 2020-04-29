Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил об усилении контроля на въезде и выезде из региона в период майских праздников.



— На сегодняшний день у нас относительно небольшой процент заболевших, и самое главное — уже 60 выздоровевших! Такая тенденция не требует введения дополнительных серьезных ограничительных мер. Поэтому приняли решение усилить контроль на въезде и выезде из региона в период майских праздников, — пояснил Миронов.



Также он добавил, что в области продолжается тестирование системы электронных пропусков.

