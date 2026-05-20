Путин и Си Цзиньпин подписали ключевое заявление и договорились о «кое-чем очень важном» — детали визита в Китай

Китай и Россия продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве Источник: Кремль. Новости / Telegram

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Китай. Он пробудет там до 21 мая. Сегодня в Доме народных собраний КНР Москва и Пекин подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.

Политики договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Это событие приурочено к 25-летию со дня подписания документа, и по этому случаю президент России приехал в Пекин.

«Мы с президентом Путиным единогласно одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ», — сказал китайский лидер.

С российской стороны на встрече присуствуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в КНР Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, главы ЦБ — Эльвира Набиуллина, ФС ВТС — Дмитрий Шугаев, Газпрома — Алексей Миллер, Роснефти — Игорь Сечин, владелец VolgaGroup, председатель российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко и заминистра обороны Василий Осьмаков.

По словам Си Цзиньпина, отношения между Москвой и Пекином встали на путь ускоренного развития.

«В последние годы, учитывая сложную международную ситуацию, Китай и Россия развивают всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху на основе равноправного отношения, взаимного уважения, доверия и справедливости, а также взаимовыгодного сотрудничества. Взаимное политическое доверие между двумя сторонами углубляется, экономика и торговля, инвестиции, энергетика, наука и техника, гуманитарные науки и сотрудничество на местном уровне продолжают развиваться, а общение между людьми становится все более тесным. Китайско-российские отношения вступили в новый этап более эффективного и быстрого развития», — сказал китайский лидер.