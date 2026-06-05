НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 756мм 43%
Подробнее
2 Пробки
USD 73,47
EUR 85,56
Видео ДТП с перевертышем
Запрет на парковку — мнение ярославцев
Где отдохнуть этим летом
Построят три завода
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кубок Гагарина на ПМЭФ
Новый детский сад — где построят
Каким будет лето
Стенды регионов на ПМЭФ
Политика Путин публично ответил на письмо Зеленского: что сказал президент России

Путин публично ответил на письмо Зеленского: что сказал президент России

Президент отметил, что РФ нужны договоренности на длительную историческую перспективу

235
Путин отметил, что нужно искать гарантии безопасности для крепкого мира | Источник: roscongress.ruПутин отметил, что нужно искать гарантии безопасности для крепкого мира | Источник: roscongress.ru

Путин отметил, что нужно искать гарантии безопасности для крепкого мира

Источник:

roscongress.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня.

«России нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка конфликта. Пока не вижу смысла встречаться [с президентом Украины Владимиром Зеленским]», — сказал Путин.

Накануне, 4 июня, украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к Путину, в котором предложил провести личную встречу и переговоры. По его мнению, конфликт между странами должен закончиться «в формате между нами и вами».

Зеленский отказался от поездки в Москву и в качестве возможных площадок для переговоров перечислил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира. Президенту России он предложил «определить точку встречи», а также обменять военнопленных по принципу «всех на всех».

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал письмо Зеленского Путину хорошей инициативой. По его словам, это может позволить добиться прогресса в урегулировании конфликта.

«Я бы хотел прогресса. Я бы хотел, чтобы президент Зеленский продвинулся с президентом Путиным», — сказал французский лидер.

Он отметил, что Франция поддерживает идею прямых переговоров России и Украины.

Пленарная сессия Путина на ПМЭФ началась в 16:22 мск. Все заявления президента мы собираем в одном материале. За главными событиями форума следите в нашей онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Переговоры СВО
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

1 час
Чет о конашенкове давно не слыхать. Не заболел ли?
Гость
1 час
читал что Нерон смотрел на бои гладиаторов через зелёное стекло, тогда красное не так режет глаз
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Две ипотеки и кредит на авто: на что тратит деньги сотрудница IT-компании с зарплатой 190 тысяч рублей
Тюменка Алина
Мнение
Летом — муравьи, зимой — сугробы. Как бухгалтер переехала в частный дом и пожалела
Мударисова Олеся
Загородная жизнь
Мнение
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Всё уходит на аренду и зарплаты? Предпринимательница открыто показала, сколько зарабатывает на бизнесе в ТРЦ
Анна Остапова
Бизнес
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем