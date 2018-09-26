«Этот законопроект уже не спасти»: депутаты Госдумы решают, во сколько лет мы выйдем на пенсию
Депутаты Госдумы обсуждают сегодня во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. В первом чтении они его уже приняли. Следим за обсуждением и голосованием в режиме онлайн.
Смолин аргументирует:
— Увеличилась нагрузка и эмоциональное выгорание у учителей. Многие из них работают на две ставки. Вспомните своих первых учителей и поддержите эту поправку!
Смолин также предлагает сохранить досрочные пенсии для интеллигенции: учителей, врачей, деятелей культуры.
— За что мы наказываем интеллигенцию, я не понимаю! — говорит он.
Это уже тоже сегодня обсуждали и отклонили.
Ярослав Нилов рассказывает, что подобных поправок довольно много. Кто-то предлагает повысить пенсионный возраст на 3 года, кто-то всего на 2, кто-то — повысить мужчинам, а женщин не трогать... Но комитет по труду считает, что поправки президента уже всё решили. Женщинам нужно повысить возраст до 60 лет, а мужчинам до 65.
Объяснить, почему так, снова попросили министра труда Максима Топилина.
— Мы исходили из того, что нужно апеллировать не к продолжительности жизни, а к продолжительности жизни после наступления пенсионного возраста. А он у нас постоянно увеличивается, — говорит он.
Олег Смолин из КПРФ предлагает повысить пенсионный возраст всего на три года — женщинам до 58 лет, а мужчинам до 63 лет.
— Мы хотим, чтобы хотя бы 60 процентов мужчин успели пожить до пенсии, — аргументирует он.
Пока депутаты долго и обречённо зачитывают обоснование одинаковых поправок, а потом не принимают их, посмотрите на народное творчество:
Тем временем заседание длится уже больше трёх часов. Депутаты то и дело выходят из зала.
Ярослав Нилов действительно выглядит довольно несчастным, зачитывая вердикты комитета по труду.
Диденко напоминает, что на заседании комитета Госдумы по труду оппозиционные фракции — ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» — поддерживали поправки друг друга. Но большинством голосов их отклонили.
А Ярослав Нилов, который занимает пост председателя комитета, сам предлагал многие поправки, но сейчас вынужден озвучивать мнение большинства и отклонять то, с чем сам согласен.
Выступает депутат от ЛДПР, который резко против реформы.
— Этот закон приведет к катастрофическим последствиям, повышению уровня преступности, нарастающей бедности населения, — говорит Алексей Диденко. — Апологеты этого законопроекта так и не представили нам никаких доказательств того, что именно сейчас нам нужно повышать пенсионный возраст. Аргументы правительства не выдерживают никакой критики. Из нас с вами никто не знает, сколько нам Господь отмерил, но мы смотрим статистику. На 62 территориях у мужчин средняя продолжительность жизни ниже предполагаемого возраста выхода на пенсию. До пенсии они не доживут.
Интересно, что за все поправки голосует примерно одинаковое количество депутатов — около 80–90 человек, то есть примерно 20 процентов от присутствующих. Остальные не голосуют вовсе. Количества проголосовавших за не хватает, поэтому поправки не принимаются.
— Этот законопроект уже никакими поправками не спасти! — говорит Алексей Куринный из КПРФ. — Это политическое харакири для «Единой России».
Он хочет защитить права врачей и учителей.
— Я был в больнице, где один хирург не может уже 5 лет в отпуск уйти, потому что за него некому работать, — говорит Куринный. — Прошу исключить из законопроекта норму, по которой нужно ждать 8 лет для получения пенсий по выслуге лет медикам и педагогам.
— Вы — те, кто согласился с президентом, и видите решение проблемы таким же, — успокаивает всех Володин. — Не нужно ломать копья и настаивать на авторстве.
Сейчас депутаты спорят о том, в какой редакции нужно принимать поправки, а в какой нет. Многие поправки не принимаются просто потому, что они точно такие же, как и те, которые выдвинул Путин (и уже приняты). А депутаты обижаются.
— Поправка принимается только в одной редакции, а в других редакциях она должна быть отклонена, даже если по смыслу она похожа, — поясняет секретарь.
