«Этот законопроект уже не спасти»: депутаты Госдумы решают, во сколько лет мы выйдем на пенсию

Депутаты Госдумы обсуждают сегодня во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. В первом чтении они его уже приняли. Следим за обсуждением и голосованием в режиме онлайн.

17:32

Смолин аргументирует:

— Увеличилась нагрузка и эмоциональное выгорание у учителей. Многие из них работают на две ставки. Вспомните своих первых учителей и поддержите эту поправку!

17:29

Смолин также предлагает сохранить досрочные пенсии для интеллигенции: учителей, врачей, деятелей культуры.

— За что мы наказываем интеллигенцию, я не понимаю! — говорит он.

Это уже тоже сегодня обсуждали и отклонили.

17:24

Ярослав Нилов рассказывает, что подобных поправок довольно много. Кто-то предлагает повысить пенсионный возраст на 3 года, кто-то всего на 2, кто-то — повысить мужчинам, а женщин не трогать... Но комитет по труду считает, что поправки президента уже всё решили. Женщинам нужно повысить возраст до 60 лет, а мужчинам до 65.

Объяснить, почему так, снова попросили министра труда Максима Топилина.

— Мы исходили из того, что нужно апеллировать не к продолжительности жизни, а к продолжительности жизни после наступления пенсионного возраста. А он у нас постоянно увеличивается, — говорит он.

17:23

Олег Смолин из КПРФ предлагает повысить пенсионный возраст всего на три года — женщинам до 58 лет, а мужчинам до 63 лет.

— Мы хотим, чтобы хотя бы 60 процентов мужчин успели пожить до пенсии, — аргументирует он.

17:21

Пока депутаты долго и обречённо зачитывают обоснование одинаковых поправок, а потом не принимают их, посмотрите на народное творчество:

17:16

Тем временем заседание длится уже больше трёх часов. Депутаты то и дело выходят из зала.

17:11

Ярослав Нилов действительно выглядит довольно несчастным, зачитывая вердикты комитета по труду.

17:07

Диденко напоминает, что на заседании комитета Госдумы по труду оппозиционные фракции — ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» — поддерживали поправки друг друга. Но большинством голосов их отклонили.

А Ярослав Нилов, который занимает пост председателя комитета, сам предлагал многие поправки, но сейчас вынужден озвучивать мнение большинства и отклонять то, с чем сам согласен.

17:00

Выступает депутат от ЛДПР, который резко против реформы.

— Этот закон приведет к катастрофическим последствиям, повышению уровня преступности, нарастающей бедности населения, — говорит Алексей Диденко. — Апологеты этого законопроекта так и не представили нам никаких доказательств того, что именно сейчас нам нужно повышать пенсионный возраст. Аргументы правительства не выдерживают никакой критики. Из нас с вами никто не знает, сколько нам Господь отмерил, но мы смотрим статистику. На 62 территориях у мужчин средняя продолжительность жизни ниже предполагаемого возраста выхода на пенсию. До пенсии они не доживут.

16:58

Интересно, что за все поправки голосует примерно одинаковое количество депутатов — около 80–90 человек, то есть примерно 20 процентов от присутствующих. Остальные не голосуют вовсе. Количества проголосовавших за не хватает, поэтому поправки не принимаются.

16:55

— Этот законопроект уже никакими поправками не спасти! — говорит Алексей Куринный из КПРФ. — Это политическое харакири для «Единой России».

Он хочет защитить права врачей и учителей.

— Я был в больнице, где один хирург не может уже 5 лет в отпуск уйти, потому что за него некому работать, — говорит Куринный. — Прошу исключить из законопроекта норму, по которой нужно ждать 8 лет для получения пенсий по выслуге лет медикам и педагогам.

16:54

— Вы — те, кто согласился с президентом, и видите решение проблемы таким же, — успокаивает всех Володин. — Не нужно ломать копья и настаивать на авторстве.

16:50

Сейчас депутаты спорят о том, в какой редакции нужно принимать поправки, а в какой нет. Многие поправки не принимаются просто потому, что они точно такие же, как и те, которые выдвинул Путин (и уже приняты). А депутаты обижаются.

— Поправка принимается только в одной редакции, а в других редакциях она должна быть отклонена, даже если по смыслу она похожа, — поясняет секретарь.



