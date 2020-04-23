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Депутаты Ярославской областной думы провели заседание в масках

Депутаты Ярославской областной думы провели заседание в масках

Заседание Ярославской областной думы 23 апреля председатель Алексей Константинов провёл в маске. В масках же сидели и все депутаты.

— У нас принимаются беспрецедентные меры для обеспечения безопасности. В здании несколько раз в день проводится санитарная обработка, проводится дезинфекция. Все сотрудники должны носить маски. Кого встречу без маски, найду способ применить меры дисциплинарного материального воздействия. Надо понимать, что использование маски обезопасит и человека, который её носит, и тех, кто рядом. Надеюсь, все отнесутся с пониманием и ответственностью. Сегодня даже с Ларисой Юрьевной не поцеловались, — сказал Константинов, имея в виду коллегу Ларису Ушакову.

Правда, послабления некоторым всё же сделали. Выступающие за трибунами могли снять маски.

Напомним, по данным на 23 апреля, в Ярославской области коронавирусом заболели 263 человека. Из них 19 поправились, один скончался. Правительство региона намерено ввести пропускной режим.

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