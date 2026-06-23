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Политика «Риск очень большой»: в Госдуме обсудили перспективу изъятия денег россиян и бизнеса из банков — чем это может обернуться

«Риск очень большой»: в Госдуме обсудили перспективу изъятия денег россиян и бизнеса из банков — чем это может обернуться

КПРФ пришлось опровергать противоречивые слова своего лидера

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Рассказываем, какие риски несет идея изъять деньги россиян и бизнеса из банковской системы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU; Артем Устюжанин / MSK1.RUРассказываем, какие риски несет идея изъять деньги россиян и бизнеса из банковской системы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU; Артем Устюжанин / MSK1.RU

Рассказываем, какие риски несет идея изъять деньги россиян и бизнеса из банковской системы

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU; Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Госдуме разразился спор о том, стоит ли использовать деньги россиян из банковской системы для пополнения бюджета. Поводом стало заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, которое прозвучало на предвыборном съезде партии 20 июня.

«В банках лежат 67 триллионов рублей граждан и 63 триллиона — предприятий. В сумме — 130 триллионов. Три бюджета — это гигантские средства. Банки наживаются на них, не вкладывая в развитие страны. Это полное безобразие!» — заявил депутат на предвыборном съезде партии.

<p>Геннадий Зюганов</p><p>Геннадий Зюганов</p>

Они не вкладываются ни в производство, никуда — и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. И я бы на месте президента решил бы одним указом, в условиях войны имеет право, он — Верховный главнокомандующий.

Геннадий Зюганов

лидер КПРФ

СМИ трактовали слова Зюганова как призыв к изъятию средств граждан и бизнеса из банков. В Сети разгорелась дискуссия. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с RTVI назвал предложение «бредом» и заявил, что оно навредит экономике.

«Деньги, которые находятся на вкладах и так далее, — это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чём никто не заинтересован — ни правительство, ни бизнес, — объяснил Аксаков. — Если власть такие действия предпримет, то она сама себе забьет гвоздь в крышку гроба. То есть это настолько безответственно».

После того как возник резонанс, КПРФ поспешила выступить с опровержением. В релизе они указали, что ни о каком изъятии вкладов речь не шла. Также коммунисты подчеркнули, что источником дополнительных бюджетных поступлений должны становиться сверхдоходы финансового сектора, а не средства граждан.

«Геннадий Аркадьевич лишь обратил внимание на огромные финансовые ресурсы, сосредоточенные в банковской системе, и подчеркнул необходимость формирования бюджета, способного обеспечить развитие страны, проведение справедливой социальной политики и преодоление кризисных явлений», — гласит сообщение КПРФ.

По мнению научного руководителя центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, нынешнее руководство Центробанка и Министерства финансов на изъятие денег граждан и бизнеса не пойдет.

«Есть экономическая история, которая показывает, что подобное изъятие тут же вызовет набеги на банки: вкладчики начнут снимать все депозиты до обнуления. Даже если вводить какие-то нормативы — например, замораживать вклады под высокий коэффициент доходности, — это всё равно приведет к недоверию гражданского общества к банковской системе. А это самое страшное для государства, ведь начнется социальная турбулентность», — объясняет MSK1.RU Остапкович.

<p>Георгий Остапкович </p><p>Георгий Остапкович </p>

Изъятие не имеет никакого смысла, потому что деньги населения и так уже в обороте, их в банке нет. Сейчас на депозитах примерно 67 триллионов рублей, но они давно уже в потребительских и инвестиционных кредитах людям. Поэтому предложение об изъятии пользы никакой не несет, зато риск с точки зрения общества очень большой.

Георгий Остапкович

научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ

Остапкович также усомнился в том, что Зюганов, будучи опытным политиком, мог такое сказать на съезде партии. По мнению эксперта, слова лидера КПРФ вырвали из контекста.

«Цивилизованные страны подобных вещей не делают. Хотя в СССР была так называемая реформа Павлова, которая изъяла все вклады в сберкассах государства, и люди остались на нуле, — вспоминает в разговоре с MSK1.RU Остапкович. — Повториться может любой сценарий, но я не представляю, что нынешнее руководство регуляторов это допустит, ни один руководитель этого не допустит».

Как объясняет MSK1.RU эксперт, есть масса других способов найти деньги на государственные нужды и не травмировать при этом население.

«Можно войти в долг. У нас минимальный государственный долг в районе 15–16%. Также можно напечатать облигации федерального займа, которые выпускает Минфин для привлечения средств в бюджет страны. Есть масса способов склонить олигархов, крупный бизнес к благотворительным взносам. Неужели вы думаете, что если президент им скажет, они не дадут эти деньги?» — подытожил в беседе с MSK1.RU Остапкович.

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ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Изъятие денег Банковская система КПРФ Геннадий Зюганов Госдума
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Комментарии
6
Гость
1 час
Проблема не в деньгах и не в их количестве, проблема в том что на эти деньги нельзя ничего купить.
Гость
1 час
Процесс пошёл Под любым предлогом конечно без времени на раскачку и не важно как Валюта единственное ещё хоть какая-то гарантия
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Гость
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