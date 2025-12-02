«Готовы прямо сейчас»: Путин ответил на угрозы Европы начать удары по России

Вечером 2 декабря во время встречи с журналистами президент Владимир Путин ответил на угрозы НАТО нанести удары по России. Он отметил, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну, то Россия готова ответить «прямо сейчас».

«Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, это будет очень быстро. Это же не Украина. С Украиной — мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Это не война в прямом, современном смысле этого слова», — заявил Путин.

Президент также отметил, что Европа выдвигает неприемлемые для России предложения по мирному плану по Украине и мешает процессу урегулирования, который проводит Дональд Трамп.

«Если Европа вдруг начнет войну с РФ, то быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться», — добавил Путин.

В понедельник, 1 декабря, стало известно, что НАТО изучает возможность «упреждающих» ударов по России. По данным издания FT, представители организации рассматривают удары по РФ как агрессивный «ответ» на действия России, которую обвинили в кибератаках.

Кроме того, 28 ноября посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО готовится к войне с Россией.

«НАТО, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на союзников, начала, как бы безумно это ни звучало, готовиться к крупной войне с Россией», — цитирует Гончара РИА Новости.

Напомним, сегодня, 2 декабря, президент РФ встретится со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Они должны обсудить детали мирного плана Трампа и вопросы по урегулированию украинского конфликта. Все подробности о встрече — в нашем материале.

Дональд Трамп предложил план для мирного урегулирования конфликта в конце ноября. Сначала он состоял из 28 пунктов, но потом его сократили до 19 пунктов. Владимир Путин заявил, что Россия согласна с перечнем США, который может быть положен в основу будущих договоренностей.