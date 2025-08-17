Путин озвучил условия для мирного соглашения с Украиной на саммите с Трампом: полный список

Условия РФ Путин огласил Трампу во время личной встречи 15 августа на Аляске Источник: МИД России / Telegram

Президент России Владимир Путин во время саммита с президентом США Дональдом Трампом огласил условия РФ для достижения мирного соглашения в конфликте с Украиной. Полный список условий Москвы опубликовало агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

«Путин потребовал у Трампа гарантий того, что русский язык снова станет официальным на Украине, а также гарантий безопасности для православных церквей», — пишет агентство.

Какие еще условия огласили в РФ для мирного соглашения с Украиной

Украина выводит войска с территории ДНР и ЛНР;

в обмен происходит заморозка линии фронта в Запорожской и Херсонской областях;

также Россия якобы готова покинуть «сравнительно небольшие» районы Сумской и Харьковской областей;

признание суверенитета России над Крымом;

хотя бы частичная отмена антироссийских санкций;

запрет для Украины на вступление НАТО. При этом возможность получения гарантий безопасности от Запада для нее не исключается.

Американский лидер Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске предложил европейским лидерам признать за Россией всю территорию Донбасса, в том числе еще не освобожденные территории. Он считает, что этот вариант поможет быстрее достичь мирного соглашения между странами.

Президент США утверждает, что взамен наступит прекращение огня на остальной территории Украины по нынешним линиям фронта. Предложенный Путиным план Трамп планирует обсудить на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским 18 августа в Белом доме.

Если встреча с Зеленским пройдет успешно, Трамп заявил, что после этого стоит провести трехстороннюю встречу с лидерами РФ и Украины.