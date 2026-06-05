Конфликт на Украине переходит в новую фазу, а Зеленский выбрал дату для его завершения: главное об СВО за неделю

На этой неделе страны более активно атаковали друг друга Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Конфликт на Украине перешел в новую фазу, а глава киевского режима Владимир Зеленский уже определил дату для его завершения, призвал президента России Владимира Путина заключить мир и уже готовится к новым переговорам. При этом Киев продолжает диктовать свои условия. В этом материале мы собрали главные новости об СВО за прошедшую неделю.

Массированные удары по России и Украине

На этой неделе много регионов, предприятий и людей пострадали из-за массированных атак беспилотников. Дроны ударили по рейсовому автобусу Москва — Симферополь. Атака произошла, когда транспорт двигался по городу Енакиево в ДНР. В результате погибли восемь человек, еще 12 пассажиров получили ранения, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Енакиево — город в Донецкой Народной Республике. Он расположен в 60 км к северо‑востоку от Донецка и в 18 км к юго‑востоку от Горловки.

Салон полностью сгорел Источник: ТАСС / Telegram

Источник: Zvezdanews | «Звезда» / Telegram

Из-за ударов беспилотников в Таганроге загорелся танкер с топливом. Еще один дрон попал в частный дом.

«От попадания БПЛА в частный дом в Таганроге пострадали два человека. На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал в соцсетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Санкт-Петербург подвергся налетам перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В Ленинградской области сбили десятки дронов и закрыли аэропорт, рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Тогда более 20 рейсов задержали в Пулково. Самолеты не отправились вовремя в Сочи, Казань, Мурманск, Шарм-эш-Шейх, Екатеринбург, Тюмень, Астрахань, Нижнекамск, Касабланку, Калининград, Самару, Мурманск, Геленджик, Баку, а также пять рейсов в Москву, согласно онлайн-табло. Отменили три рейса в Москву, а также вылет в Махачкалу, Минеральные Воды, Нальчик, Волгоград и Ереван.

Кроме того, дроны ударили по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Пострадали несколько человек. К счастью, никто не погиб.

На Западе опасаются, что эта атака обернется серьезными последствиями. Об этом заявил в соцсети Х британский политик Джим Фергюсон. По его словам, речь идет не о военном событии, а о политическом сигнале. Каждая новая эскалация повышает ставки, и опасность кроется не в случившемся сегодня, а в том, что будет дальше.

От ударов на этой неделе страдали и другие регионы. В результате налетов на Симферополь погибли три человека, семеро пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Еще один беспилотник ударил по пригородному поезду, который ехал из Азовского в Керчь. Жертвой атаки стал один человек, еще трое получили ранения.

В Белгородской области из-за налетов погибли три человека, еще два пострадали. Во время еще одной атаки на регион, ранило девять человек, повреждения получили частные и многоквартирные дома в нескольких населенных пунктах.

Источник: Оперштаб Белгородской области / Telegram Источник: Оперштаб Белгородской области / Telegram

В Курской области из-за ударов пострадали шесть человек. Всем им оказали медицинскую помощь.

В Брянской области из-за падения снаряда погиб мирный житель. Еще пять человек пострадали, включая ребенка.

«В результате падения обломков БПЛА во двор многоквартирного дома травмы получила 6-летняя девочка. Она доставлена в Брянскую детскую областную больницу. Жизни ребенка ничего не угрожает», — сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

В ответ на атаки Россия нанесла массированный удар по Украине. Повреждения получили предприятия оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны заявили, что цели находились в Киеве, подконтрольных Украине Запорожье, Харькове, Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Несмотря на взаимные атаки, страны произвели обмен пленными. С Украины в Россию вернулись более 160 человек, в том числе и 16 детей. Речь идет о жителях Курской области, которые незаконно удерживались на Украине.

«Силами аппарата уполномоченного по правам человека удалось добиться возвращения 165 курян, из которых 16 — это дети», — сказала ТАСС омбудсмен Яна Лантратова.

