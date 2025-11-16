Идет подготовка: Ушаков рассказал о будущих переговоров Путина и Трампа

Саммит в Будапеште не состоялся, но обсуждение встречи лидеров России и США продолжаются. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, когда состоится новый этап переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Договорились о встрече в Будапеште, потом её на какое-то время отложили, контакты на этот счёт идут», — сказал помощник президента России.
Ушаков упомянул и о сложностях в организации переговоров двух лидеров. Он отметил, что все трудности можно будет преодолеть при достижении принципиальной договоренности встретиться.
«Мне кажется, что если будет достигнута принципиальная договоренность между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров в том или ином месте, то многие технические и политические сложности уйдут на второй план», — сказал он.
По его словам, Вашингтон официально не заявлял, что достигнутые на Аляске договорённости не действуют. При этом, РФ и США продолжают обсуждать урегулирование украинского конфликта.
«Мы активно ведём разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования», — подчеркнул Ушаков.
Между тем, Венгрия продолжает активную подготовку ко встрече двух лидеров. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна готова оказать всестороннюю поддержку для успешного проведения переговоров. Кроме того, в Будапеште надеются, что американский президент сможет способствовать разрешению кризиса, поскольку глава Белого дома заинтересован в прекращении конфликта на Украине.
Напомним, 16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. После него президент США заявил, что хочет встретиться вновь. В качестве места он предложил столицу Венгрии, Будапешт. Но уже 23 октября Трамп отменил встречу, объяснив это тем, что президенты не достигнут нужной цели.
По данным The Wall Street Journal, Трамп рассмотрел три предложенных варианта санкций против России и остановился на среднем по степени жесткости, который направлен на энергетическую отрасль. Подробнее об этом рассказали в материале.