— Нам необходимо именно сегодня принять это решение, потому что именно сегодня ситуация на рынке труда способствует этим изменениям, — говорит министр Топилин. — Безработица снизилась до 3,5 миллиона человек, у нас практически дефицит на рынке труда.
На вопрос о том, анализировали ли в министерстве опыт других стран, он говорит, что, конечно, анализировали.
— Все страны шли этим путем, — добавляет он. — Других способов просто не существует!
Николай Коломейцев из КПРФ произносит яркую речь.
— ФНБ и резервный фонд создавались как подушка безопасности пенсионных накоплений, — говорит он. — Он сейчас составляет 5,2 триллиона рублей. Министр экономического развития Орешкин предлагает вместо денег пенсионерам тратить их в развитие инфраструктуры западных стран. Эта реформа — нарушение статьи 55 Конституции РФ.
И внезапно предлагает сохранить пенсионный возраст только для жителей Севера. А ещё предлагает проголосовать за принятие этой поправки тайно, чтобы получить более объективный результат. Говорит, что иначе на тех, кто проголосует за поправку, будет давление.
Сысоев продолжает «топить» за жителей Севера. Предлагает не увеличивать пенсионный возраст тем, кто проработал не меньше 15 лет в районах Крайнего Севера и имеет трудовой стаж 20 лет.
— Нужно уважительно относиться к людям, которые приехали в Красноярский край добывать платину и золото, в Якутию — добывать алмазы, — говорит он. — У них нет чистой воды, они живут в ветхом жилье, в вагончиках. Государство даже эти вопросы не может решить, а теперь мы лишаем их последней возможности выйти на пенсию.
Владимир Сысоев из ЛДПР вслед за коллегой просит пожалеть жителей северных территорий и не повышать им возраст. Говорит, там меньше продолжительность жизни и выше показатель смертности.
— Климат там так и не улучшился, потепление не наступило, — переживает он.
Но Нилов из комитета по труду неприступен.
— Правительство данную норму, к сожалению, не поддержало. Говорю «к сожалению», потому что я также был автором этой поправки, — признаётся он.
Следующий спикер — Федот Тумусов из «Справедливой России». Он просит не повышать пенсионный возраст жителям Севера. Но, кажется, он немного опоздал.
— Данная поправка уже учтена в редакции президента, — говорит на это Нилов.
Поправку Шеина не принимают (вряд ли кто-то удивлён).
На это ему отвечает министр труда РФ Максим Топилин. Говорит, что за 6 лет пенсии в России достигнут 20 тысяч рублей. И всё в целом будет хорошо.
Шеин пытается возмущаться, но микрофон ему уже не включают.
Ух, какая пламенная речь от Олега Шеина из «Справедливой России» сейчас была!
— Нам тут много говорили о безответственности, но об этом говорили те люди, которые не ответили ни на один вопрос! — эмоционально говорит он. — Они не ответили на вопросы о том, как будут создаваться рабочие места, каким образом рост безработицы отразится на росте преступности и на демографии. Этот закон — это абсолютная авантюра! Он не имеет под собой ни одного расчета. Те цифры, которые здесь озвучены, никаким нормам не соответствуют. Никакой индексации на 7 процентов не будет. Принимать закон в таком виде — это преступление против страны!
Если вы к нам только что подключились, рассказываем, что происходит.
Всего депутаты Госдумы предложили более 300 поправок в законопроект о повышении пенсионного возраста. Большинство из них отклонили сразу. На отдельное голосование вынесено 72 поправки, которые сейчас должны обосновать авторы. На обоснование каждой отводится 3 минуты, а потом депутаты голосуют. Пока ни одну поправку депутатов не приняли.
А вот предложение Владимира Путина об изменении пенсионного возраста женщин не до 63, а до 60 лет приняли сразу.
Очередная поправка от Шеина из «Справедливой России». На этот раз он предлагает наказывать недобросовестных бизнесменов.