16:43

— Нам необходимо именно сегодня принять это решение, потому что именно сегодня ситуация на рынке труда способствует этим изменениям, — говорит министр Топилин. — Безработица снизилась до 3,5 миллиона человек, у нас практически дефицит на рынке труда.

На вопрос о том, анализировали ли в министерстве опыт других стран, он говорит, что, конечно, анализировали.

— Все страны шли этим путем, — добавляет он. — Других способов просто не существует!

16:36

Николай Коломейцев из КПРФ произносит яркую речь.

— ФНБ и резервный фонд создавались как подушка безопасности пенсионных накоплений, — говорит он. — Он сейчас составляет 5,2 триллиона рублей. Министр экономического развития Орешкин предлагает вместо денег пенсионерам тратить их в развитие инфраструктуры западных стран. Эта реформа — нарушение статьи 55 Конституции РФ.

И внезапно предлагает сохранить пенсионный возраст только для жителей Севера. А ещё предлагает проголосовать за принятие этой поправки тайно, чтобы получить более объективный результат. Говорит, что иначе на тех, кто проголосует за поправку, будет давление.

16:33

Сысоев продолжает «топить» за жителей Севера. Предлагает не увеличивать пенсионный возраст тем, кто проработал не меньше 15 лет в районах Крайнего Севера и имеет трудовой стаж 20 лет.

— Нужно уважительно относиться к людям, которые приехали в Красноярский край добывать платину и золото, в Якутию — добывать алмазы, — говорит он. — У них нет чистой воды, они живут в ветхом жилье, в вагончиках. Государство даже эти вопросы не может решить, а теперь мы лишаем их последней возможности выйти на пенсию.

16:28

Владимир Сысоев из ЛДПР вслед за коллегой просит пожалеть жителей северных территорий и не повышать им возраст. Говорит, там меньше продолжительность жизни и выше показатель смертности.

— Климат там так и не улучшился, потепление не наступило, — переживает он.

Но Нилов из комитета по труду неприступен.

— Правительство данную норму, к сожалению, не поддержало. Говорю «к сожалению», потому что я также был автором этой поправки, — признаётся он.

16:25

Следующий спикер — Федот Тумусов из «Справедливой России». Он просит не повышать пенсионный возраст жителям Севера. Но, кажется, он немного опоздал.

— Данная поправка уже учтена в редакции президента, — говорит на это Нилов.

16:24

Поправку Шеина не принимают (вряд ли кто-то удивлён).

16:22

На это ему отвечает министр труда РФ Максим Топилин. Говорит, что за 6 лет пенсии в России достигнут 20 тысяч рублей. И всё в целом будет хорошо.

Шеин пытается возмущаться, но микрофон ему уже не включают.

16:18

Ух, какая пламенная речь от Олега Шеина из «Справедливой России» сейчас была!

— Нам тут много говорили о безответственности, но об этом говорили те люди, которые не ответили ни на один вопрос! — эмоционально говорит он. — Они не ответили на вопросы о том, как будут создаваться рабочие места, каким образом рост безработицы отразится на росте преступности и на демографии. Этот закон — это абсолютная авантюра! Он не имеет под собой ни одного расчета. Те цифры, которые здесь озвучены, никаким нормам не соответствуют. Никакой индексации на 7 процентов не будет. Принимать закон в таком виде — это преступление против страны!

16:13

Если вы к нам только что подключились, рассказываем, что происходит.

Всего депутаты Госдумы предложили более 300 поправок в законопроект о повышении пенсионного возраста. Большинство из них отклонили сразу. На отдельное голосование вынесено 72 поправки, которые сейчас должны обосновать авторы. На обоснование каждой отводится 3 минуты, а потом депутаты голосуют. Пока ни одну поправку депутатов не приняли.

А вот предложение Владимира Путина об изменении пенсионного возраста женщин не до 63, а до 60 лет приняли сразу.

16:07

Очередная поправка от Шеина из «Справедливой России». На этот раз он предлагает наказывать недобросовестных бизнесменов.

— Бюджет недополучает 2,3 триллиона рублей ежегодно из-за теневого рынка оплаты труда, — говорит он. — Предлагаем наказать бизнес, который использует неофициальную занятость. Очень простой механизм. Если через суд доказали, что компании используют неофициальную занятость более 10%, то такая компания на год отсекается от возможности приобщения к госзаказам и подрядам.

