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В Ярославской области усилят контроль за границами на майские праздники

В Ярославской области усилят контроль за границами на майские праздники

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил об усилении контроля на въезде и выезде из региона в период майских праздников.

— На сегодняшний день у нас относительно небольшой процент заболевших, и самое главное — уже 60 выздоровевших! Такая тенденция не требует введения дополнительных серьезных ограничительных мер. Поэтому приняли решение усилить контроль на въезде и выезде из региона в период майских праздников, — пояснил Миронов.

Также он добавил, что в области продолжается тестирование системы электронных пропусков.

— Введение электронных пропусков не самоцель, важнее сохранить стабильную ситуацию в нашем регионе, и при поддержке ярославцев сейчас нам это удается. Президент России накануне заявил о вероятном поэтапном выходе из режима ограничений в случае продолжения соблюдения жителями страны мер предосторожности. Главное сейчас — не расслабляться. Потому что это может снова откатить нас к исходной точке, перечеркнёт все предпринятые ранее усилия властей, системы здравоохранения и всех, кто работает над сохранением устойчивой ситуации. Тогда мы будем вынуждены существенно усилить меры и ввести электронные пропуска, — подчеркнул губернатор.

Он призвал ярославцев при любой возможности оставаться дома.

Позже в правительстве области объяснили слова губернатора и рассказали, как всё будет на дорогах.

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Дмитрий Мироновграницы областимайские праздникикоронавирус
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