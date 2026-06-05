Путин публично ответил на письмо Зеленского: что сказал президент России

Путин отметил, что нужно искать гарантии безопасности для крепкого мира Источник: roscongress.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня.

«России нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка конфликта. Пока не вижу смысла встречаться [с президентом Украины Владимиром Зеленским]», — сказал Путин.

Накануне, 4 июня, украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к Путину, в котором предложил провести личную встречу и переговоры. По его мнению, конфликт между странами должен закончиться «в формате между нами и вами».

Зеленский отказался от поездки в Москву и в качестве возможных площадок для переговоров перечислил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира. Президенту России он предложил «определить точку встречи», а также обменять военнопленных по принципу «всех на всех».

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал письмо Зеленского Путину хорошей инициативой. По его словам, это может позволить добиться прогресса в урегулировании конфликта.

«Я бы хотел прогресса. Я бы хотел, чтобы президент Зеленский продвинулся с президентом Путиным», — сказал французский лидер.

Он отметил, что Франция поддерживает идею прямых переговоров России и Украины.