— Идея, может быть, сама по себе привлекательная, но она требует внесения поправки в совершенно другой закон, — отвечает ему на это председатель комитета по труду.

Поправку не принимают.

16:04

Наши дизайнеры тем временем показали, как они видят депутатов Госдумы сегодня:

16:01

Шеин хочет вернуться к индексации пенсий работающим людям. Но нет. Говорят, правительство против. Поэтому и депутаты голосуют против.

15:56

А ещё Шеин предлагает включать в трудовой стаж время учебы в университете. Говорит, нужно вернуться к практике СССР.

На что Нилов отвечает, что во время учебы работодатель ничего в бюджет не платит. Комитет по труду против принятия этой поправки. Депутаты, конечно, тоже.

15:52

— Подобную поправку уже вносил депутат Иванов, — говорит председатель комитета по труду Ярослав Нилов.

88 из 423 человек проголосовали за, но поправку отклонили.

15:50

Олег Шеин из «Справедливой России» подготовил радикальную поправку — отложить рассмотрение законопроекта до 2035 года. Говорит, к тому времени «демографическая яма иссякнет». А сейчас реформа, по его словам, провоцирует рост безработицы.

15:47

Нет, беспощадные депутаты отклоняют одну за другой поправки Юрия Волкова.

15:42

Юрий Волков из ЛДПР предлагает сразу несколько поправок в законопроект. Предлагает снизить трудовой стаж для выхода на пенсию учителям и медикам, просит пожалеть жителей Крайнего Севера.

15:40

Своей речью она сумела растрогать 92 депутата. Но этого мало, поправка отклонена.

15:36

Следующая — Вера Анатольевна Ганзя из КПРФ.

Она предлагает оставить прежним возраст выхода на пенсию для жителей Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.

— Там мужчины до пенсии просто-напросто совсем не доживут! — эмоционально говорит она. — Для женщин президент сделал какие-то послабления, а для мужчин ничего. Мы категорически против такой постановки вопроса. Вообще, жизнь в Сибири и на Дальнем Востоке очень сложная! Оттуда и так уезжают много людей. А когда с территории уходит наш народ, то туда может прийти совсем другой народ. И мы прекрасно знаем какой!

15:31

Также Корниенко из КПРФ предлагает женщинам с Дальнего Востока, у которых двое или более детей и большой трудовой стаж, снизить пенсионный возраст. Говорит, для жителей Крайнего Севера это правило действует, чем же дальневосточники хуже?

Но все поправки от КПРФ — угадайте что — отклонили!

15:26

КПРФ предлагает разрешить жителям Дальнего Востока выходить на пенсию раньше. Но не всем, а только мужчинам с трудовым стажем не менее 40 лет и женщинам со стажем не менее 35 лет.

15:25

Но ничего не вышло. Ярослав Нилов говорит, что комитет поправки не одобрил. И при голосовании депутаты тоже их отклоняют.

15:23

Также Иванов предлагает позволить людям, у которых родились трое детей, выйти на пенсию по старой схеме.

15:19

Говорит, что за это время люди накопят себе денег, чтобы прожить на них в старости.

15:19

Он предлагает отложить эту реформу на 20 лет. Ух, масштабно!

15:16

Сергей Иванов из ЛДПР подготовил пять поправок и просит пять минут, чтобы их обосновать. И сразу же в лоб начинает критиковать реформу.

— Как вы знаете, данная реформа практически провалилась, она очень и очень непопулярна, — говорит он. — Не надо Госдуму окружать ОМОНом, народ свое мнение выражает через голосование. Президенту направили уже миллион подписей против реформы.

15:14

Некоторые поправки даже не обсуждают. Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов перечисляет их номера, говорит о том, что комитет против, и депутаты тоже голосуют против.

15:11

У Тамары Васильевны еще целая пачка поправок: по поводу военнослужащих, космонавтов и так далее. Но все их по очереди отклоняют депутаты Госдумы.

15:06

Тамара Плетнева из КПРФ просит не увеличивать возраст нетрудоспособности граждан до 70 лет.

