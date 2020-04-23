Заседание Ярославской областной думы 23 апреля председатель Алексей Константинов провёл в маске. В масках же сидели и все депутаты.



— У нас принимаются беспрецедентные меры для обеспечения безопасности. В здании несколько раз в день проводится санитарная обработка, проводится дезинфекция. Все сотрудники должны носить маски. Кого встречу без маски, найду способ применить меры дисциплинарного материального воздействия. Надо понимать, что использование маски обезопасит и человека, который её носит, и тех, кто рядом. Надеюсь, все отнесутся с пониманием и ответственностью. Сегодня даже с Ларисой Юрьевной не поцеловались, — сказал Константинов, имея в виду коллегу Ларису Ушакову.