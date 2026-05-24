Блокада, ультиматумы и ядерный след: США и Иран продлжают сопротивление. Главное о войне на Ближнем Востоке

Военное напряжение между США и Ираном не ослабевает. Так, американский президент Дональд Трамп заявил, что морская блокада продолжится, пока между Вашингтоном и Тегераном не будет подписано мирное соглашение. Также напомнил, что в любой момент может возобновить удары по Исламской Республике. В ответ на это Иран заявил, что откажется от ядерного разоружения и прорвет морскую блокаду, если бомбардировки возобновятся. Подробнее обо всех событиях на Ближнем Востоке читайте в нашем материале.

Морская блокада в Персидском заливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные продолжат блокаду Ирана до тех пор, пока Тегеран не подпишет мирное соглашение. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Блокада в полной мере сохранится, пока не будет достигнуто, заверено и подписано соглашение», — заявил глава Белого дома.

Трамп также заявил, что в переговорном процессе обе стороны обязаны действовать максимально взвешенно и прагматично. При этом американский лидер вновь отметил, что США в любой момент могут возобновить удары по Исламской Республике.

В ответ на это военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также прорвать морскую блокаду в случае агрессивных действий США.

«Иран даст жесткий, болезненный и беспрецедентный ответ на любую агрессию в отношении Ормузского пролива и вторжение в Персидский залив, а также предпримет серьезные ответные меры, в том числе и прорыв морской блокады. Одной из стратегических альтернатив для Ирана… является возможность выхода из ДНЯО», — сказал Резаи, его слова приводит иранское агентство Tasnim.

Трамп заявил об успехах в переговорах между США и Ираном

Несмотря на громкие заявления о продолжении военных действий, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут конструктивно. Он отметил, что дал указание переговорщикам не торопиться со сделкой, так как время на стороне Вашингтона.

«Переговоры идут упорядоченно и конструктивно, и я проинформировал своих представителей, чтобы они не спешили со сделкой, поскольку время на нашей стороне», — написал он в Truth Social.

Танкер прошел Ормуз и направился в Индию впервые с начала конфликта

Танкер со сжиженным природным газом покинул Ормузский пролив, направившись в Индию, впервые с начала эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство «Блумберг» со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

«Танкер со сжиженным природным газом, перевозящий груз для Индии, покинул Ормузский пролив, и это первый случай поставки для этой страны из Персидского залива с момента начала войны в Иране несколько месяцев назад… В последние сутки было зафиксировано, что танкер Al Hamra компании Adnoc Logistics & Services с грузом направляется к западу Индии», — говорится в публикации.

Сборную Ирана поселят в Мексике вместо США на чемпионате мира

Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила перенос тренировочной базы сборной Ирана из США в Мексику для подготовки к чемпионату мира 2026 года, заявил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Перенос лагеря позволит избежать сложностей, связанных с визами, а команда сможет напрямую летать в Мексику рейсами Iran Air. Сборная Ирана проведет первые два матча группового этапа чемпионата мира в Лос-Анджелесе: с Новой Зеландией 15 июня и Бельгией 21 июня. Затем команда сыграет с Египтом в Сиэтле 26 июня.