— Бюджет недополучает 2,3 триллиона рублей ежегодно из-за теневого рынка оплаты труда, — говорит он. — Предлагаем наказать бизнес, который использует неофициальную занятость. Очень простой механизм. Если через суд доказали, что компании используют неофициальную занятость более 10%, то такая компания на год отсекается от возможности приобщения к госзаказам и подрядам.
— Идея, может быть, сама по себе привлекательная, но она требует внесения поправки в совершенно другой закон, — отвечает ему на это председатель комитета по труду.
Поправку не принимают.
Наши дизайнеры тем временем показали, как они видят депутатов Госдумы сегодня:
Шеин хочет вернуться к индексации пенсий работающим людям. Но нет. Говорят, правительство против. Поэтому и депутаты голосуют против.
А ещё Шеин предлагает включать в трудовой стаж время учебы в университете. Говорит, нужно вернуться к практике СССР.
На что Нилов отвечает, что во время учебы работодатель ничего в бюджет не платит. Комитет по труду против принятия этой поправки. Депутаты, конечно, тоже.
— Подобную поправку уже вносил депутат Иванов, — говорит председатель комитета по труду Ярослав Нилов.
88 из 423 человек проголосовали за, но поправку отклонили.
Олег Шеин из «Справедливой России» подготовил радикальную поправку — отложить рассмотрение законопроекта до 2035 года. Говорит, к тому времени «демографическая яма иссякнет». А сейчас реформа, по его словам, провоцирует рост безработицы.
Нет, беспощадные депутаты отклоняют одну за другой поправки Юрия Волкова.
Юрий Волков из ЛДПР предлагает сразу несколько поправок в законопроект. Предлагает снизить трудовой стаж для выхода на пенсию учителям и медикам, просит пожалеть жителей Крайнего Севера.
Своей речью она сумела растрогать 92 депутата. Но этого мало, поправка отклонена.
Следующая — Вера Анатольевна Ганзя из КПРФ.
Она предлагает оставить прежним возраст выхода на пенсию для жителей Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.
— Там мужчины до пенсии просто-напросто совсем не доживут! — эмоционально говорит она. — Для женщин президент сделал какие-то послабления, а для мужчин ничего. Мы категорически против такой постановки вопроса. Вообще, жизнь в Сибири и на Дальнем Востоке очень сложная! Оттуда и так уезжают много людей. А когда с территории уходит наш народ, то туда может прийти совсем другой народ. И мы прекрасно знаем какой!
Также Корниенко из КПРФ предлагает женщинам с Дальнего Востока, у которых двое или более детей и большой трудовой стаж, снизить пенсионный возраст. Говорит, для жителей Крайнего Севера это правило действует, чем же дальневосточники хуже?
Но все поправки от КПРФ — угадайте что — отклонили!
КПРФ предлагает разрешить жителям Дальнего Востока выходить на пенсию раньше. Но не всем, а только мужчинам с трудовым стажем не менее 40 лет и женщинам со стажем не менее 35 лет.
Но ничего не вышло. Ярослав Нилов говорит, что комитет поправки не одобрил. И при голосовании депутаты тоже их отклоняют.
Также Иванов предлагает позволить людям, у которых родились трое детей, выйти на пенсию по старой схеме.
Говорит, что за это время люди накопят себе денег, чтобы прожить на них в старости.
Он предлагает отложить эту реформу на 20 лет. Ух, масштабно!
Сергей Иванов из ЛДПР подготовил пять поправок и просит пять минут, чтобы их обосновать. И сразу же в лоб начинает критиковать реформу.
— Как вы знаете, данная реформа практически провалилась, она очень и очень непопулярна, — говорит он. — Не надо Госдуму окружать ОМОНом, народ свое мнение выражает через голосование. Президенту направили уже миллион подписей против реформы.
Некоторые поправки даже не обсуждают. Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов перечисляет их номера, говорит о том, что комитет против, и депутаты тоже голосуют против.
У Тамары Васильевны еще целая пачка поправок: по поводу военнослужащих, космонавтов и так далее. Но все их по очереди отклоняют депутаты Госдумы.
Тамара Плетнева из КПРФ просит не увеличивать возраст нетрудоспособности граждан до 70 лет.