По ее словам, работа по уточнению точного количества жителей Курской области, удерживаемых на Украине, продолжается. А в ближайшее время омбудсмен планирует провести встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом и обсудить все вопросы о сотрудничестве. Речь пойдет о возвращении гражданских лиц, посещении военнопленных, а также о вопросах, связанных с правозащитным сотрудничеством.

Конфликт на Украине переходит в новую фазу

Киев ударами по гражданским объектам пытается запугать жителей России. Это свидетельствует о переходе конфликта в террористическую фазу со стороны Украины, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что, несмотря на поддержку Запада, ВСУ ослаблены и терпят поражение на фронте.

«Конфликт входит в новую фазу. Со стороны Киева это терроризм. На поле боя ВСУ ослаблены и терпят поражение, несмотря на поддержку своих западных спонсоров — таких же террористов, как сам киевский режим. Их основная задача сейчас — напугать людей, внести сумятицу, какие-то волнения внутри страны спровоцировать. Это у них не получится, но ни на что другое они не способны», — заявил Колесник в разговоре с «Абзацем».

Стоит отметить, что наступление российских войск сейчас идет активно. При этом Украина столкнулась с катастрофической нехваткой кадрового состава. Об этом во время встречи с главами международных СМИ заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, за последнее время численность личного состава ВСУ сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери составляют около 40 тысяч.

«Людей, чтобы привлечь к армии, на Украине „хватают как собак“. При этом насчитывается 20 тысяч дезертиров», — заявил Путин в ходе встречи.

Кроме того, он назвал принудительную мобилизацию основной проблемой Украины. Именно она приводит к потере территорий.

На сегодняшний день Россия полностью взяла под контроль территорию ЛНР и свыше 85% территории ДНР. В Запорожье под контролем 80% территорий.

Названы сроки запуска российского ядерного оружия

Россия заявила, что запустит ядерное оружие в адрес агрессора при посягательстве на ее территориальную целостность. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств», — заявил он.

Рябков посоветовал противникам максимально серьезно относиться к предупреждениям Кремля.

«Это предупреждение, это сигнал, и надо относиться к этому максимально серьезно и не пытаться испытать на себе в прямом смысле слова, если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», — добавил Рябков.

Условия, при которых Москва будет готова использовать ядерное оружие, закреплены в документе «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Это возможно при следующих обстоятельствах:

если Кремль получит «достоверную информацию о старте баллистических ракет», атакующих территорию России и/или ее союзников;

если противник применит ядерное или другие виды оружия массового поражения по России и/или ее союзникам, а также по военным объектам за пределами РФ;

если противник воздействует на важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых «приведет к срыву ответных действий ядерных сил»;

если Кремль получит достоверную информацию о старте средства воздушно-космического нападения (стратегическая и тактическая авиация, крылатые ракеты, а также беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими госграницы России;

если происходит агрессия против России и/или Белоруссии (участник Союзного государства) с применением обычного оружия, которая создает «критическую угрозу их суверенитету и/или территориальной целостности».

Переговоры хотят возобновить до зимы

Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил о существовании окна возможностей для переговоров с Россией до зимы. Он считает, что необходимо найти дипломатический путь, чтобы «сесть и поговорить до начала следующей зимы».

Он опубликовал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, в котором призывает своего коллегу к миру. В нем Зеленский предложил личную встречу и переговоры. По его мнению, конфликт между странами должен закончиться «в формате между нами и вами».

«Я предлагаю вам встречу», — написал Зеленский.

При этом он сразу исключил возможную встречу между лидерами в Москве и предложил несколько альтернативных площадок. В этом списке такие страны, как Швейцария, Турция и государства арабского мира.

Зеленский предлагает России «определить точку встречи» и обменять военнопленных по принципу «всех на всех». Кроме того, в вопросе мирных переговоров он настаивает на участии Европы и США. По его словам, Украина готова прекратить огонь на время переговоров, потому что считает это правильным шагом.

В Кремле заявили, что видели письмо Зеленского, президенту о нем уже доложили. Песков отметил, что Россия сохраняет свою открытость к мирным переговорам по Украине. Кроме того, в Москве надеются подписать соглашение с Киевом.

«Мы готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы договорились с Трампом в Анкоридже», — сказал президент России.

