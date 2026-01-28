Повторение венесуэльского сценария: Трамп заявил о готовности атаковать Иран. Чего требует глава Белого дома?

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану ударами по стране. Как сообщил глава Белого дома, Вашингтон требует от Тегерана подписать соглашение для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Всё, что известно о конфликте, собрали в этом материале.
Угрозы от США
Армада американских кораблей движется к Ирану и будет готова нанести удар по стране, если Тегеран на сядет за стол переговоров. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Мощная армада направляется в сторону Ирана. Она движется быстро, целенаправленно, с большим энтузиазмом и мощью. Это больший флот, который возглавляет авианосец „Авраам Линкольн“, нежели тот, что мы направляли в Венесуэлу. Как и с Венесуэлой, он готов, хочет и в состоянии быстро выполнить свои задачи, если необходимо, быстро и жестоко», — говорится в сообщении.
Дональд Трамп также призвал Тегеран не затягивать с ответом по предложенной им ядерной сделке. По его словам, время для обдумывания условий уже истекает. Он также подчеркнул, что возможная атака на Иран в этот раз будет «гораздо более жестокой», чем прошлым летом.
Позиция Ирана
После сообщения Трампа постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран готов к диалогу с США. Однако в случае ударов по стране исламская республика защитит себя и даст мощный ответ.
«В последний раз, когда США безответственно ввязывались в войны в Афганистане и Ираке, они потратили более $ 7 трлн и потеряли свыше 7 тысяч американских жизней. Иран готов вести диалог на основе взаимного доверия и интересов, однако если его вынудят, то защитит себя и даст невиданный ранее ответ», — говорится в сообщении представительства Ирана в X.
Как всё началось
Волна протестов, начавшаяся в Иране в конце декабря 2025 года как реакция на обвал национальной валюты и резкий рост цен, стремительно политизируется, перерастая в один из самых серьезных вызовов для властей за последние годы. Власти Тегерана обвинили в организации протеста Израиль и США.
В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить военную силу для подавления протестов.
Власти Тегерана называют заявления лидера США «безрассудными и опасными» и винят США и их союзников в организации беспорядков и дестабилизации иранской валюты. Высокопоставленные чиновники предупреждают, что любое вмешательство «будет отсечено болезненным ударом», и напоминают США об их неудачах в Ираке и Афганистане. Эксперты из разных стран опасаются, что ситуация в Иране может развернуться по венесуэльскому сценарию.
После для урегулирования конфликта начались переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Так, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф озвучил требования, которые Белый дом выдвигает Тегерану для дипломатического урегулирования ситуации. В частности, Иран должен отказаться от обогащения урана, избавиться от имеющихся у него запасов обогащенного урана, сократить ракетные арсеналы, а также прекратить поддержку своих прокси на Ближнем Востоке.