— Считают, что мы стали здоровее и сможем работать дольше. Ну ладно, по мне это ещё можно сказать, но не по всем, — говорит она.
Но нет, профильный комитет по труду против. Поправку не принимают.
И эту поправку тоже отклоняют. Всё идёт по одному сценарию.
Сергей Натаров из ЛДПР предлагает сохранить действующий пенсионный возраст для учителей, врачей и работников культуры. И также просит поддержать работников сельского хозяйства (но такую же поправку от КПРФ уже отклонили несколько минут назад).
Но поправку отклоняют. Говорят, что если её принять, то люди предпенсионного возраста будут переезжать в другие регионы, чтобы выходить на пенсию раньше.
Михаил Щапов из КПРФ предлагает исключить из законопроекта регионы, в которых ожидаемая продолжительность жизни для мужчин меньше 75 лет, а для женщин меньше 80.
Другие депутаты с ним не согласны. Поправка отклонена.
— Деревня является берегиней нашей державы, это источник патриотизма. Давайте сделаем исключение для крестьян, — говорит он.
Многие поправки отклонили, а часть вынесли в отдельное голосование. Сейчас депутаты будут обосновывать их по очереди.
В первую очередь Владимир Кашин из КПРФ предлагает не повышать пенсионный возраст труженикам сельского хозяйства, отработавшим 30 лет и постоянно проживающим в селе.
Сейчас депутаты голосуют за другие поправки в законопроект — предложения депутатов из регионов. Но они не получают поддержки. Володин предлагает отклонить почти все.
Все стадии принятия самого скандального законопроекта в России — в одной карточке:
Депутат Сергей Иванов накинулся с критикой на тех, кто пришёл на заседание «в майках». Речь шла о тех, кто пришёл в футболках гражданской акции протеста против повышения пенсионного возраста.
Володин его поддерживает: «У всех, кто сейчас в зале, зарплата позволяет купить костюм и галстук. Регламент надо исполнять».
«Есть то, что нас объединяет», — прокомментировал результаты голосования спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Депутаты рассматривают другие поправки.
Кроме того, сейчас депутаты Госдумы приняли единогласно поправки президента к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, которые устанавливают возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63.
Законопроект приняли за 6 минут. Теперь обсуждают другие поправки.
Решение принято единогласно.
Законопроект о поправках в Трудовой кодекс РФ касательно диспансеризации принят во втором чтении. Он будет рассмотрен завтра в третьем чтении.
Владимир Сысоев из ЛДПР предлагает сделать обязательной диспансеризацию раз в три года, а работодатель должен, по его мнению, обязательно оплачивать дни диспансеризации.
В минувшие выходные ярославцы на митинге прокляли новую пенсионную реформу.
Заседание началось в 10:00 по московскому времени, но сначала депутаты обсуждали другие вопросы. 375 депутатов присутствуют сегодня на заседании Госдумы.
Но реформа всё равно ужасно непопулярна у россиян. По всей стране проходят митинги против этого законопроекта. Самый массовый из них был 9 сентября, тогда акцию организовал Алексей Навальный, она не была согласована властями, но в разных городах всё равно на улицы вышли тысячи человек.
Многих задержали, в том числе журналистов, которые работали и вели прямые эфиры. Среди них были корреспондент и фотограф екатеринбургского портала E1.RU, корреспондент омского NGS55.RU и другие наши коллеги. В Перми на акции задержали главного редактора портала ProPerm, через неделю его признали виновным в неповиновении полиции — якобы он не уходил с проезжей части — и оштрафовали.
Потом Владимир Путин предложил несколько смягчить условия нового закона. Отправлять мужчин на пенсию в 65, а женщин в 60 лет (а не в 63) и внести ещё несколько уже не столь значительных поправок.
Депутаты уже приняли в первом чтении законопроект, по которому мужчины должны выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года. Провести эту реформу предложил премьер Дмитрий Медведев, а 328 народных избранников его поддержали.
Привет, друзья. Сегодня мы с вами в прямом эфире будем наблюдать за тем, как повышается пенсионный возраст в России. Устраивайтесь поудобнее.
Коллаж: Анна РЫБАКОВА / E1.RU