Путин считает, что такому исходу можно было бы просто обрадоваться.

«Что касается того, что бы можно было друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, то как минимум можно и нужно было бы сказать: „Слава богу, что всё закончилось“», — сказал Путин в рамках ПМЭФ во время встречи с руководителями международных информагентств.

На возможную встречу двух лидеров очень надеется глава Белого дома Дональд Трамп. Он уверен, что этот саммит стал бы отличным развитием событий.

«Я думаю, это было бы отличным, если бы они встретились», — сказал Трамп журналистам во время брифинга.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжает призывать и Киев, и Москву пойти на компромиссы, необходимые для урегулирования конфликта на Украине. Он выразил уверенность, что страны пойдут на такие шаги для заключения мирного соглашения.

Провести новые мирные переговоры с участием России Украине хотят помочь Германия, Франция и Великобритания, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Окончательное решение насчет переговоров будет оставаться за украинским президентом Владимиром Зеленским, и Европа не намерена давить на него по этому вопросу», — подчеркивает источник издания.

Таким образом Европа стремится предотвратить продление конфликта еще на одну зиму. Обсуждение ключевых аспектов инициативы может состояться в ближайшие дни. Это должно произойти на встрече британского премьера Кира Стармера с французским президентом Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

Посредником в переговорах может быть только человек, которому доверяют обе стороны, об этом заявил президент России. Он подчеркнул, что Кремль ничего никому не навязывает.

«Если кто-то считает целесообразным, чтобы возобновить диалог с Россией [от лица Европы], то мы готовы», — объяснил Путин.

При этом Москва не может доверять тем, кто твердит о необходимости стратегического поражения РФ. Он предложил обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы по линии МИД или спецслужб.

Кроме того, если Россия и Украина дойдут до мирного соглашения, то подписывать его любая из сторон должна с лицами, которые являются легитимными с точки зрения Конституции страны-партнера (в данном случае Украины).

«Подписывать документы мы можем только с теми людьми, кто легитимен. Главное — понимать, что это за документ и какие он будет иметь последствия. Главное — было бы желание», — подчеркнул Путин.

Желание дать площадку для новых мирных переговоров между Россией и Украиной, появилось у Венгрии. По словам венгерского премьер-министра Петера Мадьяра, страна может оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, и Венгрия также могла бы стать местом для переговоров.

Кроме того, гарантии безопасности для Киева может предоставить только международное сообщество. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) он подчеркнул, что Венгрия не может играть решающую роль в этом вопросе, поскольку это «дело великих держав».

Когда завершится СВО

В офисе Зеленского допустили, что активная фаза боевых действий может быть прекращена до выборов в конгресс США, назначенных на 3 ноября. Об этом сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники в украинской власти.

«На Банковой предполагают, что горячую фазу войны на Украине попытаются „успокоить“ до выборов в конгресс США в этом году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дональд Трамп может сосредоточиться на урегулировании украинского вопроса, чтобы избежать критики со стороны Республиканской партии, которая может быть подвергнута риску поражения на выборах.

Также в Киеве рассматривают вариант заморозки конфликта по линии фронта с получением для Украины гарантий безопасности. Там считают этот вариант «еще очень хорошим», сообщил «РБК-Украина» один из источников.

По информации издания, если Россия согласится на заморозку по линии разграничения, то она выдвинет Украине и другие условия, например потребует признания русского языка как второго государственного или выдачи лиц, причастных к удару по колледжу в Старобельске. При этом источник назвал такие требования «невыполнимыми».

В окружении Зеленского отметили, что Киев не заинтересован в затяжном конфликте. Поэтому главная цель для Украины сейчас — достичь приемлемого для страны мирного соглашения в течение пяти-шести месяцев.

На эти заявления отреагировали в Кремле и напомнили, что спецоперация на Украине может завершиться в один день, если Зеленский прикажет ВСУ покинуть российские регионы. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», — заявил представитель Кремля.

Если Киев по-прежнему будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования, то спецоперация будет продолжаться. При этом для России важно остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые были озвучены в Анкоридже. А не приостанавливать боевые действия на Украине.