— Считают, что мы стали здоровее и сможем работать дольше. Ну ладно, по мне это ещё можно сказать, но не по всем, — говорит она.

Но нет, профильный комитет по труду против. Поправку не принимают.

15:03

И эту поправку тоже отклоняют. Всё идёт по одному сценарию.

15:01

Сергей Натаров из ЛДПР предлагает сохранить действующий пенсионный возраст для учителей, врачей и работников культуры. И также просит поддержать работников сельского хозяйства (но такую же поправку от КПРФ уже отклонили несколько минут назад).

14:59

Но поправку отклоняют. Говорят, что если её принять, то люди предпенсионного возраста будут переезжать в другие регионы, чтобы выходить на пенсию раньше.

14:57

Михаил Щапов из КПРФ предлагает исключить из законопроекта регионы, в которых ожидаемая продолжительность жизни для мужчин меньше 75 лет, а для женщин меньше 80.

14:54

Другие депутаты с ним не согласны. Поправка отклонена.

14:52

— Деревня является берегиней нашей державы, это источник патриотизма. Давайте сделаем исключение для крестьян, — говорит он.

14:50

Многие поправки отклонили, а часть вынесли в отдельное голосование. Сейчас депутаты будут обосновывать их по очереди.

В первую очередь Владимир Кашин из КПРФ предлагает не повышать пенсионный возраст труженикам сельского хозяйства, отработавшим 30 лет и постоянно проживающим в селе.

14:47

Сейчас депутаты голосуют за другие поправки в законопроект — предложения депутатов из регионов. Но они не получают поддержки. Володин предлагает отклонить почти все.

14:44

Все стадии принятия самого скандального законопроекта в России — в одной карточке:

14:42

Депутат Сергей Иванов накинулся с критикой на тех, кто пришёл на заседание «в майках». Речь шла о тех, кто пришёл в футболках гражданской акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Володин его поддерживает: «У всех, кто сейчас в зале, зарплата позволяет купить костюм и галстук. Регламент надо исполнять».

14:41

«Есть то, что нас объединяет», — прокомментировал результаты голосования спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Депутаты рассматривают другие поправки.



14:31

Кроме того, сейчас депутаты Госдумы приняли единогласно поправки президента к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, которые устанавливают возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63.

14:24

Законопроект приняли за 6 минут. Теперь обсуждают другие поправки.

14:23

Решение принято единогласно.

14:20

Законопроект о поправках в Трудовой кодекс РФ касательно диспансеризации принят во втором чтении. Он будет рассмотрен завтра в третьем чтении.

14:17

Владимир Сысоев из ЛДПР предлагает сделать обязательной диспансеризацию раз в три года, а работодатель должен, по его мнению, обязательно оплачивать дни диспансеризации.

14:17

В минувшие выходные ярославцы на митинге прокляли новую пенсионную реформу.



14:17

Заседание началось в 10:00 по московскому времени, но сначала депутаты обсуждали другие вопросы. 375 депутатов присутствуют сегодня на заседании Госдумы.



14:16

Но реформа всё равно ужасно непопулярна у россиян. По всей стране проходят митинги против этого законопроекта. Самый массовый из них был 9 сентября, тогда акцию организовал Алексей Навальный, она не была согласована властями, но в разных городах всё равно на улицы вышли тысячи человек.



Многих задержали, в том числе журналистов, которые работали и вели прямые эфиры. Среди них были корреспондент и фотограф екатеринбургского портала E1.RU, корреспондент омского NGS55.RU и другие наши коллеги. В Перми на акции задержали главного редактора портала ProPerm, через неделю его признали виновным в неповиновении полиции — якобы он не уходил с проезжей части — и оштрафовали.



14:15

Потом Владимир Путин предложил несколько смягчить условия нового закона. Отправлять мужчин на пенсию в 65, а женщин в 60 лет (а не в 63) и внести ещё несколько уже не столь значительных поправок.

14:15

Депутаты уже приняли в первом чтении законопроект, по которому мужчины должны выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года. Провести эту реформу предложил премьер Дмитрий Медведев, а 328 народных избранников его поддержали.

14:14

Привет, друзья. Сегодня мы с вами в прямом эфире будем наблюдать за тем, как повышается пенсионный возраст в России. Устраивайтесь поудобнее.