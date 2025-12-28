НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

2 м/c,

ю-в.

 740мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Подорожает эвакуация машин
«Умные решения»
Тест СССР
Как отметить праздники
Прогноз погоды на Новый год
Чек-лист важных обследований
Отзыв на Ярославль
В Ярославской области построят новый кампус
Политика Переговоры России и США Трамп позвонил Путину прямо перед встречей с Зеленским. Что обсудили президенты

Трамп позвонил Путину прямо перед встречей с Зеленским. Что обсудили президенты

Диалог длился более часа

316
Трамп хотел бы наладить с Россией торговлю | Источник: Andrew Harnik / AP PhotoТрамп хотел бы наладить с Россией торговлю | Источник: Andrew Harnik / AP Photo

Трамп хотел бы наладить с Россией торговлю

Источник:

Andrew Harnik / AP Photo

28 декабря президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он состоялся впервые за два месяца, в преддверии переговоров Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.

Президент США назвал разговор хорошим и крайне продуктивным. С российской стороны подробности сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По данным Ушакова, Трамп предложил продолжить работу по урегулированию конфликта в рамках специальных рабочих групп. Путин с этим предложением согласился. Подробности об этих группах станут известны в начале января.

Американский лидер настоял на том, что конфликт следует завершить как можно скорее. Оба президента сошлись на том, что временное перемирие приведет лишь к затягиванию этого конфликта. В целом, Трамп позвонил, чтобы обсудить тему урегулирования до встречи с Зеленским.

Полный комментарий Ушакова

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

Президенты договорились созвониться еще раз уже после встречи с Зеленским. Трамп признался, что украинский конфликт оказался для него самым трудным из всех.

«Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий», — подчеркнул Ушаков.

Ушаков порекомендовал Украине «не мешкая» принять решение по Донбассу — учитывая ситуацию, которая складывается на земле. Также помощник президента рассказал, что:

  • Трамп внимательно выслушал, как Россия оценивает перспективы переговоров;

  • звонок был организован по инициативе Трампа;

  • Трамп рассказал о больших перспективах экономического сотрудничества США и России в случае завершения конфликта;

  • стороны обменялись новогодними поздравлениями, народам России и США пожелали счастья;

  • всего этот дружеский и деловой разговор продлился 1 час 15 минут.

Ради переговоров с Трампом Зеленский прибыл во Флориду. Ранее он говорил, что на встрече с президентом США хочет обсудить вопросы территорий (включая Донбасс) и использование Запорожской АЭС. Трамп выражал надежду на то, что украинская сделка уже близко.

Прочитайте также, что Владимир Путин говорил о том, как закончится спецоперация.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Путина Трампарк Звонок Разговор Переговоры Украина
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Икру отрабатывает?
Гость
1 час
Напоминаю. Стратегическую цель США на уничтожение России никто не отменял. В том числе и Трамп. Меняться может лишь сиюминутная тактика США. Трамп нам не друг и не родственник. Он наш заклятый враг.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Рекомендуем