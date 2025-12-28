Трамп позвонил Путину прямо перед встречей с Зеленским. Что обсудили президенты

Трамп хотел бы наладить с Россией торговлю Источник: Andrew Harnik / AP Photo

28 декабря президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он состоялся впервые за два месяца, в преддверии переговоров Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.

Президент США назвал разговор хорошим и крайне продуктивным. С российской стороны подробности сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По данным Ушакова, Трамп предложил продолжить работу по урегулированию конфликта в рамках специальных рабочих групп. Путин с этим предложением согласился. Подробности об этих группах станут известны в начале января.

Американский лидер настоял на том, что конфликт следует завершить как можно скорее. Оба президента сошлись на том, что временное перемирие приведет лишь к затягиванию этого конфликта. В целом, Трамп позвонил, чтобы обсудить тему урегулирования до встречи с Зеленским.

Полный комментарий Ушакова Источник: Кремль. Новости / Telegram

Президенты договорились созвониться еще раз уже после встречи с Зеленским. Трамп признался, что украинский конфликт оказался для него самым трудным из всех.

«Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий», — подчеркнул Ушаков.

Ушаков порекомендовал Украине «не мешкая» принять решение по Донбассу — учитывая ситуацию, которая складывается на земле. Также помощник президента рассказал, что:

Трамп внимательно выслушал, как Россия оценивает перспективы переговоров;

звонок был организован по инициативе Трампа;

Трамп рассказал о больших перспективах экономического сотрудничества США и России в случае завершения конфликта;

стороны обменялись новогодними поздравлениями, народам России и США пожелали счастья;

всего этот дружеский и деловой разговор продлился 1 час 15 минут.

Ради переговоров с Трампом Зеленский прибыл во Флориду. Ранее он говорил, что на встрече с президентом США хочет обсудить вопросы территорий (включая Донбасс) и использование Запорожской АЭС. Трамп выражал надежду на то, что украинская сделка уже близко.