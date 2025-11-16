Идет подготовка: Ушаков рассказал о будущих переговоров Путина и Трампа

Трамп надеется в будущем всё же встретиться с Путиным Источник: Kremlin.ru

Саммит в Будапеште не состоялся, но обсуждение встречи лидеров России и США продолжаются. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, когда состоится новый этап переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Договорились о встрече в Будапеште, потом её на какое-то время отложили, контакты на этот счёт идут», — сказал помощник президента России.

Ушаков упомянул и о сложностях в организации переговоров двух лидеров. Он отметил, что все трудности можно будет преодолеть при достижении принципиальной договоренности встретиться.

«Мне кажется, что если будет достигнута принципиальная договоренность между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров в том или ином месте, то многие технические и политические сложности уйдут на второй план», — сказал он.

По его словам, Вашингтон официально не заявлял, что достигнутые на Аляске договорённости не действуют. При этом, РФ и США продолжают обсуждать урегулирование украинского конфликта.

«Мы активно ведём разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования», — подчеркнул Ушаков.

Источник: ЗАРУБИН / Telegram

Между тем, Венгрия продолжает активную подготовку ко встрече двух лидеров. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна готова оказать всестороннюю поддержку для успешного проведения переговоров. Кроме того, в Будапеште надеются, что американский президент сможет способствовать разрешению кризиса, поскольку глава Белого дома заинтересован в прекращении конфликта на Украине.

Напомним, 16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. После него президент США заявил, что хочет встретиться вновь. В качестве места он предложил столицу Венгрии, Будапешт. Но уже 23 октября Трамп отменил встречу, объяснив это тем, что президенты не достигнут нужной цели.